「人生ぶち上げch」発の新チャンネル「人生バリキャリch」を開設。初回は売上500%成長・女性最年少上場を目指すTech Lab代表 守田りく氏に1日密着

株式会社One Rep

株式会社One Rep（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋本凌吾）は、2026年3月15日、YouTubeチャンネル「人生ぶち上げch」（登録者数41,000人）の新シリーズとして、女性経営者・ビジネスパーソンに特化したYouTubeチャンネル「人生バリキャリch」を開設しました。同日、初回動画となる株式会社Tech Lab代表取締役・守田りく氏への1日密着ドキュメンタリーを公開しています。

■ チャンネル開設の背景

「人生ぶち上げch」は、経営者の1日に密着するドキュメンタリー動画を制作し、これまで50本以上の動画を公開、最高再生回数58万回を記録してきました。取材を重ねる中で、ビジネスの最前線で挑戦を続ける女性経営者・ビジネスパーソンの決断の軸や価値観にもっと深く迫りたいという想いが生まれ、女性に特化した新チャンネルの立ち上げに至りました。

「人生バリキャリch」は、「バリバリ働くキャリアウーマン」という従来のイメージではなく、「自分らしいキャリアを貫く女性」にスポットライトを当てます。経営の意思決定、仕事と人生の向き合い方、挑戦の裏側にあるリアルな葛藤まで、密着だからこそ見える景色を届けるチャンネルです。

■ チャンネルの想い

人生に正解はない。

ただ、経営もキャリアも人生も、「決める」ことの連続だ。

女性ビジネスマンには、同じ立場で本音を話せる相手が圧倒的に少ない。

それでも、正解のない問いに向き合い続けなきゃいけない。

彼女たちの、人生の指針を作りたい。何を決め、どう生きるのか。

その思考と感情のリアルに、密着で迫る。

■ 初回動画について

初回動画では、AIエージェント開発・DXコンサルティング事業を展開する株式会社Tech Lab代表取締役の守田りく氏に1日密着しました。

守田氏は慶應義塾大学在学中に松尾研究所発のAIスタートアップでの経験を経て、ITコンサルティング会社に入社。その後、株式会社Real Moiを創業し、現在は商号変更した株式会社Tech Labの代表取締役として、1期目売上1億円から2期目5億円への500%成長を実現しています。「女性最年少上場」という前例のない挑戦を掲げる守田氏の決断の軸、経営に対する考え方、そして日々のリアルな姿を映像に収めています。

■ 出演者プロフィール

守田りく（もりた りく） 株式会社Tech Lab 代表取締役

慶應義塾大学卒業後、松尾研究所発AIスタートアップ、ITコンサルティング企業を経て起業。AIエージェント開発とDXコンサルティングを軸に事業を展開し、創業2期目で売上5億円を達成。「女性最年少上場」を目標に掲げ、AI×コンサルティングの力で日本企業のDX推進に取り組んでいる。

■ 動画情報

タイトル：【1日密着】2期目で年商5億、女性最年少上場を狙う経営者のルーティンがハードワークすぎた。

URL：https://youtu.be/KBfvcou9YrA?si=jhNWEwGYK1FJZfo5

公開日：2026年3月15日

■ チャンネル情報

チャンネル名：人生バリキャリch

YouTube：https://www.youtube.com/@人生バリキャリch(https://www.youtube.com/@%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AAch)

Instagram：https://www.instagram.com/jinsei.barikyari/

TikTok：https://www.tiktok.com/@jinsei_barikyari?lang=ja-JP

note：https://note.com/notes

コンセプト：ビジネスで活躍する女性経営者・ビジネスパーソンのキャリアや人生の考え方、決断の軸、価値観を深掘りするビジネス密着チャンネル

出演についてのお問い合わせ：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccQ8idQnSe_3UgkUPkzk9Ab6Jm-MMb8V3QJtgad6C6mc1kNw/viewform?usp=header

■ 「人生ぶち上げch」について

チャンネル登録者数41,000人、最高再生回数58万回、制作動画数50本以上。経営者の1日に密着するドキュメンタリー形式で、経営のリアルを届けるYouTubeチャンネル。2024年の開設以来、スタートアップ経営者から上場企業役員まで幅広い経営者の日常に密着し、テキストでは伝わらない「経営者の空気感」を映像化している。

■ 株式会社One Repについて

「最幸のキッカケを体現する」をビジョンに掲げ、密着動画制作を通じて企業の魅力を映像化するメディアカンパニー。YouTubeチャンネル「人生ぶち上げch」の運営、企業ブランディング動画制作、採用動画制作、YouTube運用支援を展開。

会社名：株式会社One Rep

設立：2024年2月

代表者：代表取締役 秋本凌吾

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目15-5 エスキナビル3F

HP：https://onerep.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@人生ぶち上げch(https://www.youtube.com/@%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%81%B6%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92ch)



■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社One Rep E-mail：onerep.akimoto.ryogo@gmail.com