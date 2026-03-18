開くと広がる、私だけの“好き”。『Kept（ケプト）』から推し活がはかどる収納アイテム「ジャバラカードホルダー」、「マルチ収納ファイル＆専用リフィル」を４月中旬に発売
「好きなことをかたちに、正直な心をそのままに。毎日をもっと楽しくする文房具」をコンセプトに展開する「Kept（ケプト）シリーズ」より、推し活グッズの新ラインナップを発売します。
大切なカードが落ちにくく安心して持ち歩けるジャバラ式カードホルダーや、マルチ収納ファイルの新色を追加するほか、専用リフィル2種を新たに展開します。
【新ラインナップ】
・ジャバラカードホルダー（トレカサイズ／ポストカードサイズ） 各2色
・マルチ収納ファイル（新色） 6色
・エアークッションリフィル A5（マルチ収納ファイル専用）
・2ポケットリフィル 両面 A5（マルチ収納ファイル専用）
大切な推しのカードやグッズを美しく整理・収納でき、持ち歩きにも適したシリーズです。
Kept ジャバラカードホルダー
■特徴
ぱっと開いて自立し一覧できる、 カードが落ちにくいカードホルダー
谷折り部分からカードを差し込むため、
大切なカードが落ちにくく、安心して持ち歩くことができます。
さらに、開くと自立するジャバラ式で、収納したカードを一覧で眺めることができます。
中身が程よく見える半透明カバー
携帯に便利なゴムバンド付き
ボールチェーン付き（トレカサイズのみ）
■商品ラインナップ
【トレカサイズ】 【ポストカードサイズ】
KP1463SB
サンドベージュ
KP1463MG
ムーングレー
KP1464SB
サンドベージュ
KP1464MG
ムーングレー
・トレカサイズ
品番：KP1463 SB/MG
品名：Kept ジャバラカードホルダー トレカサイズ
価格：600円（税込660円）
本体サイズ：W94×H106×D15mm
内寸サイズ：W63×H89mm
本体重量：40g
仕様：10ポケット、ボールチェーン付き
・ポストカードサイズ
品番：KP1464 SB/MG
品名：Kept ジャバラカードホルダー ポストカードサイズ
価格：700円（税込770円）
本体サイズ：W138×H168×D15mm
内寸サイズ：W105×H152mm
本体重量：80g
仕様：6ポケット
Kept マルチ収納ファイル＆専用リフィル
【マルチ収納ファイル A5】
推しアイテムをこれ1冊にまとめて収納。
人気の収納ファイルに推し活カラーの新色が登場しました。
■特徴
キーホルダーを付けられるDカン付き
180°しっかり開く
中身が程よく見える半透明カバー
内ポケット付き
■商品ラインナップ
KP52B ブラック
KP52A ブルー
KP52M グリーン
KP52V パープル
KP52R レッド
KP52Y イエロー
品番：KP52 B/A/M/V/R/Y
品名：Kept マルチ収納ファイル A5
価格：1,800円（税込1,980円）
本体サイズ：W175×H255×D30mm
本体重量：176g
仕様：内径20mmリング、リフィルサイズ＝W150×H210mm
セットリフィル内容：カードケース×1枚、フォトケース×1枚、PPポケット×3枚、ファスナーポケット×1枚
【リフィル】
・エアークッションリフィル A5
KP1471
保護したいアイテムの収納に便利なクッション入りリフィル。
内部には仕切りがあり、小物の整理にも適しています。
■特徴
保護したいものの収納に
中に仕切り付き
品番：KP1471
品名：エアークッションリフィル A5
価格：650円（税込715円）
本体サイズ：W150×H210×D10mm
内寸サイズ：W110×H190mm
本体重量：12g
・2ポケットリフィル 両面 A5
KP1472
両面に収納できる2ポケットタイプのリフィル。
カードや紙物を整理して収納できます。
■特徴
両面に入れられる仕切り付き
品番：KP1472
品名：2ポケットリフィル 両面 A5
価格：400円（税込440円）
本体サイズ：W148×H209×D0.15mm
内寸サイズ：W127×H205mm
本体重量：24g
＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。
＊画像は全てイメージです。