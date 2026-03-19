チーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake(ガジュマルチーズケーキ)」(所在地：岡山県真庭市勝山)は、2025年11月のブランドリニューアルおよび全国対応のオンライン販売開始以来、多くのお客様からご支持をいただいております。





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この度、首都圏のお客様からの「直接商品を手にとりたい」「世界観を体験したい」という熱い声にお応えし、2026年4月29日(水)～5月6日(水)の期間、新宿マルイ本館にて開催される合同POP-UPイベントへの出展が決定いたしました。





また、オンライン販売で高まるギフト需要に応え、現在ブランド初となる新作の「クッキー缶」を開発中です。本イベント会場にて、その全貌をいち早く皆様にお披露目いたします。





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※新商品会議をしている猫たちのイメージ。









■ 映画監督の夫とアートを愛する妻が、真庭で見つけた“なりわい”

「gajumaru cheesecake」は、東京で映像制作に携わっていた映画監督の夫・池田将と、お菓子づくりやアートを愛する妻・悠生が、岡山県真庭市へ移住して営む小さなスイーツ工房です。

映画がワンシーンずつ積み重なって物語になるように、日々の暮らしの積み重ねから生まれる表現をケーキに込める。そんな“なりわい”としてのお菓子づくりを軸に、「猫」と「物語」をモチーフにした、まるで映画の余韻のようなスイーツを展開しています。





※夫婦の岡山移住の経緯や暮らしの選択は、岡山県移住促進サイトにて紹介されております。

https://www.okayama-iju.jp/interview/12ikeda.html





【店舗紹介】

石畳と白壁が続く、岡山県真庭市・勝山町並み保存地区。

古い町家の一角にgajumaru cheesecakeの店舗があります。





店舗外観





店舗周辺の環境





■ オンラインショップで人気。支持される「体験としてのお菓子」

2025年11月のオンライン販売開始以降、看板商品のチーズケーキや焼き菓子は、自分へのご褒美や感度の高いギフトとして選ばれています。

・五感で楽しむ物語：濃厚なチーズに瀬戸内レモンの酸味を効かせた味わいだけでなく、森の緑や映画の余韻を思わせるパッケージデザインを採用。





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チーズケーキアソートセット





定番のベイクドチーズケーキ





花と猫のサブレ





ギフト用商品





・猫が導くひみつの庭：ブランドの象徴である「猫」は、忙しい日常からそっと離れ、ひみつの庭へ案内してくれる存在として描かれています。





ブランドロゴ





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・公式オンラインショップ： https://gajumaru-cheesecake.com









■ 【トピックス1】新宿マルイ本館 合同POP-UP出店概要

岡山県真庭市・勝山町並み保存地区の店舗を飛び出し、東京初進出となる期間限定販売を行います。

新宿マルイ POP UP 『amajuku展 vol.6』

場所 ： 新宿マルイ本館 B1階 カレンダリウム

会期 ： 4/23(木)～5/6(水)

営業時間： 11：00～20：00(※最終日は18：00まで)

※gajumaru出店期間｜4/29(水)～5/6(水)

※フロア自体は21:00まで営業しておりますが、本イベントは最終日を除き20:00までの営業となります。









■ 【トピックス2】ブランド初「特製クッキー缶」を会場にて先行販売

gajumaru cheesecakeの世界観で重要なモチーフである猫や花をかたどったクッキー缶を現在開発中です。優しい物語に包まれたアーティステックな佇まいのクッキーを特製デザイン缶に詰め込みます。POP-UP会場にて先行販売いたします。





最新情報は公式Instagramをチェック！

POP-UPイベントの出品ラインナップや、開発中のクッキー缶の発売時期などの最新情報は、公式Instagramにて随時発信しております。ぜひフォローいただき、gajumaru cheesecakeがつむぐ物語をお楽しみください。

・公式Instagram： https://www.instagram.com/gajumaru_cheesecake/









【店舗概要】

店舗名 ： gajumaru cheesecake(ガジュマルチーズケーキ)

所在地 ： 岡山県真庭市勝山187-2

運営 ： I Sundy(池田 将)／gajumaru(池田 悠生)

開店 ： 2023年4月

公式オンラインショップ： https://gajumaru-cheesecake.com