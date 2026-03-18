【無料オンライン】「VUCA時代に求められるシステムの安全性解析とシステムズエンジニアリング」講演会 × 宇宙品質セミナー説明会

一般財団法人日本科学技術連盟

宇宙開発の現場で磨かれた「システムズエンジニアリング」の考え方を、製造業をはじめとするあらゆる産業へ。

複雑化・高度化が加速する現代において、"全体を見通す設計力"がプロジェクトの成否を左右します。

第一線で活躍する研究者・実践者が登壇するイベントを2026年4月20日（月）15:00より開催いたします。参加費は無料です。

▋開催概要

▋プログラム

▋講演内容：VUCA時代に求められるシステムの安全性解析とシステムズエンジニアリング

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/27520/table/58_1_7eb270c54107a1bdbad0040e31f109db.jpg?v=202603190351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/27520/table/58_2_1d9719212c90b87517a84156eaea96ca.jpg?v=202603190351 ]

VUCA（変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）の時代、システムに求められるのは高度な機能だけではありません。複雑な環境下でも安全性を確保できる設計が不可欠です。

本講演では、近年注目される安全性解析手法（STPA・FRAM）を取り上げ、機能間の相互作用に着目した安全設計の考え方を解説します。さらに、これらを効果的に活用するための『システムズエンジニアリング』による体系的な設計アプローチを、具体的な事例を交えながら紹介します。

🎤 講演者：小木曽 望 氏

大阪公立大学 工学部 航空宇宙工学科 教授

航空宇宙構造の信頼性向上を目指し、不確実性を考慮した最適設計を研究。複合材料・モーフィング翼・AFP造形技術にも取り組み、産学連携や社会貢献にも注力。

▋セミナー説明会 今年新設！【宇宙品質】セミナー 2コース

近年、プロジェクトの部門横断化・高度化・複雑化が加速し、個人の経験や部分最適だけでは対応が難しくなっています。『システムズエンジニアリング』は、各部署の要求の背景・狙いを整理し、全体視点で構造化する考え方。新設2コースでは、その基礎から実践までを体系的に学べます。

🎤 説明会登壇者：南部 陽介 氏

株式会社レヴィ 共同創業者兼代表取締役

JAXA宇宙科学研究所にて宇宙構造・振動工学の研究に従事し博士号を取得。超小型衛星プロジェクトの指導者として2機連続成功に導く。2016年に株式会社レヴィを創業。製造業を中心に多くの企業でシステムズエンジニアリングの実践活用を支援。

新設コース一覧

１． 7月14日（火）

【宇宙品質】

はじめて学ぶシステムズエンジニアリング(https://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/99/31418)

２．9月2日（水）

【宇宙品質】

システムズエンジニアリングを活用した安全設計(https://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/99/31416)

▋当イベントに対するお問い合わせ

イベント申込はこちら :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GfnTdmpKSyawONZ1wvW4Sw#/registration

日本科学技術連盟・大阪事務所

E-mail：juseosaka@juse.or.jp

TEL：06-6341-4627

日本科学技術連盟

商号：一般財団法人日本科学技術連盟

所在地：〒163-0704 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング4階

代表者：理事長（代表理事） 佐々木 眞一（ささき しんいち）

創立：1946年5月1日

事業内容：経営管理技術、特に品質管理（QC）を中心にした普及事業

基本財産：23億1,720万円

URL：https://www.juse.or.jp