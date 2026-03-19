薬単が復活





株式会社PASSMED(代表取締役：木元貴祥)は、薬学生向け医薬品暗記帳『薬学生のための薬単 試験にでる医薬品暗記帳』(出版社：じほう)の予約受付が開始されたことをお知らせします。本書は2026年4月に発売予定です。

本書は、これまで『薬剤師国家試験のための薬単 試験にでる医薬品暗記帳』(秀和システム)として刊行され、累計発行部数3万部を超える薬学生向け定番書籍です。





2025年7月、出版元である秀和システムの倒産に伴い旧版の『薬剤師国家試験のための薬単 試験にでる医薬品暗記帳』は絶版となりましたが、このたび薬学分野に強い出版社・じほうより、内容をアップデートしたリニューアル版の『薬学生のための薬単 試験にでる医薬品暗記帳』として刊行されることとなりました。





※ 旧版である「薬剤師国家試験のための薬単」を誤って購入したという声も散見されます。2026年4月のリニューアル版のものは「薬学生のための薬単」ですので、購入時にお間違えのないよう、ご注意ください。









■薬学生の学習を支える「薬単」

薬学生は、大学の講義・CBT・実務実習・国家試験対策といったさまざまな場面で、膨大な医薬品情報を学習する必要があります。

「薬単」は、こうした薬学生の学習を支援するために設計された医薬品暗記帳です。





特徴は

●白衣のポケットにも収まるコンパクトサイズ

●商品名索引を掲載

●新薬を含む医薬品情報を整理

●簡潔で理解しやすい解説

といった点にあり、日常の学習から国家試験対策まで幅広く活用されています。

今回のリニューアル版では、2026年2月実施の第111回薬剤師国家試験の内容も反映しています。





第111回薬剤師国家試験を反映済





■「薬単」の強み

本書は以下の4つの特徴を備えています。





(1)最新の薬剤師国家試験の出題内容を反映

(2)一般名と商品名の索引を両方掲載

(3)最新の新薬まで収録

(4)掲載医薬品すべてに主な副作用を記載





これら(1)～(4)をすべて満たす医薬品暗記帳・薬の単語帳は、2026年3月現在「薬単」のみです。





またSNSや口コミでも

・「点数が伸びた」

・「実習で役立った」

といった声が多く寄せられています。









■リニューアルで強化されたポイント

今回の新版では、以下の内容を追加しました。





●剤形・規制区分の追加

●出題頻度の高い医薬品の化学構造式を掲載

●構造活性相関を併記

●出題頻度・処方頻度の高い漢方薬を26個収録





これにより、国家試験対策だけでなく、実務実習や日常学習にもより使いやすい内容となっています。





薬単の使い方

構造式

用語解説





■別冊付録「薬単mini」

リニューアル版では、別冊付録として「薬単mini」を収録しています。





薬単mini





「薬単mini」は、本書に掲載されている全範囲の医薬品および作用機序を36ページに凝縮した小冊子です。

試験直前の総復習を想定して設計されており、短時間で広範囲の確認が可能です。





また、薬物名の

・頭文字を黒字

・それ以外を赤字

とすることで、赤シートを使ったヒント付きの暗記学習ができるようになっています。

この学習方法は現在、「トリガーシート学習」として商標出願中です。





薬単miniの中身





■薬学生向け書籍プレゼントキャンペーン

株式会社PASSMEDでは、薬学生を対象とした書籍プレゼントキャンペーンを実施しています。

PASSMED公式LINEに登録し、アンケート回答などの条件を満たした薬学生に、本書をプレゼントしています。

※過去の同様キャンペーンで書籍を受け取った方は対象外となります

※キャンペーンは予告なく終了する場合があります





詳しくは以下のURLをご参照ください。

https://passmed.co.jp/pharmacy/archives/1533









■著者コメント

木元貴祥(株式会社PASSMED代表)

「薬学生が日々の授業、実習、そして国家試験対策まで一貫して使える医薬品集を目指して作ってきました。今回のリニューアルでは、国家試験の最新動向を反映しながら、より実務にも役立つ内容へとアップデートしています。薬学生の皆さんの学習の支えとなれば嬉しく思います。」









■書籍情報

書名 ： 薬学生のための薬単 試験にでる医薬品暗記帳

著者 ： 木元貴祥

出版社 ： じほう

定価 ： 3,300円(税込)

発売予定 ： 2026年4月

判型 ： ポケットサイズ

項数 ： 572ページ

ISBN ： 4840757100

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/4840757100

楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18513654/

出版社HP ： https://www.jiho.co.jp/products/57102









■目次

第1章 自律神経系に作用する薬

1-1 交感神経系に作用する薬

1-2 副交感神経系に作用する薬

1-3 自律神経節に作用する薬

第2章 体性神経系に作用する薬

2-1 局所麻酔薬

2-2 骨格筋弛緩薬

2-3 その他の体性神経系作用薬

第3章 中枢神経系に作用する薬

3-1 全身麻酔薬

3-2 鎮痛薬

3-3 催眠薬

3-4 統合失調症治療薬

3-5 うつ病・躁病治療薬

3-6 抗不安薬

3-7 抗てんかん薬

3-8 抗パーキンソン病薬

3-9 認知症治療薬

3-10 その他の中枢神経系に作用する薬

3-11 片頭痛治療薬

第4章 抗炎症薬・免疫に作用する薬及び骨・関節に作用する薬

4-1 副腎皮質ステロイド薬

4-2 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)

4-3 抗アレルギー薬

4-4 免疫抑制薬・増強薬

4-5 骨粗鬆症治療

4-6 抗リウマチ薬

第5章 循環器系に作用する薬

5-1 心不全治療薬

5-2 不整脈治療薬

5-3 虚血性心疾患治療薬

5-4 高血圧治療薬

5-5 その他の循環器系疾患治療薬

第6章 血液系に作用する薬

6-1 抗血栓薬

6-2 止血薬

6-3 その他の血液系疾患治療薬

第7章 泌尿器系に作用する薬

7-1 膀胱に作用する薬

7-2 利尿薬

7-3 腎不全に用いる薬

第8章 呼吸器系に作用する薬

8-1 気管支喘息・COPD治療薬

8-2 鎮咳薬

8-3 去痰薬

8-4 呼吸興奮薬

8-5 その他の呼吸器系疾患治療薬

第9章 消化器系に作用する薬

9-1 胃・十二指腸潰瘍治療薬

9-2 胃腸機能改善薬

9-3 炎症性腸疾患治療薬

9-4 下剤(瀉下薬)

9-5 止瀉薬

9-6 制吐薬

9-7 利胆薬,肝・膵疾患治療薬

第10章 代謝系に作用する薬

10-1 糖尿病治療薬

10-2 脂質異常症治療薬

10-3 高尿酸血症・痛風治療薬

第11章 内分泌系に作用する薬

11-1 視床下部・脳下垂体ホルモン関連薬

11-2 甲状腺・副甲状腺ホルモン関連薬

11-3 副腎皮質ホルモン関連薬

11-4 性ホルモン関連薬

第12章 眼に作用する薬

12-1 緑内障治療薬

12-2 白内障治療薬

12-3 加齢黄斑性症治療薬

12-4 その他の眼に作用する薬

第13章 感染症の薬

13-1 抗細菌薬

13-2 抗真菌薬

13-3 抗ウイルス薬

13-4 抗原虫薬

第14章 抗悪性腫瘍薬

14-1 アルキル化薬

14-2 代謝拮抗薬

14-3 抗腫瘍抗生物質

14-4 抗腫瘍植物アルカロイド

14-5 白金製剤

14-6 分子標的薬

14-7 その他の抗悪性腫瘍薬及び悪性腫瘍関連薬

第15章 代表的な漢方薬

15-1 漢方製剤

第16章 医薬品の理解に必要な薬学用語

一般名索引

商品名索引

第16章薬学用語索引









■会社概要

会社名 ： 株式会社PASSMED

代表取締役： 木元貴祥

事業内容 ： 医療系教育事業、医療従事者向けキャリア支援事業など

URL ： https://passmed.co.jp/