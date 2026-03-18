ブルゴーニュワインを中心に取り扱うECサイト「熟成ワイン屋」を公開

株式会社熟成ワイン屋

熟成ワイン屋ECサイトTOPページ

株式会社熟成ワイン屋（本社：千葉県）は、

フランス産ワインを中心に取り扱う自社ECサイト「熟成ワイン屋(https://shop.agedwine.jp)」を公開いたしました。

「熟成ワイン屋」では、ブルゴーニュやシャンパーニュを中心に、カジュアルなワインからグラン・ヴァンまで、さまざまな熟成段階のワインを取り扱っております。若いワインから飲み頃、長期熟成を経たワインまで、時間の経過によって生まれる味わいの違いを含め、ワインの魅力をご提案しています。

また、取り扱いワインは、温度・湿度を適切に管理した保管環境にて保管・熟成を行いながら販売しております。年間を通じて安定した環境で管理することで、コンディションに配慮した品質重視のラインナップを揃えております。

熟成ワイン屋について

「熟成ワイン屋」という名称は、単に古いワインを指すものではなく、若い状態から飲み頃、さらに熟成した状態まで、それぞれの段階における違いや楽しみ方、価値を伝えることを考え、「熟成ワイン屋」と名前をつけております。

これまで高級飲食店やワイン愛好家への提案を中心に事業を展開してきましたが、今回のECサイト公開により、より多くの方に向けたワインの提案を行ってまいります。よろしければサイトをご覧いただけましたら幸いです。

熟成ワイン屋ECサイトはこちら

https://shop.agedwine.jp

会社概要

会社名：株式会社熟成ワイン屋

代表者：濱崎 幸宏

所在地：千葉県我孫子市寿1-16-24

設立：2022年2月10日（創業2019年5月1日）

フランス産ワインを中心に取り扱うワイン事業者として展開。ブルゴーニュおよびシャンパーニュを主軸に、若いワインから飲み頃、長期熟成を経たワインまで、熟成段階の異なるワインを取り扱っている。

ワインは温度・湿度を管理した環境で保管し、一部は自社にて熟成。コンディションに配慮した品質重視のラインナップを構築し、高級飲食店やワイン愛好家に向けて販売している。