片岡物産株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役社長 片岡謙治）は、ドリップ コーヒー＜モンカフェ＞をリニューアルし、2026年3月上旬より北海道限定※で発売いたしました。発売にあわせて、新TVCMや体験型イベントも展開いたします。※5袋入商品は北海道限定。大容量商品はネット通販等で販売予定。

■よりおいしく、使いやすくなった 新しい＜モンカフェ＞

1984年の発売以来「1杯のおいしいコーヒー」にこだわり続けてきた一杯型ドリップコーヒーのパイオニア。もっとおいしいコーヒーをもっと簡単にお楽しみいただきたい。その想いで5年以上にわたる開発期間を経て、新しく生まれ変わった＜モンカフェ＞が、この度、北海道限定でデビューいたします。進化したモンカフェで、ぜひ「あっ」と驚く香りとコクをお楽しみください。

新しくなった４つのポイント

① 良質な豆を使用することで、ブレンドごとの個性をより際立たせました。 気分で選べる楽しさがアップ！ ② 1杯あたりのコーヒーの粉量10gに増量。満足感のある味わいに。 ③ モンカフェ独自のカップオン構造はそのまま、ドリッパーを改良。 より簡単に、開いてのせるだけの新設計。 ④ドリッパー開口部が約25％大きくなり、お湯を注ぎやすく！

■新TVCM 3月20日（金）よりオンエア！

発売に合わせて、新TVCM「あっと驚くモンカフェ」篇（15秒）を、北海道エリアにてオンエアいたします。本CMでは、堀田茜さんが新しくなったモンカフェを初めて味わう瞬間を、臨場感たっぷりに描きました。期待を込めて丁寧にドリップしたモンカフェをひとくち含んだ瞬間、そのおいしさに思わず目を見開く堀田さん。最後には、カップを愛おしそうに見つめながら「ここまでやるか…！」と感嘆のひと言がこぼれます。プライベートでもコーヒーを楽しまれている堀田さんならではの豊かな表情を通じて、新しい＜モンカフェ＞のおいしさが伝わる仕上がりとなっています。

●CM概要

・タイトル：「あっと驚くモンカフェ」篇・放映期間：2026年3月20日（金）～・放映エリア：北海道・URL：https://youtu.be/H9nwIK1LxMo

●出演者プロフィール

堀田 茜（ほった あかね）1992年10月26日生まれ。東京都出身。モデル、女優 として活躍する傍ら『世界の果てまでイッテQ』(NTV系)など人気バラエティ番組にも多数出演。ラジオのナビゲーターとしても活動中。

■進化した味わいを実感いただく体験型イベントを開催

新しくなったモンカフェを実際に味わっていただけるイベントを、4日間にわたって開催！イベントでは「プレミアム ブレンド」の試飲のほか、4種類のコーヒーを飲み比べできるワークショップや、コーヒーに関する楽しいトークセッションを開催。会場には「あっ！と驚くフォトブース」や、来場者の皆様の驚きで育てる「おどろ木」も登場します。また、ご自宅で楽しめるサンプルのプレゼントもご用意しています。（※条件あり。なくなり次第終了）※ワークショップ、トークセッションは4月4日・5日のみ

●4月4日（土）・5日（日）

COCONO SUSUKINO COCONO SQUARE 3F屋内広場北海道札幌市中央区南4条西4丁目1 （地下鉄南北線「すすきの」駅より直結） 両日11:00-18:00

●4月11日（土）・12日（日）

アリオ札幌 1Fロフト前北海道札幌市東区北7条東9-2-20 （JR函館本線「苗穂駅」北口より徒歩約3分）11日 11:30-17:30／12日 11:00-17:00※いずれも入場無料

■商品情報

●プレミアム ブレンド~華やかな香り、芳醇な味わい~明るく華やかな香りと熟れた柑橘を想わせる酸味が特徴の上質なコロンビア豆を選定しました。アフターミックス焙煎を行うことで芳醇でまろやかなブレンドに仕上がっています。

●京都ブレンド～深く芳醇な香り、上品な甘い余韻～京都で親しまれてきた深煎りの味わいを探求し、甘く余韻が残るコク深いブレンドに仕上げました。香ばしくも果実のようなニュアンスを含んだ心地よいフレーバーが堪能できるブレンドです。

●モカ ブレンド～甘い香り、なめらかなコク～果実を想起させる上質なエチオピア豆を厳選し、その特徴がより際立つように配合しました。口に含んだ瞬間、鼻から抜けていくフルーティーな香りと、舌に感じるなめらかな質感が上品な印象を残すブレンドです。

●コロンビア ウィラ～ふくよかな香り、瑞々しい味わい～収穫当日にフレッシュな状態で処理された上質なコロンビア豆を100%使用。ふくよかな香りが心地よく、キャラメルのような濃厚なコクに、瑞々しい柑橘を想わせる酸味が絶妙に調和した味わいです。

発売日：2026年3月上旬販売エリア：北海道限定※現在販売中の各種モンカフェは、引き続き北海道を除く全国で販売いたします。

■ブランドサイト・公式SNS

公式Xアカウント：@moncafeofficial公式Instagramアカウント：@moncafe_drip_coffeeブランドサイト： https://www.moncafe-hikitate.com/r/