comeru、「感情 ≧ AI」を原則にする、「AI Principles」を制定。

株式会社comeru

株式会社comeru（代表取締役：石月 裕昭、所在地：大阪府大阪市中央区）は、同社が手がけるすべての事業・プロダクト・体験に共通して適用するAIとの向き合い方として、「AI Principles（エーアイ プリンシプルズ）」を制定しました。

あわせて、本プリンシプルを体現するBtoB向け新プロダクトを、AIコーディング技術を活用して開発。2025年4月のリリースを予定しています。

■ 制定の背景

AIが普及するほど、人と人の「あいだ」はどうなっていくのか。

商品やサービスを購入した後も関係が続く。必要なタイミングに、必要なサポートが届く。顔の見えない組織の中でも、温かみのある関係が生まれる。私たちcomeruは、そうした人と人の「あいだ」に生まれる感情こそが、ビジネスの核心だと考えています。

AIの活用が急速に広がる今、私たちはずっと一つの問いと向き合っています。

AIを使うことで、そのあいだの感情は守られるのか。

効率化の名のもとに、コミュニケーションが自動処理され、スコアリングで人が評価され、データが企業の所有物のように扱われる。そうした流れに対して、comeruは明確な姿勢を取ります。

本プリンシプルは、AIを「代替」ではなく「拡張」と位置づけ、comeruが関わるすべての事業・開発・体験に一貫して適用するAIへの向き合い方を定めるものです。

■ コンセプト

comeruのAI Principlesは、AI（Artificial Intelligence）とDA（Digital × Analog）、そして人と人の「あいだ」という三つの概念から生まれています。

AIは人の仕事を奪うのではなく、人がより人間らしく関われるよう、その「あいだ」を広げるためにある。私たちcomeruはそう考えます。

この原則は特定のプロダクトに限らず、comeruが手がけるすべての事業・開発・体験に通底するものです。

■ comeru AI Principles 5つの約束

AI × あいだ、感情と関係性を守る5つの約束。

comeruでは、AIとの向き合い方として以下の5つの原則を制定しました。

AI Principlesの詳細については、以下の特設ページをご覧ください。

詳細を見る :https://comeru.co.jp/ai-principles/

■新プロダクトについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89369/table/13_1_37b4e67b3aafaf29fc16765bb9f6eae6.jpg?v=202603190351 ]

本プリンシプルを体現する、BtoB向け新プロダクトを4月にリリース予定です。

comeruは、AI Principlesの思想を具体的なプロダクトとして実装すべく、BtoB向け新サービスの開発を進めています。AIコーディング技術を積極的に活用して開発された本プロダクトは、「感情と関係性を守りながらAIを使う」というcomeruの哲学を、実際のビジネス現場で体験できる形で提供します。

サービス名称・詳細については、2025年4月のリリース時に改めて発表いたします。

■ AI活用支援事業について

企業のAI活用を、伴走支援します。

comeruは、本プリンシプルの制定と同時に、BtoB向けのAI活用支援事業を始動します。AIの導入を検討する企業に対して、comeruが培ってきた「感情と関係性を守るAI活用」の思想と実装ノウハウをもとに、以下の3つの領域で支援を提供します。

■ 今後の展開

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89369/table/13_2_a349de51cb953353817cec9c1679d7e3.jpg?v=202603190351 ]

AI支援事業の拡大と、外部連携の強化へ。

comeruは、AI活用支援事業を通じて蓄積される現場知見をもとに、支援領域・対応業種を順次拡大していきます。コンサルティングから内製化支援、プロダクト開発までを一気通貫で提供できる体制を整え、企業のAI活用における長期的なパートナーとなることを目指します。

また、AI領域における外部パートナーシップ・業務提携の拡充も積極的に推進します。AI活用における長期的なパートナー企業・機関との連携を深めることで、「感情を起点にしたAI活用」をビジネス現場に広げていきます。

具体的なパートナーシップ情報については、決定次第順次発表いたします。

■ 代表コメント

株式会社comeru 代表取締役CTO 石月 裕昭

AIの進化によって多くの業務が効率化される一方で、人と人のあいだにある感情や関係性の価値は、これまで以上に重要になると私たちは考えています。comeruではAIを、人の仕事を置き換えるものではなく、人が人らしくあるための「拡張機能」として捉えています。今回制定したAI Principlesは、AI時代においても人の感情や関係性を大切にしながらテクノロジーを活用していくための指針です。

■ comeruの哲学

comeruは、人の感情を起点にテクノロジーを使うという哲学のもと、事業を展開しています。

AIを中心に据えるのではなく、「感情 ≧ AI」。それがcomeruの企業理念の根幹です。

AIが進化する時代だからこそ、人の感情や関係性の価値はより高まると私たちは考えています。

詳細については、以下の特設ページをご覧ください

株式会社comeruについて

詳細を見る :https://comeru.co.jp/philosophy/

会社名: 株式会社comeru

代表者: 代表取締役 石月 裕昭

設立: 2021年10月14日

資本金: 2,000万円

本社: 大阪府大阪市中央区安土町3-5-13 WeWork本町12階

東京支社: 東京都品川区西品川1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー9階

事業内容:

カスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Wrappify」の開発・提供 CX戦略策定・実行支援 クリエイティブ制作・システム開発 メディア戦略・プランニング

コーポレートサイト: https://comeru.co.jp/