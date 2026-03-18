開くと広がる、私だけの“好き”。『Kept（ケプト）』から推し活がはかどる収納アイテム「ジャバラカードホルダー」、「マルチ収納ファイル＆専用リフィル」を４月中旬に発売

写真拡大 (全20枚)

株式会社レイメイ藤井


「好きなことをかたちに、正直な心をそのままに。毎日をもっと楽しくする文房具」をコンセプトに展開する「Kept（ケプト）シリーズ」より、推し活グッズの新ラインナップを発売します。



大切なカードが落ちにくく安心して持ち歩けるジャバラ式カードホルダーや、マルチ収納ファイルの新色を追加するほか、専用リフィル2種を新たに展開します。



【新ラインナップ】
・ジャバラカードホルダー（トレカサイズ／ポストカードサイズ）　各2色
・マルチ収納ファイル（新色）　6色
・エアークッションリフィル A5（マルチ収納ファイル専用）
・2ポケットリフィル 両面 A5（マルチ収納ファイル専用）



大切な推しのカードやグッズを美しく整理・収納でき、持ち歩きにも適したシリーズです。



Kept ジャバラカードホルダー



■特徴



ぱっと開いて自立し一覧できる、　　　　　　　　　カードが落ちにくいカードホルダー

谷折り部分からカードを差し込むため、


大切なカードが落ちにくく、安心して持ち歩くことができます。


さらに、開くと自立するジャバラ式で、収納したカードを一覧で眺めることができます。






中身が程よく見える半透明カバー

携帯に便利なゴムバンド付き

ボールチェーン付き（トレカサイズのみ）


■商品ラインナップ



　　　　　　　【トレカサイズ】　　　　　　　　　　　　　　 【ポストカードサイズ】



　　　　KP1463SB
　　　サンドベージュ

　　　　KP1463MG
　　　　ムーングレー

　　　KP1464SB
　　サンドベージュ

　　　　KP1464MG
　　　　ムーングレー


・トレカサイズ


品番：KP1463 SB/MG


品名：Kept ジャバラカードホルダー トレカサイズ


価格：600円（税込660円）


本体サイズ：W94×H106×D15mm


内寸サイズ：W63×H89mm


本体重量：40g　　


仕様：10ポケット、ボールチェーン付き




・ポストカードサイズ　　　　　　　　　　　　　　


品番：KP1464 SB/MG　


品名：Kept ジャバラカードホルダー ポストカードサイズ


価格：700円（税込770円）


本体サイズ：W138×H168×D15mm


内寸サイズ：W105×H152mm


本体重量：80g　　


仕様：6ポケット




Kept マルチ収納ファイル＆専用リフィル



【マルチ収納ファイル A5】

推しアイテムをこれ1冊にまとめて収納。
人気の収納ファイルに推し活カラーの新色が登場しました。



■特徴



キーホルダーを付けられるDカン付き

180°しっかり開く

中身が程よく見える半透明カバー

内ポケット付き


■商品ラインナップ



　　　　　KP52B　ブラック

　　　　　　KP52A　ブルー

　　　　　　KP52M　グリーン


　　　　　KP52V　パープル

　　　　　　KP52R　レッド

　　　　　　KP52Y　イエロー

品番：KP52 B/A/M/V/R/Y


品名：Kept マルチ収納ファイル A5


価格：1,800円（税込1,980円）


本体サイズ：W175×H255×D30mm


本体重量：176g　　


仕様：内径20mmリング、リフィルサイズ＝W150×H210mm


セットリフィル内容：カードケース×1枚、フォトケース×1枚、PPポケット×3枚、ファスナーポケット×1枚



【リフィル】
・エアークッションリフィル A5

　　　　　　　KP1471


保護したいアイテムの収納に便利なクッション入りリフィル。
内部には仕切りがあり、小物の整理にも適しています。





■特徴



保護したいものの収納に

中に仕切り付き

品番：KP1471


品名：エアークッションリフィル A5


価格：650円（税込715円）


本体サイズ：W150×H210×D10mm


内寸サイズ：W110×H190mm


本体重量：12g　　



・2ポケットリフィル 両面 A5

　　　　　　　KP1472


両面に収納できる2ポケットタイプのリフィル。
カードや紙物を整理して収納できます。





■特徴



両面に入れられる仕切り付き


品番：KP1472


品名：2ポケットリフィル 両面 A5


価格：400円（税込440円）


本体サイズ：W148×H209×D0.15mm


内寸サイズ：W127×H205mm


本体重量：24g　　






＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。
＊画像は全てイメージです。