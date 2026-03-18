株式会社レクサー、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」ネクストブライト1000に認定

株式会社レクサー

株式会社レクサー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：正垣嘉之、以下「当社」）は、経済産業省および日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）ネクストブライト1000」に認定されたことをお知らせいたします。

当社は2025年に「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」の認定を受け、健康経営の取り組みを継続的に高度化してまいりました。その結果、2026年は上位称号である「ネクストブライト1000」に選定されました。

本認定は、従業員の健康を起点とした企業価値向上の取り組みが評価されたものと捉えております。今後も、従業員一人ひとりが高いパフォーマンスを発揮できる環境づくりを通じて、持続的な企業成長を実現してまいります。

株式会社レクサーの取り組み

当社は、お客様に本質的な健康価値を提供するためには、まず当社で働く社員自身が心身ともに健康であることが不可欠であると考えています。

そのため、従業員一人ひとりが高いコンディションを維持し、自らのパフォーマンスを最大限に発揮できる環境づくりを推進しています。

フィットネス企業としての専門知見を活かし、

「運動・食事・休養・メンタル」の4領域から包括的にアプローチすることで、社員のコンディション最適化と生産性向上を両立しています。

さらに、自社サービスを活用した福利厚生制度やウェルネスイベントの実施を通じて、社員自身が日常的に健康を実践・体現できる環境を整備しています。

これらの取り組みにより、社員一人ひとりが“健康の担い手”としての自覚を持ち、サービス品質の向上と企業価値の最大化につなげています。

健康増進および働きやすい環境づくりの主な取り組み

・社食・栄養支援制度

オリジナルプロテインや高タンパク・低脂質ベーグルを開発・提供し、業務中でも手軽に栄養補給ができる環境を整備。日常的なコンディション維持とパフォーマンス向上を支援しています。

また、提携飲食店においては1食500円からランチ・夕食を社食として利用可能とし、社員が継続的に質の高い食事を取れる環境を整えています。

・ストレスマネジメント体制

定期的なストレスチェックを実施し、コンディションの変化を早期に把握。適切なフォロー体制により、安定した就業環境を構築しています。

・健康診断受診率100％の達成

全従業員の受診を徹底し、組織全体で健康意識の向上に取り組んでいます。

・指定運動療法施設の認可取得

専門性の高い運動プログラムの提供を可能とし、医学的根拠に基づいた健康支援体制を整備しています。

・自社サービスを活用した福利厚生制度

社員が日常的に心身を整えられる環境として、以下の制度を導入しています。

- 自社フィットネス施設の利用無料

- ストレッチサービスの社員割引

- リラクゼーションスパの社員割引

- パーソナルトレーニングサービスの社員割引

- 自社アパレルの社員割引

- 自社サプリメントの社員割引

・ウェルネスイベントの企画・実施

ホテルや百貨店等と連携し、フィットネス・栄養・リラクゼーションを融合したウェルネスイベントを開催。社員自身が健康価値を体現する機会を創出しています。

今後の取り組み

・健康を軸とした社会価値の創出

・指定運動療法施設における医療連携の強化

・企業向け健康プログラムの展開

・美容院やネイル等を含む美容支援制度の導入

社員のコンディション向上を起点とした経営をさらに強化し、個人と社会双方に価値を提供してまいります。

「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）ネクストブライト1000」について

「健康経営優良法人」は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が推進する健康増進施策をもとに、特に優れた健康経営を実践する法人を顕彰する制度です。

「ネクストブライト1000」は、その中でも将来的に上位認定「ブライト500」に選定されるポテンシャルを有する法人として選ばれるものです。



（参考）https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

株式会社レクサーについて

「美と健康を追求し、お客様のライフスタイルをトータルで支える」

日本最高峰のラグジュアリーフィットネスジム。

トレーニング施設だけでなく、ピラティス・ストレッチ・カフェ・アパレル・リラクゼーションスパ・ワインラウンジなどを運営し、

身体と心の両面からライフスタイルをトータルにサポートする“3rd SPORTY PLACe(サード・スポーティプレイス）”として展開。

上質な時間と体験を通して、“美しく、健やかに生きる日常”を提案しています。

会社概要

株式会社レクサー

代表取締役：正垣 嘉之

所在地：〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本町南ガーデンシティ7F

事業内容：24時間フィットネス、パーソナルジム、ストレッチ、ピラティス、リラクゼーションスパ、ワインラウンジの運営

ReXeR南青山：https://rexer-tokyo.style/

ReXeR本町 ：https://rexer.style/

ReXeR sTReTch：https://rexer.style/rexer_stretch/

ReXeR PeRSoNaL GyM：https://personal.rexer-group.com/

ReXeR PILATeS&STReNGH：https://pilates.rexer-group.com/

R.nSPA：https://n-spa-relax.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社レクサー

問い合わせ先 ：坪谷

メールアドレス ：y.t@rexer-inc.co.jp