生成AI・DXが急拡大する中、経済産業省の調査において日本では2030年に最大79万人のIT人材が不足すると予測されています。エンジニア不足が企業の成長を左右する経営課題となる中、神戸発のITベンチャー クインクエは、インドの高度IT人材活用を現実的な経営判断の一つとして検討を進めています。

株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：矢部 拓）は、深刻化するエンジニア採用難に対し、インドにおける高度人材の採用・活用を具体的な経営戦略の一環として検討しています。国内ではエンジニア需要が急増する一方で採用競争が激化しており、企業成長を支える技術人材の確保が喫緊の課題となっています。当社は、世界的に高い技術力と英語コミュニケーション力を兼ね備えるインド人エンジニアに着目し、グローバルなチーム体制づくりに向けた実践的な検討を進めています。

エンジニア採用を取り巻く現状

生成 AI・DXの進展により、多くの企業でエンジニア人材の需要が急速に高まっています。一方で、日本国内ではIT人材不足が構造的に深刻化しており、2030年には約40万～79万人が不足すると予測されています。採用競争の激化や採用コストの上昇は、経営上の大きな課題となっています。当社においても、事業成長を支える技術力の確保は重要なテーマであり、従来の国内採用だけに依存しない人材戦略の必要性を強く感じています。

出典：経済産業省 商務情報政策局情報処理振興課

インド高度人材に着目する理由

インドは、世界有数のIT・エンジニア人材輩出国として知られ、年間150万人以上のエンジニアが誕生しています。高い技術力に加え、英語でのコミュニケーション能力、グローバルな開発経験を持つ人材が豊富である点は、日本企業にとって大きな可能性を秘めています。こうした背景を踏まえ、当社ではインド高度人材の採用・活用について、理想論ではなく実行可能な経営判断の一つとして検討を進めています。

セミナー参加を通じた実践的な検討

当社は、経済産業省が主催する「インド高度エンジニア人材活用セミナー」を通じて、インド現地の人材市場動向や、実際に採用を進めている企業の事例を学んでいます。2026年2月には代表の矢部が同セミナー（京阪神）に登壇し、エンジニア採用難という経営課題に向き合う中での問題意識や、インド高度人材活用の可能性について発信しました。海外高度IT人材を継続的に活用する企業は、特に関西圏ではまだ多くなく、当社の取り組みは地域においても先行事例の一つとなります。採用プロセスや制度面だけでなく、受け入れ後のマネジメントや定着、チームビルディングといった実務的な課題も含めて理解を深め、自社にとって最適な形を見極めていく考えです。

経営課題としての人材戦略

エンジニア採用難は、人事部門だけの問題ではなく、事業戦略や競争力に直結する経営課題です。当社では、インド高度人材の活用を単なる人手不足対策ではなく、中長期的な事業成長を支える人材投資として捉えています。

国内外の優秀な人材が協働できる環境を整備することで、クライアント企業への提供価値を一層高めていくことを目指します。

今後の展望

株式会社クインクエは、国内外の優秀な人材が活躍できる体制づくりを進めながら、グローバルエンジニアチームによる価値創出を目指してまいります。インド高度人材の活用についても、実践的な検討を重ね、持続可能な人材戦略として段階的に取り組んでいく予定です。

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission： DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

https://quin-que.net/