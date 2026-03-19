銀座の地で食通を唸らせる「鮨 むらやま」が完全監修する屋形船スタイルの本格江戸前鮨店「鮨 おりがみ」は、2026年3月28日(土)から4月4日(土)までの期間、桜シーズンを彩る特別運航を実施いたします。





TOKYO "SAKURA" Cruise Course





■ 「鮨 おりがみ」のこだわり

「鮨 むらやま」の伝統を受け継ぐ赤シャリと、厳選された一級のネタ。銀座のクオリティをそのままに、移ろう四季の情景とともに愉しめるのが「鮨 おりがみ」の真髄です。今春は、都会の喧騒から離れた天王洲を起点に、東京の象徴であるベイエリアと、情緒あふれる隅田川の桜並木を巡る特別な航路をご用意いたしました。





鮨 おりがみ

銀座 鮨むらやま監修





■ 「桜特別運航」3つのプレミアムポイント

「鮨 むらやま」監修の至高のネタ：

春子(かすご)、真鯛、ホタルイカなど、春の訪れを告げる旬の味覚を、名店の技が光る江戸前鮨でご提供。





天王洲から始まるドラマチックな航路：

お台場のパノラマ夜景から、ライトアップされた隅田川の千本桜まで。水上からしか見ることのできない、東京の春の絶景を巡ります。





桜シーズン限定の特別ライトコース：

厳選されたつまみと握りを凝縮。シャンパンや銘酒とともに、優雅なひとときをお過ごしいただける本イベント限定の特別プランです。





本鮪大とろ

桜クルーズ





■ 運航概要

プラン名： TOKYO "SAKURA" Cruise Course

期間 ： 2026年3月28日(土)～4月4日(土)

時間 ： 1日2便制(第1便 16:00～18:00 / 第2便 19:30～21:30)

発着地 ： 天王洲(詳細はご予約時にご案内)

料金 ： お一人様 30,000円(税込)

※本期間に限り、通常別途の乗船料・サービス料を

すべて含んだ特別価格にてご案内いたします。

予約方法： 公式サイトまたはお電話にて受付(自社特別枠につき、先着9枠限定)

https://www.origami-yakata.com/jbaigzui/cherrr_blossom

もしくは、070-5590-0489まで