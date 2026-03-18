データアナリティクスラボ株式会社、「働きがいのある会社」2026年版 中規模部門 ベストカンパニー100に選出

データアナリティクスラボ株式会社

データアナリティクスラボ株式会社（本社：東京都、代表取締役：近藤雅彦）は、Great Place to Work(R) Institute Japan（以下、GPTW）が発表する「働きがいのある会社」2026年版 中規模部門において、ベストカンパニー100に選出されたことをお知らせいたします。

当社はこれに先立ち、GPTW認定を2年連続で取得しており、今回のランクインは、社員一人ひとりの成長と挑戦を支える組織づくりが、客観的にも高く評価された結果であると考えております。

当社では、「Campus＝学び続ける場所」というコンセプトのもと、社員が主体的に学び・成長し続けられる環境づくりを推進しています。AI・データサイエンスを中心とした専門性の高い領域においても、個人に依存しない組織的な成長を実現するため、以下の取り組みを行ってまいりました。

・社員主体の研究活動「ラボ活動」の推進

・トレーナー、メンター制度による育成支援

・部活動や社内コミュニティによる横断的なつながりの創出

・エンゲージメントサーベイを活用した組織改善の継続

これらの取り組みにより、社員同士の信頼関係と挑戦を後押しする文化が醸成され、「働きがい」という形で評価される結果となりました。

今後も当社は、データサイエンスを通じて社会に価値を提供するとともに、社員一人ひとりが自らの可能性を最大限に発揮できる組織づくりを推進してまいります。

「働きがいのある会社」認定企業ページ▽Great Place to Work (R) Institute Japan についてGPTW Japanは世界約60か国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan GPTW （ジャパン）を運営しています 。

【会社概要】

社名：データアナリティクスラボ株式会社

代表者：近藤 雅彦

所在地（本社）：東京都中央区築地5丁目4-18 汐留イーストサイドビル 6階

事業内容：データ分析における実務支援、データ活用に関わるコンサルティング、データ人材教育サービス事業

公式サイト：https://dalab.jp/

採用サイト：https://recruit.dalab.jp/