デザイナー養成講座 前田高志の鬼フィードバックコース3月29日(日)に開講！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年3月29日（日）に、「デザイナー養成講座 前田高志の鬼フィードバックコース」を開講します。 本講座は、前田氏による沢山のフィードバックを通して、デザインを構造的に引き上げる力を育てる実践型講座です。

■本講座の概要

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_feedback/

デザインが伸びなくなる最大の理由は、才能不足でも努力不足でもなく「正しいフィードバックがないこと」ではないだろうか。

この講座は、前田氏による沢山のフィードバックを通して、デザインを構造的に引き上げる力を育てる実践型プログラムです。ロゴ、SNSバナー、三つ折りパンフレットなど実務直結課題に本気で向き合い、見る目・言語化・修正力を体系的に身につけていきます。

「なぜダメなのかが分からない」「どう直せば良くなるのか言語化できない」そんな状態から抜け出すために。“共につくる”フィードバックだからこそ、成長する。

■前田高志氏 プロフィール

NASU デザイナー／クリエイティブディレクター

1977年6月1日生まれ。兵庫県伊丹市出身。デザイナー／クリエイティブディレクター。大阪芸術大学デザイン学科を卒業後、任天堂（株）にて広告販促用のグラフィックデザインに従事。2016年に退社。2018年デザインの楽しさを追求するコミュニティ「前田デザイン室」を設立。同年、ビジネスに遊び心を活かすデザインファーム株式会社NASUを設立。主な著書に『勝てるデザイン』（幻冬舎）、『鬼フィードバック デザインのチカラは”ダメ出し”で育つ』（MdN）主なクリエイティブワークは「BreakingDown」のアートディレクション、「街録ch」キービジュアルのデザイン、ドット絵ダウンロードサイト「DOTOWN」「デザインの必殺技カードゲーム Desig-win」いつはいていいかわからない「モザイクパンツ」などの企画とデザインなど。受賞歴は、NYADC、ONESHOW、 グッドデザイン賞入選、日本タイポグラフィ年鑑2022審査員賞など。

■カリキュラム

1日目 ロゴと本気で向き合う― 造形力を鍛える鬼フィードバック

2日目 SNSバナーでわかるデザインの基本― 造形力が支えるデザインの基本

3日目 パンフレットは総合格闘技― 造形力でまとめきるデザインの全部

■無料体験講座を期間限定でアーカイブ配信中

「デザイナー養成講座 前田高志の鬼フィードバックコース」の受講を検討する方に向けて実施をした無料体験講座をアーカイブ配信しています。ご興味をお持ちの方はお気軽にお申し込みください。本講座に登壇の前田高志氏が登壇し、講座では何を学ぶのか、どんな知見が得られるのか、そして学んだことをどう活かしていくべきかを解説しています。

講師：前田高志氏

公開期間：3月25日(水)まで

視聴期間：2日間（お申し込み翌々日の23:59まで）

視聴形式：宣伝会議 マイページ内にてアーカイブ配信（Webでのお申込み後すぐに視聴を開始できます。）

アーカイブ配信のお申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_feedback/#index-2)

■講座概要

日程：3月29日(日)、4月12日(日)、4月26日(日)

時間：いずれも13:00-17:00

講義回数：全3回

開催形式：教室開講(宣伝会議表参道セミナールーム)＆オンラインライブ配信

参加定員：20名

※定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。

詳細・申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_feedback/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。