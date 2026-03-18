開くと広がる、私だけの“好き”。『Kept（ケプト）』から推し活がはかどる収納アイテム「ジャバラカードホルダー」、「マルチ収納ファイル＆専用リフィル」を４月中旬に発売

株式会社レイメイ藤井

「好きなことをかたちに、正直な心をそのままに。毎日をもっと楽しくする文房具」をコンセプトに展開する「Kept（ケプト）シリーズ」より、推し活グッズの新ラインナップを発売します。

大切なカードが落ちにくく安心して持ち歩けるジャバラ式カードホルダーや、マルチ収納ファイルの新色を追加するほか、専用リフィル2種を新たに展開します。

【新ラインナップ】

・ジャバラカードホルダー（トレカサイズ／ポストカードサイズ） 各2色

・マルチ収納ファイル（新色） 6色

・エアークッションリフィル A5（マルチ収納ファイル専用）

・2ポケットリフィル 両面 A5（マルチ収納ファイル専用）

大切な推しのカードやグッズを美しく整理・収納でき、持ち歩きにも適したシリーズです。

Kept ジャバラカードホルダー

■特徴

ぱっと開いて自立し一覧できる、 カードが落ちにくいカードホルダー

谷折り部分からカードを差し込むため、

大切なカードが落ちにくく、安心して持ち歩くことができます。

さらに、開くと自立するジャバラ式で、収納したカードを一覧で眺めることができます。

中身が程よく見える半透明カバー携帯に便利なゴムバンド付きボールチェーン付き（トレカサイズのみ）

■商品ラインナップ

【トレカサイズ】 【ポストカードサイズ】

KP1463SBサンドベージュKP1463MGムーングレーKP1464SBサンドベージュKP1464MGムーングレー

・トレカサイズ

品番：KP1463 SB/MG

品名：Kept ジャバラカードホルダー トレカサイズ

価格：600円（税込660円）

本体サイズ：W94×H106×D15mm

内寸サイズ：W63×H89mm

本体重量：40g

仕様：10ポケット、ボールチェーン付き

・ポストカードサイズ

品番：KP1464 SB/MG

品名：Kept ジャバラカードホルダー ポストカードサイズ

価格：700円（税込770円）

本体サイズ：W138×H168×D15mm

内寸サイズ：W105×H152mm

本体重量：80g

仕様：6ポケット

Kept マルチ収納ファイル＆専用リフィル

【マルチ収納ファイル A5】

推しアイテムをこれ1冊にまとめて収納。

人気の収納ファイルに推し活カラーの新色が登場しました。

■特徴

キーホルダーを付けられるDカン付き180°しっかり開く中身が程よく見える半透明カバー内ポケット付き

■商品ラインナップ

KP52B ブラックKP52A ブルーKP52M グリーンKP52V パープルKP52R レッドKP52Y イエロー

品番：KP52 B/A/M/V/R/Y

品名：Kept マルチ収納ファイル A5

価格：1,800円（税込1,980円）

本体サイズ：W175×H255×D30mm

本体重量：176g

仕様：内径20mmリング、リフィルサイズ＝W150×H210mm

セットリフィル内容：カードケース×1枚、フォトケース×1枚、PPポケット×3枚、ファスナーポケット×1枚

【リフィル】・エアークッションリフィル A5KP1471

保護したいアイテムの収納に便利なクッション入りリフィル。

内部には仕切りがあり、小物の整理にも適しています。

■特徴

保護したいものの収納に中に仕切り付き

品番：KP1471

品名：エアークッションリフィル A5

価格：650円（税込715円）

本体サイズ：W150×H210×D10mm

内寸サイズ：W110×H190mm

本体重量：12g

・2ポケットリフィル 両面 A5KP1472

両面に収納できる2ポケットタイプのリフィル。

カードや紙物を整理して収納できます。

■特徴

両面に入れられる仕切り付き

品番：KP1472

品名：2ポケットリフィル 両面 A5

価格：400円（税込440円）

本体サイズ：W148×H209×D0.15mm

内寸サイズ：W127×H205mm

本体重量：24g

＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。

＊画像は全てイメージです。