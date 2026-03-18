韓国NO.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」 「アトバリア365 カプセルトナー」「アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム」を4月18日（土）より新発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区）が展開する、韓国No.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」は、「アトバリア365」シリーズより、「アトバリア365 カプセルトナー」と「アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム」を新発売いたします。本アイテムは、全国のロフト（一部店舗を除く）にて4月18日（土）より先行発売、全国のバラエティショップ・ドラッグストアにて順次発売いたします。「アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム」は、累計販売数97万個*²の人気保湿クリーム「アトバリア365 ハイドロクリーム」をリニューアルいたしました。

◇ 商品概要

近年、気温や湿度の上昇、室内外の温度差、冷暖房環境などにより、乾燥しているのにべたつくといった複雑な肌悩みを抱える方が増加しています。また、セラミドへの関心が高まり、うるおいを“守る”だけでなく“補う”という攻めと守りのケア発想が注目されています。本商品は、ブランド独自成分である「高密度セラミドカプセル*¹」と「ダーマ・ディープ・ヒアルロン酸*³」を共通配合。水分チャージとうるおいバリアケアを両立し、肌環境の変化に対応するスキンケアを提案します。

■「アトバリア365 カプセルトナー」

価格：2,200円(税込)

内容量：150mL

発売場所：全国のロフト（一部店舗を除く）にて先行発売

全国のバラエティショップやドラッグストア、Qoo10にて順次発売

■「アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム」

(販売名：アトバリア365 ハイドロクリームR)

価格：3,300円(税込)

内容量：80mL

発売場所：全国のロフト（一部店舗を除く）にて先行発売

全国のバラエティショップやドラッグストア、Qoo10にて順次発売

◇ 共通成分

高密度セラミドカプセル*¹

セラミドを高密度に配合したカプセルが角質層にうるおいを届け、

乾燥によるダメージから守りながら、うるおいバリアをケアします。

ダーマ・ディープ・ヒアルロン酸*³

一般的なヒアルロン酸(ブランド内において)より5倍高い水分保持力*⁴。

角質層にうるおいを与え、水分を保持します。

高密度セラミドカプセル*¹

ダーマ・ディープ・ヒアルロン酸*³

◇ 商品特徴

■「アトバリア365 カプセルトナー」

さらっとしたテクスチャーで角質層深くすみずみまで素早くなじみ、水分チャージとうるおいバリアケアを同時に叶える化粧水。乱れた肌を土台*⁵から整えながら、みずみずしくキメの整ったツヤ肌へ導きます。

・“見える”高密度セラミドカプセル*¹がうるおいバリアをケア

・ダーマ・ディープ・ヒアルロン酸*³が水分チャージ

・PHA*⁶ウォーター配合で角質層を整える

・敏感肌の方でも使いやすいように6つの皮膚テスト完了*⁷

・パラベン・香料・合成着色料フリー

使い方：洗顔後、適量（500円玉大）を手に取り、顔全体にやさしくなじませます

■「アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム」（販売名：アトバリア365 ハイドロクリームR）

みずみずしいジェルクリームが角質層深くすみずみまでなじみ、水分チャージとうるおいバリアケアに加え、油水分バランスを整えるクリーム。軽やかな使用感でべたつきにくく、乾燥しやすい肌をうるおいで満たしながら、なめらかな肌へ導きます。

・“見える”高密度セラミドカプセル*¹がうるおいバリアをケア

・ダーマ・ディープ・ヒアルロン酸*³が水分チャージ

※72時間*⁸の保湿効果を発揮

・Zinc*⁹が油水分バランスを整える

・小児皮膚科テストを含む7つのテスト完了*¹⁰のため、

乳幼児から使用可能

・パラベン・香料・合成着色料フリー

使い方：スキンケアの最後の段階で適量（パール粒大）を取り、顔全体にやさしくなじませます。

◇ 韓国NO.1*ダーマコスメブランド『AESTURA』について

『AESTURA』は、製薬会社のDNAに韓国最大手化粧品メーカー、アモーレパシフィック社の最先端美容研究と皮膚科学が組み合わさったダーマコスメブランド。美容に関する多くのことを皮膚科医に相談するほどユーザーとの絆の強い韓国において、“韓国No.1*ダーマコスメブランド”として多くのユーザーから愛されてきました。

2023年9月の日本本格上陸では、様々な肌タイプに合わせたシリーズをもつ本ブランドの中から、「ゆらぎ肌や肌荒れ防止のケアができる」ゆらぎ肌・混合肌タイプに向けたエイシカ365シリーズや、「保湿・うるおいバリアをサポートする」敏感肌・乾燥肌タイプ向けのアトバリア365シリーズがローンチ。日本本格上陸から約3か月で、日本の2023年ベストコスメアワードにて10冠を獲得いたしました。

◇ アモーレパシフィック社について

アモーレパシフィックは、創業77年の歴史を持つ韓国化粧品業界のリーディングカンパニーです。

1930年代に手作りの椿油を創業者の母が台所で作り販売していたことから始まり、1945年に創業。現在ではK―Beautyを牽引する会社として韓国初の化粧品研究所を設立、済州島で緑茶栽培を行うなど、創業のきっかけとなった椿油を作るという“職人技“と“自然からのインスピレーション“を創業当初から変わらず重視し、自然と人間に対する深い理解や、内面と外面の美しさの調和を追求し続けることで、常に最高品質を目指して革新的な成分・商品を開発しています。

* 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

*¹ シリカ、ステアリン酸、セラミドNP、マンニトール、ヒアルロン酸Na、コレステロール、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、水添レシチン、

スフィンゴ脂質、セチルＰＧヒドロキシエチルパルミタミド（全て保湿成分）

*² AESTURA アトバリア365 ハイドロクリーム累計販売数量基準(2021.05-2025.03)

*³ ヒアルロン酸Na（保湿成分）

*⁴ AESTURA調べ、Invitroテスト結果（成分比較データ）

*⁵ 角質層のしっかりとした手入れ

*⁶ グルコノラクトン（角質ケア成分）

*⁷ 皮膚科テスト、極敏感肌テスト、敏感肌1次刺激テスト、アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテスト、ドイツダーマテスト完了。

すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。すべての方にニキビのもとができないわけではありません

*⁸ （株）グローバル医学研究センター、2025年10月13日ー11月11日、インナードライ・敏感肌悩みのある20-39歳成人女性30名

（効果には個人差があります。）

*⁹ 塩化亜鉛（整肌成分）

*¹⁰ 皮膚科テスト、極敏感肌テスト、敏感肌1次刺激テスト、アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテスト、ドイツダーマテスト、小児皮膚科テスト完了。すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。すべての方にニキビのもとができないわけではありません。

*¹¹ グルタミン酸、アスパラギン酸、ロイシン、セリン、グリシン、プロリン、トレオニン、バリン、イソロイシン、システイン、メチオニン、ヒスチジン、アラニン、リシン、アルギニン、チロシン、フェニルアラニン、塩化Na、グリセロリン酸Na、アスパラギン酸(K/Mg)、グルコン酸Ca、グルコン酸Mg、グルコース、PCA、乳酸、尿素、クエン酸、アセチルグルコサミン、クレアチン、尿酸（すべて保湿成分）

*¹² セラミドNP、スフィンゴ脂質、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、コレステロール、ステアリン酸、アラキン酸、オレイン酸、パルミチン酸（すべて保湿成分）