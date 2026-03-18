Comme′N TOKYO本店が、3月17日にリニューアルオープン　新たなギフト商品「œuf baton（ウッフバトン）」が登場

株式会社オーリ

東京・九品仏に本店をかまえるベーカリー「Comme'N（コムン）」から、2026年3月17日（火）の九品仏本店リニューアルオープンに合わせ、新たなるギフト商品「œuf baton（ウッフバトン）」を発売いたします。

今回のリニューアルに伴い、これまで提供してきた「Comme'N MERINGUE（コムン メレンゲ）」の販売を終了いたします。今後は、遠方のお客様にも「Comme'Nのおもてなしから生まれる感動体験を持ち帰ってもらいたい」という想いのもと、新たなギフト商品として「œuf baton（ウッフバトン）」を販売いたします。

リニューアルした本店では、エントランス正面にギフトコーナーを新設。パンを中心としたComme'Nの魅力を広げるラインナップの一つとして、ギフト需要にも応える売り場づくりを実現しました。新しくなったComme'N TOKYO 本店で、大切な方への想いをつなぐ一品を、ぜひお楽しみください。

■想いをバトンのようにつなぐ新たなギフト「œuf baton（ウッフバトン）」とは

名称となる「œuf baton（ウッフバトン）」は、フランス語で「卵（œuf・ウッフ）」と「棒（baton・バトン）」を組み合わせています。「商品の製造過程で余りがちな“卵白”を美味しく有効活用したい」という想いと、「Comme'Nからお客様へ、そして購入されたお客様から大切な方へ、ギフト商品に込めた想いが伝わりますように。」という願いを込め、“棒（= baton）”型に仕上げました。

生地のベースにはComme'N TOKYOでも人気の「クロワッサンA.O.P」を使用し、その上に卵白を使ったメレンゲを重ねています。クロワッサンのサクサクとした食感と、口の中でふんわりと溶けるメレンゲの食感のコントラストをお楽しみいただけます。賞味期限は常温保存で約2ヶ月と日持ちするため、贈られた方が日常のお好きなタイミングで召し上がっていただけます。

パッケージは、黒を基調としたボックスに金色の箔押しを施した、上質感のあるデザインを採用。食べ終えた後も手元に残して飾りたくなるような“本”をイメージした特別なボックスに仕上げています。

今後は、季節限定フレーバーの展開に加え、メレンゲ以外のギフト商品の発売など、新たなギフト商品も拡充していきます。この機会に大切な方へ、想いをつないでみてはいかがでしょうか。

◯全5種のフレーバーラインナップをご紹介

１. きな粉とクルミ

Comme'N TOKYOの人気商品「きな粉とクルミ」をベースに製作。きなこの香ばしさがふんわりと広がり、細かく刻んだクルミの食感も楽しめる一品です。

２. ブルーベリー

ブルーベリーの優しい甘みとほのかな酸味をダイレクトに感じられる、さっぱりとしたフレーバー。コーヒーやワインとも相性抜群です。

３. 黒胡椒

甘いメレンゲの中に、ピリッとしたスパイシーな黒胡椒がアクセントに効いた大人の味わい。お酒との相性がよく、おつまみ感覚で楽しめます。

４. いちご

メレンゲのほどよい甘さとフランボワーズの甘酸っぱさが重なる、後味の爽やかな味わいに仕上げました。アイスクリームなどのデザートにアクセントとしてトッピングするのもおすすめです。

５. 抹茶とホワイトチョコ

Comme'N TOKYO人気商品「抹茶とホワイトチョコ」をベースに製作。お米のパフを加えることで、メレンゲとは異なるサクサクとした食感を楽しめます。抹茶のほろ苦さとメレンゲの甘さが調和した、和の味わいです。

◯Comme'Nおすすめの「œuf baton（ウッフバトン）」の楽しみ方お好きなアイスにディップして、少し特別なデザートのトッピングとしてお楽しみください。 おすすめ：きな粉とくるみ／抹茶とホワイトチョコ／いちごコーヒーにディップすると、ウッフバトンの甘さとコーヒーの苦さが程よいコントラストに。 おすすめ：ブルーベリーウイスキーやワインと合わせた、甘いおつまみとしてお楽しみいただけます。 おすすめ：黒胡椒／ブルーベリー

販売価格：3,240円（税込）※ショッパー小付き

販売店舗：Comme‘N TOKYO 九品仏本店／麻布台ヒルズ店 ※オンライン販売も予定

販売期間：2026年3月17日（火）～ 通年販売 ※4月15日（水）より母の日限定バージョンも展開予定

■九品仏本店 リニューアルで生まれ変わった店舗空間

Comme'N TOKYOの原点である九品仏本店が、「より多くのお客様にComme'Nを楽しみ、体験していただきたい」という想いのもと、リニューアルオープンいたしました。

入口正面にはギフトコーナーを新設し、大切な人への贈り物を選び、想いをつなげるきっかけとなるようなレイアウトにしました。また、これまで「 Comme'N MERINGUE」を提供していたスペースは、広々としたカウンターへ改装し、お客様とのコミュニケーションがより生まれやすい空間へと生まれ変わりました。ブランドシンボルでもある“丸太のパンカウンター”は引き続き設置し、Comme'Nらしい温かみのある空気感はそのままに、新たな体験を楽しめる店舗へと進化しました。

ブランドコンセプトはこれまでと変わらず、「お客様へのおもてなしと体験」を大切に、これからもComme'Nならではの空間・商品・人を通じた体験をお届けしてまいります。

【Comme'N（コムン）について】

Comme'N（コムン）は、パンを通じて“人と人がつながる時間”を大切にしてきたベーカリーです。現在は東京を拠点に3業態を展開。「Comme'N TOKYO」は、落ち着いた街並みが広がる九品仏に本店を、洗練された空間が広がる麻布台に麻布台ヒルズ店を構えています。また、淹れたてのコーヒーと温かいパンを気軽に楽しめる「Comme'N STAND」、グルテンフリー専門の「Comme'N GLUTEN FREE」も展開。パンを通じて人々の暮らしに寄り添いながら、日常の中にサプライズと感動を生み出し続けています。

公式ウェブサイト：https://commen.jp/(https://commen.jp/)

公式オンラインショップ：https://commen-online.jp/(https://commen-online.jp/)

【Comme'N TOKYO（コムン トウキョウ）とは】

Comme'N TOKYOは九品仏に本店を構え、現在麻布台ヒルズ店と2店舗で展開するベーカリー。素材の魅力を最大限に引き出す製法と、自由な発想によるパン作りを大切にしています。

店内は、香ばしい焼き立ての香りに包まれ、訪れる人が自然と会話や交流を楽しめる温かな雰囲気が魅力。日常に寄り添う定番の味から、新しい食感や香りに出会える一品まで、幅広いラインナップを揃えています。パンを通じて人がつながる心地よい時間と空間を大切にし、日常にも特別な日にも彩りを添える存在を目指しています。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/comme_n(https://www.instagram.com/comme_n)