特別な衣装をスプリングに着せよう！『シュガードール』に新規ガチャ追加

株式会社グローバルギア

株式会社グローバルギア（本社：福岡県福岡市、代表取締役：佐藤竜史、以下「グローバルギア」）は、App Store、Google Playにて提供中の着せ替え×育成ゲーム『シュガードール』において、2026年3月18日（水）より、登場中の四季ドール「スプリング」をテーマにした新規プレミアムガチャ「Spring for you」を開始したことをお知らせします。

■プレミアムガチャ「Spring for you」概要

開催期間：2026年6月9日（火）23:59まで

春の訪れを祝うような温かさを感じる、とびきりガーリーな衣装が手に入るプレミアムガチャです。

四季ドール「スプリング」に着せてあげると、最高に可愛い笑顔を見せてくれるかもしれません。

■ほか開催中のガチャ情報

『シュガードール』では、本日追加したプレミアムガチャ「Spring for you」以外にも、期間限定のキャンペーンやガチャを複数開催中です。ぜひさまざまなシュガードールの姿をお楽しみください。

・プレミアムガチャ「BAD DOLL，RAD GIRL」

開催期間：2026年5月26日（火）23:59まで

パンキッシュなボーダーニットや、反骨精神を感じる強気な瞳など、ロックテイストでクールなアイテムが入手できます。



・クラシックガチャ「スイーツファンタジア RE:Color」

開催期間：2026年5月12日（火）23:59まで

過去に実施した「スイーツファンタジア」が新たなカラーリングで再登場。可愛い着せ替えのシュガードールが、あなたに甘い魔法をかけてくれるかもしれません。



■ 『シュガードール』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176908/table/7_1_228980e27f1cc14ae02fd3c1fe7674b6.jpg?v=202603190351 ]



■グローバルギアについて

会社名：株式会社グローバルギア（英語表記：GlobalGearCo.Ltd.）

所在地：福岡市中央区渡辺通二丁目9番22号 西鉄渡辺通ビル

代表者：代表取締役 佐藤 竜史

創立年：2008年

事業内容：スマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営

公式サイト：https://global-gear.jp/

グローバルギア作品一覧：https://global-gear.jp/app.html

公式X：https://x.com/globalgear_jp