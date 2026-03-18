「ハリー・ポッターシリーズ　ポケット図鑑」『ダンブルドア教授』『ルーナ・ラブグッド』刊行

株式会社静山社

株式会社静山社（千代田区九段北1－15－15 代表取締役社長 松岡佑子）は、3月に『ハリー・ポッター ポケット図鑑』最新刊『ダンブルドア教授』『ルーナ・ラブグッド』を刊行いたします。

4 ダンブルドア教授 表紙5 ルーナ・ラブグッド 表紙

このシリーズは、魔法界に登場するお気に入りの魔女や魔法使い、クリーチャーが登場し、新進気鋭の国際的イラストレーターによりフルカラーで描かれた、コレクション必携のギフトブックシリーズです。各巻ごとに、多くの人に愛されるキャラクターを知るのに最適な内容で、どの本にも呪文や杖の楽しみ方から、幻の野獣やホグワーツでの生活などが紹介されています。まるで、友達を知るように、より親しみを感じることができる内容です。

書籍情報

●『ハリー・ポッターシリーズ ポケット図鑑』

1 ハリー・ポッター （2025年9月刊行）

2 ロン・ウィーズリー （2025年9月刊行）

3 ハーマイオニー・グレンジャー（2025年9月刊行）

4 ダンブルドア教授 （2026年3月17日刊行）

5 ルーナ・ラブグッド （2026年3月17日刊行）

各定価2,640円（本体2,400円＋税10％） 対象年齢：小学校5・6年生から

J.K.ローリング 作 松岡佑子 日本語版監修 堀川志野舞 訳

イラスト：ナタリー・スマイリー、オリア・ミューザ、ローラ・ブロイエッティ、パオラ・エスコバル、ヘレン・ブレイディ

4 ダンブルドア教授 中面はカラーのイラストがいっぱい。隅々まで楽しめます。5 ルーナ・ラブグッド 中面

【シリーズ既刊】

1 ハリー・ポッター

2 ロン・ウィーズリー

3 ハーマイオニー・グレンジャー