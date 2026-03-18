西海市PR動画『Deep Story ― 西海物語 ―』が「映文連アワード2025」で優秀企画賞を受賞

長崎県西海市長崎県西海市スペシャルムービー「Deep Story-西海物語」

この度長崎県西海市が制作したPR動画シリーズ『Deep Story ― 西海物語 ―』が、「映文連アワード2025」コーポレート・コミュニケーション部門において優秀企画賞を受賞しました。

本動画は、西海市で暮らす人々や訪れた人のエピソードをもとに構成された“モキュメンタリードラマ”として、地域の魅力を多角的に描く映像作品です。多角的な視点から「人」や「地域」の特色を際立たせることで、西海市の奥行きある魅力を、より多くの方へ伝えることを目的としています。

風景の美しさにとどまらず、人や文化の奥行きまで表現した点が評価されました。

作品概要

作品名：Deep Story ― 西海物語 ―[ アクティブ篇 ]

配信：西海市公式YouTubeチャンネル

CAST：Kanata yukino／森あゆ／田中明日実

監督：野上鉄晃

制作：長崎文化放送

映文連アワードについて

「映文連アワード」は、公益社団法人映像文化製作者連盟が主催する短編映像祭で、優れた映像作品の発掘・顕彰を通じて業界の活性化と次世代クリエイターの育成を目的として2007年に創設されました。

個性豊かな観光地をめぐる[ ゆるめぐり篇 ]も公開中

[アクティブ篇]動画本編はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=GlGuIrfAQW0北緯33度線展望台での撮影シーン

シリーズの一編である『Deep Story ― 西海物語 ―［ゆるめぐり篇］』は、市内の観光地を巡るドライビングムービーです。

海沿いの風景や自然豊かなロケーションを背景に、農業や直売所、民泊を営む地域の方々に取材。西海市の“日常の魅力”や“人のあたたかさ”を感じられる構成となっています。

映像を通じて、西海市で過ごす時間の心地よさや、ゆったりとした旅の魅力を体感いただけます。

制作背景

[ゆるめぐり篇]動画本編はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=hu5_oScA4YE

映像監督・野上鉄晃さんが、実際に西海市の歴史や地域の文化、住民の想いなどをヒアリングし、脚本に昇華することで、一般的な観光動画とは一線を画す動画制作を目指しました。主演は、長崎大学在学中に西海市の観光PR動画へ出演した経験があり、現在俳優・歌手として活躍するKanata yukinoさん。西海市の風景や歴史、住民の想い、そして地域文化の温もりを、実際に暮らす人々の視点から伝えています。

監督：野上鉄晃

受賞歴

■ 長崎県「CROSSING NAGASAKI」（令和5年度）地域プロモーションアワード2023 秋吉久美子賞受賞

■ 宇久町観光協会「宇久島」（令和3年度）第4回日本国際観光映像祭グランプリ受賞

■ 南島原市観光ショートフィルム「夢」（平成30年度）観光映像大賞（観光庁長官賞）受賞。観光映画部門519作品の中から最高賞受賞

主演：Kanata yukino

2019年長崎大学在学中に西海市公式観光PR動

画に出演。大学卒業後より､俳優としてドラマやCM､MVなどの映像作品で活躍する｡2024年芦屋国際芸術映画祭 助演俳優賞受賞｡またアーティストとして2023年「0’」､2024年「と影 アクセサリー 写真と絵画」の個展を開催｡2025年NEXTVIEW Labelsよりデビューシングル『kuge』を配信リリース。Instagramでは4万人以上のフォロワーを持ち､多方面にて活躍｡

ベストシーズン到来！春の西海市

現在、西海市は春の行楽シーズンを迎え、各地でイベントが開催されます。動画で描かれた風景を、実際に体験できる絶好のタイミングです。桜や菜の花、ダイナミックなうず潮など、この時期ならではの景観とともに、西海市の魅力を存分に楽しむことができます。映像で感じた景色を体験しにぜひ春の週末にお出かけください。

【西海橋春のうず潮まつり】2026年3月20日(金)～4月5日(日)／場所：西海橋公園【七ツ釜鍾乳洞 櫻と菜の花まつり】2026年3月20日(金祝)～4月5日(日)／場所：七ツ釜鍾乳洞

西海市について

長崎県西海市は三方を海に囲まれた西のはしっこに位置する自然豊かなまちです。長崎市中心部や長崎空港からは車で約75分、福岡からは車で約2時間30分程度の場所にあります。長崎市と佐世保市、ふたつの都市の中間にある素朴な田舎まちで、山と海、豊かな自然に囲まれ、農業・漁業をなりわいとする昔ながらの暮らしが息づいています。

西海市公式サイト

https://www.city.saikai.nagasaki.jp/index.html

西海市公式観光サイト

https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kanko/index.html

西海市公式観光Instagaram

https://www.instagram.com/saikaicity_official/

西海市公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/showkansaikai