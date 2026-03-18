3月22日(日)開催　富山県成長戦略カンファレンス「響きあう知と創造。未来を動かすプロジェクトの芽吹き」にマカイラ代表取締役CEO藤井宏一郎が登壇

マカイラ株式会社

パブリックアフェアーズの専門ファームであるマカイラ株式会社（東京都千代田区、代表取締役CEO：藤井宏一郎、代表取締役COO：高橋朗、以下マカイラ）は、マカイラのCEO藤井宏一郎が、富山県成長戦略会議副座長として、2026年3月21日(土)-22日(日)の2日間、富山県滑川市にて開催される富山県成長戦略カンファレンス「響きあう知と創造。未来を動かすプロジェクトの芽吹き」（主催：富山県）内の3月22日(日)セッション10に登壇することをお知らせいたします。

セッション10にて、「挑戦する企業の次なる一手～企業カルチャーの変革とグローカルニッチから紐解く～」をテーマに、DEI（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）の推進など固定概念を解き放つ企業カルチャーの変革と、地方企業が誇る技術や価値を再認識し、次世代企業としての戦略転換を紐解くトークセッションを行います。

挑戦する企業の次なる一手～企業カルチャーの変革とグローカルニッチから紐解く～セッション概要

人口減少に伴う人材確保や国内市場の規模縮小が課題となる中で、地域に根差しながら挑戦する企業の次なる一手とは。

このセッションではDEI（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）の推進など固定概念を解き放つ企業カルチャーの変革と、地方企業が誇る技術や価値を再認識し、必要とされる市場をみつけるグローカルニッチを絡ませながら紐解きます。

あなたはどんな挑戦を行いますか？

このセッションに、マカイラ株式会社CEO（富山県成長戦略会議副座長）の藤井宏一郎が登壇いたします。

【登壇セッション概要】

日時：2026年3月22日(日) 13:40-14:55

定員：150名

会場：メリカ

※ライブ配信実施

富山県成長戦略カンファレンス「しあわせる。富山」について

富山県のビジョン「幸せ人口1000万～ウェルビーイング先進地域、富山～」の実現に向けて、県内外の方が集い、熱く議論することで、未来につながる新しい動きを創ることを目的に、「しあわせる。富山」を開催します。

カンファレンステーマは、「響きあう知と創造。未来を動かすプロジェクトの芽吹き。」。

分野や立場を越えて集まる知と創造。ここから、富山の次の一歩が芽吹く。

登壇者と参加者、一人ひとりの想いが出会い、響きあうことで、アイディアが行動へと変わる、その瞬間をつくりたい。

そんな想いで、富山県滑川市を舞台に、様々なセッションを展開します。

【イベント全体詳細】

イベント詳細：https://seichosenryaku-toyama.com/

開催日時：2026年3月21日(土)～22日(日)

会場：富山県滑川市（中滑川複合施設メリカ他）

参加費：無料（一部有料あり）

参加方法：こちらのURLよりお申し込みください

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=7437389281105545&EventCode=P796700099(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=7437389281105545&EventCode=P796700099)

主催：富山県

マカイラ 代表取締役CEO 藤井宏一郎より

人口減少や国内市場の成熟という構造的な課題に直面する今、地方企業が直面する困難な課題を突破するには、DEIによる組織変革とグローカルニッチという新たな視点が不可欠です。

今回、富山県成長戦略会議の副座長として本カンファレンスに登壇し、志を同じくするチェンジメーカーの皆様と対話できることを大変光栄に思います。マカイラは『Advocacy for Changemakers』を掲げ、テクノロジーやカルチャーの社会実装を支援してきました。本セッションでは、DEIの推進による組織の活性化と、地方が誇る独自の価値を世界市場へ繋ぐ『グローカルニッチ』戦略の重要性について、皆様と共に深く考えていければと思います。多様な知が響き合うことで、富山の地から新しいプロジェクトが芽吹くきっかけとなることを願っています。

マカイラ株式会社について

http://www.makairaworld.com

マカイラは、世の中を変革する技術やサービスのための「公共戦略コミュニケーション」を強みとする、コンサルティングファームです。「ADOVOCACY for CHANGEMAKERS」をミッションに、コミュニケーション領域全般の戦略立案・実行を強みに、テクノロジー、カルチャー、ソーシャルの3領域のイノベーションの社会実装を目指す変革者たちの支援を通して、社会変革を推進します。非市場戦略のコンサルティングから、政策リサーチ・政策提言、ロビイング、セクター間連携のコーディネーション、シンポジウム・イベント企画、メディア・リレーション、ブランディング開発やキャンペーン企画、各種のクリエイティブ制作など、広範なパブリックアフェアーズ活動を、多彩なプロフェッショナルが支援します。