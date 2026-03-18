伴奏型オーダーメイドAI開発支援　FutureRays株式会社「AI博覧会 Spring 2026」に出展

FutureRays株式会社

FutureRays株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中井崇幸）は、2026年4月7日（火）8日（水）に東京国際フォーラムで開催される『AI博覧会 Spring 2026』へ出展することをお知らせいたします。

本イベントは、「AIで甦る、日本の底力！導入加速で社会・経済に新風を」のキャッチコピーのもと開催される、AIに特化した業界注目の専門展示会です。

FutureRaysのブースでは、AI Canvas(https://bemac-fr.com/ai-canvas/)を展示し、パッケージでは解決できない業務課題をお持ちの企業さまに向けて、貴社の業務に100%フィットするオーダーメイドのAIシステム開発をご提案します。請負案件200件超の実績で培った技術力と、貴社の課題に寄り添う柔軟な開発体制で、貴社だけの最適解を実現します。

詳細を見る :https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

FutureRays出展情報（当社が支援できること）

- RAG（社内文書検索・ナレッジ活用）

- AI OCR（帳票・手書き文字の読み取り）

- 需要予測（在庫最適化・販売計画）

- 異常検知（設備故障の予兆検知・品質管理）

- 物体検出（重機・人物検出・安全管理）

- AI電話（電話応対業務の自動化）

直近の支援実績

製造業

【対応内容】品種ごとに異なる検査基準をAIに学習させ、外観検査を自動化。既存の基幹システムとも独自連携。

【導入効果】検査業務の属人化解消、検査精度の均一化、転記作業の廃止

【期間】約6ヶ月

物流業

【対応内容】地域特有の交通事情やドライバーの特性を反映した配送ルート最適化AIを構築。

【導入効果】配送効率の向上、燃料コストの削減、ドライバーの労働時間短縮

【期間】約5ヶ月

サービス・小売業

【対応内容】ホテル・旅館チェーンにAI電話による自動予約対応を導入。自社PMSと独自連携。

【導入効果】夜間宿直体制の見直し、スタッフの労働環境改善、人件費の削減

【期間】約4ヶ月

不動産・建築業

【対応内容】天候・資材調達などの変動要因を加味した工程遅延予測AI、図面/見積の自動解析を開発。

【導入効果】工期超過リスクの早期検知、積算業務の効率化、見積精度の向上

【期間】約6ヶ月

教育

【対応内容】生徒一人ひとりの学習データを分析し弱点を特定するAIを開発。学習プランを自動生成。

【導入効果】講師の負担軽減、指導品質の均一化、生徒ごとの最適な学習支援

【期間】約4ヶ月

当日は、専門の技術コンサルタントがブースに常駐いたします。AI技術導入やDX推進に関するご相談、現在抱える課題に対してコンサルタントが具体的な解決策をご提案します。

ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

イベント概要

名称 ：AI博覧会 Spring 2026

開催テーマ：AIで甦る、日本の底力！導入加速で社会・経済に新風を

開催日時 ：2026年4月7日（火）10:00-18:00、8日（水）10:00-17:00

会場 ：東京国際フォーラム ホールE(https://www.google.com/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A0/@35.6765297,139.7611086,17z/data=!3m1!5s0x60188bfab890b24d:0xa230d50af3e7bd00!4m7!3m6!1s0x60188bfabc68fde1:0xc4ca6a002ded263d!8m2!3d35.6767429!4d139.7637532!15sCiXmnbHkuqzlm73pmpvjg5Xjgqnjg7zjg6njg6Djg5vjg7zjg6tFWisiKeadseS6rCDlm73pmpsg44OV44Kp44O844Op44OgIOODm-ODvOODqyBlkgERY29udmVudGlvbl9jZW50ZXKaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnBhTWt4V1JrTlhiVkpSVkdwc05tTXpTbkZhTW14V1dqTmpkMVpGUlJBQuABAPoBBAgZECE!16zL20vMGJ4Ymx0?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDMwNC4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e6e30e68-8708-432c-9dfe-90d570c0d9d3)

小間番号 ：E-2

主催 ：株式会社アイスマイリー

来場登録はこちら :https://event.aismiley.co.jp/event/15686/users/register?_gl=1%2anlb2vr%2a_gcl_au%2aNjY4NTk3NTk2LjE3NjU1MTE3MTc.来場には事前の登録が必要です。FutureRays株式会社

所在地 ：〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル21F (大阪本社)

代表者 ：代表取締役社長：中井 崇幸

事業内容：ITコンサルティングサービス / 教育・研修サービス

URL：https://bemac-fr.com/

AI Canvas

FutureRays株式会社が提供する「AI Canvas」は、AIの力で、企業と現場を変える最適なAIソリューションを提案・導入するサービスです。

企業の課題解決に課題の特定からAI導入、実装、効果測定までをワンストップでサポートし、ビジネスのDXを一気通貫で支援します。



詳細は以下のURよりご覧ください。

https://bemac-fr.com/ai-canvas/