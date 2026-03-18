〈 VASIC 〉4月1日(水)よりジェイアール名古屋タカシマヤにてポップアップを開催

株式会社ヴァジックジャパン

株式会社ヴァジックジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：渡利 欣司）が展開するNY発のハンドバッグブランド『VASIC』は、4月1日(水)～4月7日(火)の期間、ジェイアール名古屋タカシマヤにてポップアップストアを開催いたします。

今回のポップアップでは、人気シリーズ「Cargo Mini Mini（カーゴミニミニ）」ブラックカラー より、通常シルバージッパーのところ、ゴールドジッパーをあしらった特別仕様「Cargo Mini Mini - Black Gold Zipper」を販売いたします。

Cargo Mini Mini - Black Gold Zipper \53,900(税込)

そのほか半透明のTPU素材とレザーを組み合わせた異素材コンビネーションが印象的な筒型バッ グ「Rolo（ロロ）」や、天然ラフィアを手編みで仕立て、季節感を映し出したシーズナルバッグ 「Lido（リド）」など、Spring Summer 2026 Collectionのフルラインアップをご用意しております。

また、税込40,000円以上ご購入いただいたお客さまへ、先着順でオリジナルノットチャームをプレゼントいたします。 ※なくなり次第終了となります。

ノベルティ：オリジナルノットチャーム

■ ポップアップストア概要

VASIC POP-UP STORE@JR NAGOYA TAKASHIMAYA

期間：2026年4月1日(水)～4月7日(火)

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 3F ローズパティオ

住所： 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号

■ VASIC(ヴァジック)について

2015年に誕生したVASICは、ミニマルな美しさをデザインのスタンダードに据え、ニューヨークのエッセンスを映し出すアクセサリーブランドです。

時にクールで、時にエレガント。マスキュリンとフェミニンを行き来しては、ジェンダーの枠にはまらないVASICらしさを提案。無機質なストリートを背景に、強さとしなやかさをもつ大人を主役にしたストーリーを紡ぎます。

VASICが目指すのは、装いを完成させるパズルのピースでありながら、時には主役としても輝く美しいバッグ。季節をポエティックに投影した素材やカラーは、ファッションの楽しさを表現。そして、スタイリッシュな見た目の裏には、使いやすさを考慮した機能性を追求。年齢やライフスタイルを問わず、人生のどのステージにおいてもパートナーとして愛せるモノづくりを続けています。

・公式オンラインストア｜https://www.vasic-newyork.jp/

・公式Instagram | https://www.instagram.com/vasic_japan/