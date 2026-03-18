３月21日は「自動販売機の日」「清涼飲料自販機 まるわかりBOOK」発刊のお知らせ

一般社団法人全国清涼飲料連合会

報道関係各位

清涼飲料自販機協議会

この度、清涼飲料自動販売機協議会（東京都千代田区、会長：馬場隆英 以下、当協議会）は、「自動販売機の日」である3月21日を記念して、暮らしの便利と安心を支える身近なインフラとしての自動販売機の認知度向上のため、パンフレット「清涼飲料自販機 まるわかりBOOK」(以下、本パンフレット)を発行いたします。

「自動販売機の日」は、1888年に日本最古とされる煙草自動販売機を発明、制作した俵谷高七氏の誕生日（1854年３月21日）を由来とし、日本自動販売協会の申請により、2024年に記念日登録されました。

◼︎「清涼飲料自販機 まるわかりBOOK」発刊について

本パンフレットでは、街中やオフィスビル、駅、病院や学校、公園などで見かけない日はない清涼飲料自販機が、どのような工程を経て私たちの生活に欠かせない存在になっているのか、また、環境への負荷にも目を向けた省エネ設計の自販機の仕組みや、社会的な役割を担っていることを紹介しています。

■「清涼飲料自販機 まるわかりBOOK」内容

自販機が消費者に信頼され、安全かつ持続可能な社会に貢献するインフラであることを、多くの方々に知っていただくことを目的に、全8ページを通して当協議会の各団体がどのような活動を行い、「私たちの身近にある自販機」を通して社会的事案解決に取り組んでいるのかをご紹介します。また、団体はそれぞれに大切な役割があり、関わり合うことで「自販機」が存在し、日々進化し続けていることを、イラストを用いて子どもから大人まで楽しく知っていただける構成になっています。

自販機が消費者に信頼され、安全かつ持続可能な社会に貢献するインフラであることを、多くの方々に知っていただくことを目的に、全8ページを通して当協議会の各団体がどのような活動を行い、「私たちの身近にある自販機」を通して社会的事案解決に取り組んでいるのかをご紹介します。また、団体はそれぞれに大切な役割があり、関わり合うことで「自販機」が存在し、日々進化し続けていることを、イラストを用いて子どもから大人まで楽しく知っていただける構成になっています。

仕様 ：A4サイズ（見開きA3サイズ）、８ページ、フルカラー

本パンフレットは、生活者の皆さま、子ども達に啓発用教材としてもお使いいただきたく、以下4団体のホームページから自由にPDFをダウンロードして、お使いいただけます。詳しくは当協議会公式ホームページ（https://www.jsvmc.jp/index.html）をご確認いただくか、office@jsvmc.jpまでお問い合わせ下さい。

発行元・問い合わせ先/清涼飲料自販機協議会

清涼飲料自販機協議会（Japan Softdrink Vending Machine Council）は、清涼飲料自販機の社会的事案（省エネ化、耐震化、社会貢献等）に取り組むことにより、社会との調和を図り、健全な成長をめざすことを目的として、2008年9月に一般社団法人 全国清涼飲料連合会、一般社団法人 日本自動販売システム機械工業会、一般社団法人 日本自動販売協会、日本自動販売機保安整備協会の4団体により設立されました。

清涼飲料自販機協議会団体会員

（一社）全国清涼飲料連合会（http://www.j-sda.or.jp/）

（一社）日本自動販売システム機械工業会（http://www.jvma.or.jp/）

（一社）日本自動販売協会（http://www.jama-vm.com/）

日本自動販売機保安整備協会（http://www.jihokyo.com/）