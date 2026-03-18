ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が立ち上げた音楽賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」。

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取達利、本社：東京都渋谷区)が運営する音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」および配信サービス「スペシャオンデマンド」では、特別番組『APPLE VINEGAR -Music Award- 2026 Opening Party』を放送・配信いたします。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が2018年に立ち上げた新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞、「APPLE VINEGAR -Music Award-」。

文学界での芥川賞を参考に、デビュー・アルバムに限らず、ミュージシャンがそのキャリア初期に発表した作品を評価する仕組みを作り、今後の作品制作をサポートする賞金を贈呈することで若手ミュージシャンの活動を後押ししたいという思いのもとスタートした音楽賞です。

第9回目となる2026年は、昨年の大賞受賞アーティスト、MONO NO AWAREとDos Monos(Band Set)の2組を迎えて、初のイベントが2月12日に開催された。オープニングにはGotch Bandも登場し、第9回の幕開けを祝う特別な一夜となりました。

本番組では、このスペシャルイベントのライブの模様を中心に、創設者である後藤正文のインタビューも交えた60分の特集をお届けします。



インタビューでは、「APPLE VINEGAR -Music Award-」を立ち上げた背景や、現代の音楽批評に対する考え、ミュージシャンが作品に社会風刺を織り込む風潮、政治的発言を巡る音楽シーンの状況などについて語るほか、大賞受賞アーティストであるMONO NO AWARE、Dos Monosへの評価についても触れた濃密な内容となっています。

なお、本番組はスペシャオンデマンドにて3月26日(木)0時より無料先行配信、さらにスペースシャワーTVでは4月2日(木)23:00～24:00に放送を予定しています。

第9回「APPLE VINEGAR -Music Award-」のスタートを祝うライブの模様と、後藤正文の思想に迫るインタビューを通して、いまの音楽シーンの動きや空気を感じられる特別番組をぜひご覧ください。

＜番組詳細＞

番組タイトル：APPLE VINEGAR -Music Award- 2026 Opening Party

スペースシャワーTV放送日時：4月2日(木) 23:00～24:00

スペシャオンデマンド先行配信日時：3月26日(木) 0:00～

出演：MONO NO AWARE、Dos Monos(Band Set)、Gotch Band(Opening Act)

番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089569/

配信サイト：https://vod.spaceshower.jp/videos/8d3ffaf6-9f72-4e99-9b7b-3e542e34c9cf

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