【国立劇場】「国立劇場こどもサイト」にタイピングゲームが新登場

文化庁

国立劇場を運営する独立行政法人日本芸術文化振興会は、こども向け特設サイト「国立劇場こどもサイト」のゲームコーナーに、新たなゲームコンテンツ「レッツたんけん！劇場タイピング」を公開しました。

タイピングを通して伝統芸能や国立劇場に親しんでいただけるような、多彩なワードを出題しています。「満員御礼」「ひのき舞台」といった劇場らしい言葉に加えて、「見得」「真打昇進」といった歌舞伎・文楽・能楽・演芸などの芸能ならではの用語も登場。

1タイプごとに1点加算され、60秒間で高得点を目指します。

国立劇場の公式マスコットキャラクター・くろごちゃんもかわいらしい表情でタイピングを応援してくれます。ぜひお楽しみください。

【国立劇場こどもサイトについて】

「国立劇場こどもサイト」では、歌舞伎・文楽・能楽・演芸をはじめとする伝統芸能についてのやさしい解説や、親子での鑑賞におすすめの公演やワークショップなどのイベント情報を掲載しています。今後も楽しみながら伝統芸能を知ることができるポータルサイトとしてご活用いただけるよう、コンテンツを追加していく予定です。

国立劇場こどもサイト「レッツたんけん！劇場タイピング」

URL：https://www.ntj.jac.go.jp/kids/game/

対象：小学1年生以上

公開日：2026年3月17日（火）

「レッツたんけん！劇場タイピング」ゲーム画面。好評の絵合わせゲームに続いてゲーム第二弾。「国立劇場こどもサイト」トップ画面。