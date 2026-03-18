【NHKカルチャー】パンダライター二木繁美さんによる「また会える気がして～本と記憶でたどるタンタンお嬢様と過ごした日々」【2026年3月28日（土）16時00分～】

株式会社エヌエイチケイ文化センター

もうすぐ、神戸市立王子動物園のジャイアントパンダ・タンタンが虹の橋を渡った日がやってきます。

本講座では、WEB連載「水曜日のお嬢様」をはじめ、タンタンにまつわる4冊の書籍を制作する中で出会った数々のエピソードや、書ききれなかった想い、そして、いまだからこそ語れるエピソードを通して、タンタンの歩みを振り返ります。

その姿に笑顔をもらい、凛とした生き方に心を打たれ、別れのあとも、私たちの中に生き続けている存在――。

タンタンは確かにここにいて、いまも私たちの心を支えてくれています。

忘れられない、忘れたくない。

その想いを大切に、お嬢様の面影をたどる時間をご一緒できればと思います。

※「描き下ろしの絵柄マイクロファイバークロス」付きのコースもございます。

描き下ろしの絵柄マイクロファイバークロス

詳細はこちら→https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327018.html

※2024年5月と2025年3月に収録したオンデマンド講座を配信中です。

○「神戸のお嬢様」タンタンのパン生を振り返る

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327926.html

○「神戸のお嬢様」タンタンの面影を探して

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327927.html

パンダライター 二木繁美さん

【講師プロフィール】

パンダのうんこを嗅ぎ、パンダ団子を食べた変態と呼ばれるほどのパンダ好き。

アドベンチャーワールド生まれのパンダ、明浜（めいひん）と優浜（ゆうひん）の名付け親。

グラフィックデザイナーからライター・イラストレーターとしてフリーに。

パンダスポットやトラベル系の記事を中心に執筆。

パンダイラストを描き、グッズも作成。

企業オウンドメディア、インタビューなどお堅い仕事も得意。

著書やSNSで、自身が撮影した豊富な画像と共に、パンダ愛あふれるコメントを発信している。

『パンダのタンタン また明日ね』講談社ビーシー『きずなのパンダ タンタン』あかね書房『水曜日のお嬢様 タンタンのゆるゆるライフ』講談社

【主な著書】

『水曜日のお嬢様 タンタンのゆるゆるライフ』（講談社）

『このパンダ、だぁ～れだ？』（講談社ビーシー/講談社）

『きずなのパンダ タンタン「日本一」の頑張り屋さん・復興を後押ししたアイドル』（あかね書房）

講師X：https://twitter.com/Pandaexn

講師WEB：https://pandaex.wixsite.com/website-8

※本講座は見逃し配信を行います。期間は2026年3月29日（日）～4月11日（土）までとなります。見逃し配信をご希望の場合も、事前の登録が必要となりますのでご注意ください。：

また会える気がして～本と記憶でたどるタンタンお嬢様と過ごした日々

講師：パンダライター 二木繁美

開催形式：オンライン

開催日時：2026年3月28日（土）16:00～17:00

受講料：会員・一般（入会不要） 3,300円（税込）

主催：NHK文化センター浜松教室

申し込み・詳細URL：htts://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327018.html

★「描き下ろしの絵柄マイクロファイバークロス」付きコース

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327018.html