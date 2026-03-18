NVIDIA、幅広い業界のサポートを得て Vera Rubin DSX AI ファクトリー リファレンス デザインと Omniverse DSX Digital Twin Blueprintをリリース

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ニュース概要:

- 新しい NVIDIA Vera Rubin DSX AI ファクトリー リファレンス デザインは、ワットあたりのトークン数を最大化し、量産開始までの時間を短縮する共同設計された AI インフラを構築するためのガイドを提供- NVIDIA Vera Rubin AI ファクトリー リファレンス デザインで現在一般提供されている NVIDIA Omniverse DSX Blueprintは、大規模な AI ファクトリー デザインとシミュレーション向けのデジタル ツインを強化- 業界をリードする Cadence、Dassault Systemes、Eaton、Jacobs、NScale、Phaidra、Procore Technologies、PTC、Schneider Electric、Siemens、Switch、Trane Technologies、Vertiv は、プラットフォームの統合、SimReady アセットの提供、AI ファクトリーの設計、構築、最適化を支援するソフトウェアの接続により、DSX アーキテクチャとブループリントに貢献- エネルギー分野の主要企業である Emerald AI、GE Vernova、日立、Siemens Energy は、NVIDIA DSX リファレンス アーキテクチャを使用して電力網の容量を解放し、新しい AI ファクトリーの建設と接続に必要な電力を提供

カリフォルニア州サンノゼ - 2026 年 3 月 16 日 - GTC - NVIDIA は本日、共同設計された AI インフラ構築向けのガイドである NVIDIA Vera Rubin DSX AI ファクトリー リファレンス デザインと、NVIDIA Vera Rubin DSX と完全互換性のある NVIDIA Omniverse DSX Blueprint(https://build.nvidia.com/nvidia/omniverse-dsx-blueprint-for-ai-factories) の一般提供を開始したことを発表しました。これにより、大規模な設計、構築、運用向けの物理的に正確な AI ファクトリー デジタル ツイン(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/digital-twin/)が可能になります。

業界のリーダーである Cadence(https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/data-center/posts/digital-twins-enable-the-next-era-of-ai-infrastructure)、Dassault Systemes(https://blog.3ds.com/topics/company-news/industrial-ai-with-virtual-twins/)、Eaton(https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2026/eaton-collaborates-with-nvidia-to-unveil-its-beam-rubin-dsx-platform.html)、Jacobs(https://www.jacobs.com/newsroom/press-release/jacobs-releases-digital-twin-solution-ai-data-centers)、Nscale(https://www.nscale.com/press-releases/nscale-west-virginia-ai-factory)、Phaidra(https://www.phaidra.ai/blog/breakthrough-AI-driven-liquid-cooling-management)、Procore(https://www.procore.com/press/procore-accelerates-the-construction-of-ai-factories-with-nvidia)、PTC(https://www.ptc.com/en/blogs/plm/powering-next-gen-of-product-engineering)、Schneider Electric(https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/)、Siemens(https://www.siemens.com/en-us/company/insights/us-stories/siemens-delivers-nvidia-dsx-infrastructure-ai-factory/)、Switch(https://www.switch.com/switch-integrates-nvidia-omniverse-dsx-blueprint-into-switchs-evo-ai-factories/)、Trane Technologies(https://investors.tranetechnologies.com/news-and-events/news-releases/news-release-details/2026/Trane-Technologies-Optimizes-IndustryFirst-Thermal-Management-Reference-Design-for-AI-Factories-Introduces-Two-New-Designs/default.aspx)、Vertiv(https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/corporate-news/2026/vertiv-brings-converged-physical-infrastructure-to-nvidia-vera-rubin-dsx-ai-factories/) は、これらの大規模な AI ファクトリー(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/ai-factory/)発展の計画、構築、運用を支援するリファレンス デザインとブループリントに貢献しています。

NVIDIA の創業者/CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「AI 時代において、インテリジェンス トークンは新しい通貨であり、AI ファクトリーはそれを生成するインフラです。NVIDIA Vera Rubin DSX AI ファクトリー リファレンス デザインと Omniverse DSX Blueprint により、世界で最も生産的な AI ファクトリーを構築し、収益化までの時間を短縮し、拡張性とエネルギー効率を最大化する基盤を提供します」

あらゆる電力を最大限に活用する AI ファクトリーの構築

トレーニングと推論に対する需要の高まりを満たすための大規模な AI ファクトリーを構築することは複雑であり、インフラ、電力、冷却、ネットワーキング、ソフトウェア、コンピューティング全体の正確な調整が必要です。

NVIDIA Vera Rubin DSX AI ファクトリー リファレンス デザインは、コンピューティング、NVIDIA Spectrum-X(TM) Ethernet(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/spectrumx/) ネットワーキング、ストレージにわたる AI ファクトリー インフラ スタック全体の設計、構築、運用方法を概説し、再現可能で拡張性の高い最適なクラスター パフォーマンスを実現します。リファレンス デザインに含まれるドキュメントは、業界パートナーに電力、冷却、制御システムの設計、構築、運用に関するベスト プラクティスを提供し、シームレスなハードウェアとソフトウェアの統合とスケーラブルな展開を可能にします。

Vera Rubin DSX ソフトウェア スタックは、オープンでモジュール式、かつ構成可能な設計で、クラスター ハードウェアを電力および冷却に接続して、利用可能なエネルギーのワットあたりの AI トークンを最大化します。その柔軟な設計により、AI ファクトリーの構築者やデータセンター プロバイダーは、必要な数のコンポーネントを自由に展開できます。

Rubin DSX は、パートナーが構築できるソフトウェア ライブラリのコレクションを提供します。

- DSX Max-Q は、AI ファクトリーとエコシステム パートナーが、固定された電力予算内で、NVIDIA システム上でコンピューティング出力とワットあたりのトークン パフォーマンスを最大化できるようにします。- DSX Flex は、 AI ファクトリーを電力網サービスに接続し、電力使用量を動的に調整し、ハイブリッド オンサイト発電と需要を調整できるようにすることで、エネルギーを節約し、電力網の安定性を維持します。- DSX Exchange は、IT、オペレーション テクノロジ (OT)、運用エージェント間におけるコンピューティング、ネットワーク、エネルギー、電力、冷却プラントの信号を、拡張性と安全性を確保しながら統合します。- DSX Sim モデルは、NVIDIA DSX Air(https://www.nvidia.com/ja-jp/networking/ethernet-switching/air/) プラットフォームを活用して GPU、ネットワーク、パートナーのインフラをモデル化することで、AI ファクトリーを高精度なデジタル ツインとして検証します。また、DSX SimReady は詳細な 3D ジオメトリ、ロジスティクス、システム動作を連携させ、収益化までの時間を短縮し、稼働初日から安定したパフォーマンスを確保します。

AI ファクトリー設計とシミュレーションを加速

詳細なアーキテクチャがあっても、大規模な AI ファクトリーの設計、構築、運用は困難な場合があります。従来の設計方法は、システム全体のモデル化、電力使用の柔軟性と効率性、建設開始前に設計を検証する能力に限界があります。

NVIDIA Omniverse DSX Blueprint は、大規模な AI ファクトリーの設計と運用のためのオープンで包括的なフレームワークを提供します。現在 build.nvidia.com(https://build.nvidia.com/nvidia/omniverse-dsx-blueprint-for-ai-factories) で一般提供され、Vera Rubin DSX AI ファクトリー リファレンス デザインと完全な互換性がある Omniverse DSX により、開発者は、AI ファクトリーの物理的に正確なデジタル ツインを構築し、リアルタイムで運用をシミュレーションし、構築または展開を開始する前にパフォーマンスを最適化することができます。

Omniverse DSX は、電力、冷却、ネットワーキング、運用を 1 つの環境に統合し、収益化と AI の効率化を加速します。 NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) ライブラリを活用して、企業はレイアウト、電源トポロジ、熱挙動、運用ポリシーをシミュレーションし、本番環境を中断することなく、ハードウェアまたはワークロードの変化を評価できます。

業界のリーダーが新たなリファレンス デザインとブループリントを採用

信頼性が高く拡張性のある電力供給と冷却システムは、あらゆる AI ファクトリーの基盤であり、インテリジェント システムが変化するコンピューティング需要にリアルタイムで適応しながら、効率と稼働時間を最大化できるようにします。エネルギーからソフトウェア業界のリーダーまで幅広いパートナー エコシステムは、DSX を採用して、AI ファクトリー ライフサイクル全体を、耐障害性、精度、効率性を実現するために共同設計され、シームレスに最適化された製品レベルのシステムに変革しています。

Dassault Systemes は、CATIA ソフトウェアを搭載した Model Based Systems Engineering

プラットフォームに新しいリファレンス デザインとブループリントを統合し、AI ファクトリーのバーチャル ツインを構築することで、信頼性と効率性を向上させながら収益化までの時間を短縮しています。また、Schneider Electric は、ETAP プラットフォームを統合(https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/)し、ユーザーが配電システムをシミュレーションし最適化できるよう支援しています。

Cadence(https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/data-center/posts/digital-twins-enable-the-next-era-of-ai-infrastructure) は、NVIDIA GB300 NVL72(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/gb300-nvl72/) システムの SimReady(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/simready/) モデルを Reality Data Center Digital Twin Platform に統合して、熱 データおよび流体データのシミュレーションを行い、AI ファクトリーの設計と運用を最適化し、NVIDIA Vera Rubin システムのモデル化に向けて協力しています。Siemens(https://www.siemens.com/en-us/company/insights/us-stories/siemens-delivers-nvidia-dsx-infrastructure-ai-factory/) は、AI インフラ向けの高密度コンピューティングと電力、冷却、自動化のバランスをとるフレームワークを開発しています。

Jacobs は、Omniverse DSX Blueprintを活用した新しいデータセンター デジタル ツイン ソリューション(https://www.jacobs.com/newsroom/press-release/jacobs-releases-digital-twin-solution-ai-data-centers)を開発しました。これにより、建設業者や事業者(https://www.jacobs.com/newsroom/press-release/jacobs-releases-digital-twin-solution-ai-data-centers)が計画と設計から納入、運用に至るまで AI ファクトリーを最適化するためのデジタル ツインを提供します。PTC(https://www.ptc.com/en/blogs/plm/powering-next-gen-of-product-engineering) は、DSX Accelerator 向けの Windchill(https://www.ptc.com/en/products/windchill) 製品ライフサイクル管理 (PLM) ソリューションにブループリントを統合し、エンジニアリングおよび製品設計データを高精度なリアルタイム シミュレーションと接続し、パートナーやサプライヤー間の部品表を管理しています。Procore(https://www.procore.com/press/procore-accelerates-the-construction-of-ai-factories-with-nvidia) は、NVIDIA Omniverse ライブラリと DSX Blueprintを Procore プラットフォームに統合し、建設ライフサイクル全体で継続的なデジタル スレッドを構築しています。

Switch は、リアルタイム テレメトリ取り込み向けの Omniverse DSX Blueprint、Rubin DSX リファレンス デザイン仕様に基づいて構築された継続的に更新されるデジタル ツイン、電力、冷却、ワークロードの自動最適化を活用して、EVO AI ファクトリーと LDC EVO オペレーティング システム(https://www.switch.com/switch-integrates-nvidia-omniverse-dsx-blueprint-into-switchs-evo-ai-factories/)を構築しています。 Nscale(https://www.nscale.com/press-releases/nscale-west-virginia-ai-factory) と Caterpillar は、ウェストバージニア州にある世界最大級の AI ファクトリーの 1 つであるマルチギガワットの施設に、DSX Vera Rubin リファレンス デザインを導入しています。

CoreWeave は、NVIDIA DSX Air を活用してクラウド上で AI ファクトリーのデジタル ツインを構築し、テストを行っており、物理的な納入により十分に先立って運用リハーサルを実行することで、検証時間を短縮しています。

NVIDIA のパートナー エコシステムは、機器とハードウェアの SimReady アセットを提供し、AI ファクトリーの運営者は、実装前に設計をシミュレーション、検証、改良できます。Eaton(https://www.procore.com/press/procore-accelerates-the-construction-of-ai-factories-with-nvidia)、Schneider Electric(https://www.se.com/us/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-aveva-and-etap-join-alliance-for-openusd-to-advance-digital-twins-and-3d-modeling-for-industries-691cfdda176764554a046227/)、Siemens、Trane Technologies、Vertiv は、物理世界に構築する前に設計全体の検証とシミュレーションを行うために、DSX 設計およびエンジニアリング企業に発電機、電気機器、冷却システムの SimReady アセットを提供しています。

Vertiv(https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/corporate-news/2026/vertiv-brings-converged-physical-infrastructure-to-nvidia-vera-rubin-dsx-ai-factories/) はまた、Omniverse DSX Blueprint を活用して、AI ファクトリーの展開とワットあたりの AI 出力を高速化するように設計されたプレハブ式の統合 データセンター インフラ ソリューションである Vertiv OneCore Rubin DSX を構築しています。Trane Technologies は、このブループリントを活用して、ギガワット規模の AI ファクトリーの熱管理を最適化し、冷却プラントの電力使用量を削減し、効率を向上させています。

Phaidra は、新しい自己学習 AI エージェントに DSX Max-Q(https://www.phaidra.ai/blog/breakthrough-AI-driven-liquid-cooling-management) を統合しました。これにより、安全性を維持しながら冷却スパイクを減らし、収益創出型トークンを生成するための電力を確保することで、約 10% のコンピューティング性能向上を実現しています。

世界のエネルギー業界の大手企業が、Omniverse DSX Blueprint で世界の電力網を近代化

現在、エネルギーは、AI インフラ構築における最大のボトルネックであり、米国では 3,000 億ドルを超える設備のバックログと、200 ギガワット以上のプロジェクトが相互接続の列で待機しています。

この課題に対処するために、NVIDIA は、主要なエネルギー プロバイダーと協力して、電力へのアクセスを高速化し、電力網の安定性を強化しています。

- Emerald AI は、DSX Flex(https://www.emeraldai.co/blog/emerald-ai-nvidia-dsx-flex-ai-factories) を Conductor プラットフォームに統合し、AI ファクトリーがリアルタイムで電力を管理できるようにしています。コマンドに応じて需要を増減させ、新しい専用発電と柔軟な負荷を調整することで、電力会社が信頼性の高いソフトウェアベースの負荷制御を通じて、より大規模で迅速な電力網の接続をより安心して承認できるようにします。- GE Vernova は、電力網から AI ファクトリーに至るまで、電力スタック全体にデジタル ツイン機能を拡張しています。(https://library.grid.gevernova.com/thinkgrid/power-to-rack-why-ai-factory-architectures-need-a-digital-twin-foundation)NVIDIA DSX リファレンス アーキテクチャと調整して、電力とコンピューティング モデリングを統合し、大規模な AI ファクトリー向けのより高速で、より正確で予測可能なインフラ展開を実現しています。- 日立 は、NVIDIA と協力し、物理的な AI、電力システム、自動化の専門知識と高度なコンピューティングプラットフォームを組み合わせることで、送電網の計画策定を加速させ、ギガワット規模の AI ファクトリー向けに効率的で信頼性の高い電力を提供しています。- Siemens Energy は、Noedra デジタル ツイン プラットフォームで NVIDIA RAPIDS(TM) ライブラリ、NVIDIA Metropolis プラットフォーム、NVIDIA Isaac Sim(TM) フレームワークを活用して、電力網の健全性をリアルタイムで監視し、障害が発生する前にリスクを予測し、予期しない停電を削減しています。



フアンによる GTC 基調講演(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/keynote/)のリプレイを視聴し、セッション(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/session-catalog/)もご確認ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-releases-vera-rubin-dsx-ai-factory-reference-design-and-omniverse-dsx-digital-twin-blueprint-with-broad-industry-support)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。