JFR MIRAI CREATORS Fund、宇宙往還輸送システムの実現を目指すスタートアップ企業 将来宇宙輸送システム に出資

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田代友樹、以下「IGP-VP」）は、大丸松坂屋百貨店やパルコを傘下に持つＪ.フロント リテイリング株式会社（本社：東京都中央区、取締役兼代表執行役社長：小野 圭一、以下「Ｊ.フロント リテイリング」）と共同で運営するJFR MIRAI CREATORS Fund（以下、「本ファンド」）を通じて、将来宇宙輸送システム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼最高経営責任者：畑田康二郎、以下「将来宇宙輸送システム」）に出資をしました。

Ｊ.フロント リテイリンググループでは、「くらしの『あたらしい幸せ』を発明する。」というグループビジョンのもと、すべてのステークホルダーの皆さまのWell-being Lifeの実現を目指しています。感動を生み出す「感動共創」、地域とつながりネットワークを大切にともに栄える「地域共栄」、環境課題に取り組む「環境共生」、3つの価値を提供し続ける価値共創リテーラーグループへの進化を目指しています。

将来宇宙輸送システムは、2040年代までに「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を宇宙でも。」という目標を掲げ、再使用型ロケットによる宇宙往還輸送システムの構築を目指すスタートアップ企業です。

当ファンドは、同社が推進する「ロケットの離着陸拠点（スペースポート）から宇宙旅行商品の開発に至るまで、宇宙輸送に関する事業全体を包括的に捉えるビジネスコンセプト」を高く評価し、今回の出資に至りました。

将来宇宙輸送システム 代表取締役社長兼最高経営責任者 畑田康二郎氏 コメント

当社は再使用型ロケットシステムの開発を通じて宇宙輸送を日常的なものとし、新たな基幹産業へと発展させることを目指しています。その実現に向けては単に技術開発に取り組むだけでなく、様々な業種との連携による事業開発も重要なものとなります。今回、大丸松坂屋百貨店やパルコを傘下に持つJ.フロントリテイリング様とイグニション・ポイントベンチャーパートナーズ様が共同運営するJFR MIRAI CREATORS Fundからの出資を通じて、価値共創の取組の一環として宇宙旅行などの新しいビジネスの創出に向けた活動に取り組んでいけることを非常に楽しみにしています。当社に結集した人材やパートナー企業と共に、資金を効率的に活用して速やかに再使用型ロケットを開発して、人や物が当たり前のように届けられる世界を宇宙でも実現してまいります。

将来宇宙輸送システムについて

「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を宇宙でも。」をビジョンに掲げ、宇宙往還を可能とする輸送システムの実現を目指すスタートアップ企業です。人と物の輸送を可能とする再使用型ロケット「ASCA（アスカ）」の実現を軸に、ロケット開発のノウハウをクラウド上に集約し、開発の効率化・短期化を図るプラットフォーム「P4SD」の開発、次世代型宇宙港（New Space Port）の構想、そして宇宙旅行の企画までを、多くのパートナー企業とともに推進しています。

会社名 ：将来宇宙輸送システム株式会社

所在地 ：東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者 ：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO) 畑田 康二郎

設立日 ：2022年5月2日

URL ：https://innovative-space-carrier.co.jp/

JFR MIRAI CREATORS Fund について

ファンド名：JFR MIRAI CREATORS 投資事業有限責任組合

設立日：2022 年 9 月

運用期間：10 年

運営規模：30 億円

運営者：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

ファンド URL：https://cvc.j-front-retailing.com

投資に関するお問い合わせ：mirai-creators-fund@jfr.co.jp

J.フロント リテイリングについて

J.フロント リテイリングは、全国の主要都市に店舗を持つ大丸松坂屋百貨店やショッピングセンターのパルコを中心に、デベロッパー、決済・金融、卸売業など、幅広い事業展開を行うグループです。

“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する”というグループビジョンのもと、こころ豊かなライフスタイルをプロデュースし、地域と共生する個性的な街づくりを行うことを目指しています。

会社名 ：J.フロント リテイリング株式会社

代表者 ：取締役兼代表執行役社長 小野 圭一

本店所在地 ：東京都中央区銀座6丁目10番1号

事務所所在地：東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス

URL ：https://www.j-front-retailing.com/

IGPVPについて

イグニション・ポイントグループの投資事業体として2021年に設立。

これからの時代に起こる"あらゆる革新の中心に"なることを目指すべく「CENTER OF SYNERGY」というブランドステイトメントを掲げています。私たちは、LP投資家やスタートアップの皆さまと共に次世代型の社会を創り出すためのコミュニティを形成し、各ファンドの運用を通じて「既存産業と新産業の融合」と「N対Nの共創」を推進していきます。

運用中のファンド

○IGPVP1号投資事業有限責任組合（CENTER OF SYNERGY FUND）

○J.フロント リテイリング株式会社とのCVC（JFR MIRAI CREATORS Fund）

○イオンモール株式会社とのCVC（Life Design Fund）

○大和ハウスグループとのCVC（Daiwa House Group GROWTH FUND）

○東邦ガス株式会社とのCVC（シン・インフラ ファンド by TOHO GAS）