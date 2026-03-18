【NHKカルチャー】パンダライター二木繁美さんによる「また会える気がして～本と記憶でたどるタンタンお嬢様と過ごした日々」【2026年3月28日（土）16時00分～】
もうすぐ、神戸市立王子動物園のジャイアントパンダ・タンタンが虹の橋を渡った日がやってきます。
本講座では、WEB連載「水曜日のお嬢様」をはじめ、タンタンにまつわる4冊の書籍を制作する中で出会った数々のエピソードや、書ききれなかった想い、そして、いまだからこそ語れるエピソードを通して、タンタンの歩みを振り返ります。
その姿に笑顔をもらい、凛とした生き方に心を打たれ、別れのあとも、私たちの中に生き続けている存在――。
タンタンは確かにここにいて、いまも私たちの心を支えてくれています。
忘れられない、忘れたくない。
その想いを大切に、お嬢様の面影をたどる時間をご一緒できればと思います。
※「描き下ろしの絵柄マイクロファイバークロス」付きのコースもございます。
描き下ろしの絵柄マイクロファイバークロス
詳細はこちら→https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327018.html
※2024年5月と2025年3月に収録したオンデマンド講座を配信中です。
○「神戸のお嬢様」タンタンのパン生を振り返る
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327926.html
○「神戸のお嬢様」タンタンの面影を探して
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327927.html
パンダライター 二木繁美さん
【講師プロフィール】
パンダのうんこを嗅ぎ、パンダ団子を食べた変態と呼ばれるほどのパンダ好き。
アドベンチャーワールド生まれのパンダ、明浜（めいひん）と優浜（ゆうひん）の名付け親。
グラフィックデザイナーからライター・イラストレーターとしてフリーに。
パンダスポットやトラベル系の記事を中心に執筆。
パンダイラストを描き、グッズも作成。
企業オウンドメディア、インタビューなどお堅い仕事も得意。
著書やSNSで、自身が撮影した豊富な画像と共に、パンダ愛あふれるコメントを発信している。
『パンダのタンタン また明日ね』講談社ビーシー
『きずなのパンダ タンタン』あかね書房
『水曜日のお嬢様 タンタンのゆるゆるライフ』講談社
【主な著書】
『水曜日のお嬢様 タンタンのゆるゆるライフ』（講談社）
『このパンダ、だぁ～れだ？』（講談社ビーシー/講談社）
『きずなのパンダ タンタン「日本一」の頑張り屋さん・復興を後押ししたアイドル』（あかね書房）
講師X：https://twitter.com/Pandaexn
講師WEB：https://pandaex.wixsite.com/website-8
※本講座は見逃し配信を行います。期間は2026年3月29日（日）～4月11日（土）までとなります。見逃し配信をご希望の場合も、事前の登録が必要となりますのでご注意ください。：
また会える気がして～本と記憶でたどるタンタンお嬢様と過ごした日々
講師：パンダライター 二木繁美
開催形式：オンライン
開催日時：2026年3月28日（土）16:00～17:00
受講料：会員・一般（入会不要） 3,300円（税込）
主催：NHK文化センター浜松教室
申し込み・詳細URL：htts://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327018.html
★「描き下ろしの絵柄マイクロファイバークロス」付きコース
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327018.html