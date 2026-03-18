一般社団法人ヒトノネ、クラウドファンディングを開始

10代の「見えづらい困難」に向き合う

一般社団法人ヒトノネ

一般社団法人ヒトノネ（代表理事：篠田花子／岐阜県岐阜市）は、10代の居場所づくりを継続するためのクラウドファンディング「10代の居場所づくりプロジェクト」を、2026年3月14日より開始いたしました。

クラウドファンディング概要

プロジェクト名：10代の居場所づくりプロジェクト

開始日：2026年3月14日

終了日：2026年4月30日

掲載サイト：https://for-good.net/project/1003274

ヒトノネは、「共に育ち合う社会」を理念に、学童保育、放課後等デイサービス、個別指導塾、ユースセンターの運営を通じて、小学生から高校生まで年間約300名の子どもたちの育ちを支えています。

近年、ヒトノネが特に注力しているのが思春期世代の10代です。不登校傾向にある子ども、発達特性により困り感を抱える子ども、家庭環境に困難を抱える子どもなど、外からは見えづらい課題を抱えた子どもたちが多く存在しています。中には、制度の対象とならず支援につながりにくい「グレーゾーン」と呼ばれる子どもたちも含まれます。

「第三の居場所」としてのユースセンター

こうした背景のもと、ヒトノネは2023年より、中高生世代のためのユースセンター「クリエイターズ・クラブ」を運営してきました。本施設は、アートや音楽、デジタル表現などを通じて自由に過ごせる空間と、多様な大人や仲間と出会える環境を備え、学校や家庭とは異なる「第三の居場所」として機能しています。

助成終了に伴う継続の課題

これまで本事業は、外部助成（年間500万円）を活用して運営してきましたが、2026年3月をもって助成期間が終了します。子どもたちにとって不可欠な場となりつつある一方で、継続のための新たな財源確保が課題となっています。

地域とともに支える新たな仕組みへ

本クラウドファンディングは、単なる資金調達にとどまらず、制度の狭間にある10代の現状を広く社会に発信し、地域全体で子どもたちの育ちを支える仕組みをつくることを目的としています。支援者に「発起人」として本プロジェクトに関わっていただくことで、地域での支援の輪を広げていきます。

また、ヒトノネと関わりのある地域事業者の協力のもと、さまざまな返礼品もご用意しています。

返礼品（一部）

・プロジェクト発起人証送付

・ロクマチカフェチケット

・いぶき福祉会のお菓子とコーヒーセット

・安藤商店の水うちわ

オンライン説明会を開催

また、プロジェクトの背景や活動内容を直接伝える機会として、オンライン説明会を開催します。説明会では、10代を取り巻く社会課題やユースセンターで起きている変化、助成終了後に見えてきた課題に加え、クラウドファンディングの内容や「発起人」としての関わり方について説明します。

オンライン説明会 概要

日時：2026年4月7日（火）20:00～21:00

形式：オンライン（Zoom）

内容：社会課題の共有、活動紹介、プロジェクト説明、質疑応答 ほか

参加費：無料（応援チケットは1000円）オンライン・アーカイブ視聴もあり

お申し込み：https://hitononecc.peatix.com/

ヒトノネは今後も、すべての子どもたちが「ここにいていい」と感じられる環境づくりを通じて、安心して未来に向かう力を育む支援を続けてまいります。