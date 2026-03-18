「ハリー・ポッターシリーズ　ポケット図鑑」『ダンブルドア教授』『ルーナ・ラブグッド』刊行

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株式会社静山社

　株式会社静山社（千代田区九段北1－15－15 代表取締役社長 松岡佑子）は、3月に『ハリー・ポッター　ポケット図鑑』最新刊『ダンブルドア教授』『ルーナ・ラブグッド』を刊行いたします。




4 ダンブルドア教授 　表紙

5 ルーナ・ラブグッド 　表紙

　このシリーズは、魔法界に登場するお気に入りの魔女や魔法使い、クリーチャーが登場し、新進気鋭の国際的イラストレーターによりフルカラーで描かれた、コレクション必携のギフトブックシリーズです。各巻ごとに、多くの人に愛されるキャラクターを知るのに最適な内容で、どの本にも呪文や杖の楽しみ方から、幻の野獣やホグワーツでの生活などが紹介されています。まるで、友達を知るように、より親しみを感じることができる内容です。


書籍情報

●『ハリー・ポッターシリーズ　ポケット図鑑』　


1 ハリー・ポッター　 （2025年9月刊行）　


2 ロン・ウィーズリー （2025年9月刊行）


3 ハーマイオニー・グレンジャー（2025年9月刊行）


4 ダンブルドア教授 （2026年3月17日刊行）


5 ルーナ・ラブグッド （2026年3月17日刊行）



各定価2,640円（本体2,400円＋税10％）　対象年齢：小学校5・6年生から


J.K.ローリング 作　松岡佑子 日本語版監修　堀川志野舞 訳


イラスト：ナタリー・スマイリー、オリア・ミューザ、ローラ・ブロイエッティ、パオラ・エスコバル、ヘレン・ブレイディ



4 ダンブルドア教授　中面はカラーのイラストがいっぱい。隅々まで楽しめます。


5 ルーナ・ラブグッド　中面

　


【シリーズ既刊】



1 ハリー・ポッター




2 ロン・ウィーズリー




3 ハーマイオニー・グレンジャー