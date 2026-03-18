シンシアリー、執行役員4名の就任を発表

シンシアリー株式会社

シンシアリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：國本知里、以下シンシアリー）は、2026年3月1日付で新たに執行役員4名が就任したことをお知らせいたします。

■ 就任の背景

シンシアリーは「AI Work Transformation Company」をビジョンに掲げ、エンタープライズ企業を中心に、生成AI人材の育成・定着化コンサルティングから、Microsoft CopilotやGoogle Geminiを活用したAI導入支援、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンの開発まで、一気通貫でAIによる働き方変革をご支援しています。

創業以来、多くの大手企業のAI活用推進を支援する中で、お客様のニーズは高度化・多様化しており、事業規模も急速に拡大しております。こうした成長をさらに加速し、より強固な経営基盤を構築するため、このたび各事業領域を統括する執行役員4名を新たに選任いたしました。営業・デリバリー・AIプロダクト・開発の各部門に専任の責任者を配置することで、意思決定の迅速化とサービス品質の一層の向上を図ります。

■ 新執行役員一覧（2026年3月1日付）

■ 代表取締役CEO 國本知里 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117465/table/91_1_f35d9e5420005eb70991243487b34fc7.jpg?v=202603190351 ]

シンシアリーは創業以来、「誠実に・真摯に」をモットーに、お客様のAIによる働き方変革に伴走してまいりました。おかげさまで事業は急速に成長し、より多くのお客様の期待にお応えするため、経営体制の強化が不可欠となりました。

このたび就任した4名は、それぞれの専門領域において豊富な経験と実績を持つプロフェッショナルです。営業・デリバリー・AIプロダクト・開発の各部門に強力なリーダーを配置することで、お客様への提供価値をさらに高め、AI Work Transformationをより力強く推進してまいります。

今後も「人間×AI」の最適な協働のかたちを追求し、企業の生産性向上と新たな価値創造に貢献してまいります。

■ 新執行役員プロフィール

秋元 かおる

シンシアリー株式会社 執行役員 デリバリー部長

中小企業における現場主導のDX推進に従事後、コロンビア共和国にてIT教育カリキュラムおよびデータベースの刷新プロジェクトを完遂。帰国後、独立行政法人国際協力機構（JICA）本部にてナレッジマネジメントシステムの推進を担当。2025年からシンシアリー株式会社に参画。同社では生成AIコンサルタントおよびPMとして、Microsoft Copilot/Google Gemini導入・成果創出を中心とした伴走支援を統括。金融、製造、システム開発など多岐にわたる業界の現場実装をリード。2026年3月より現職。

新井 勇作

シンシアリー株式会社 執行役員 営業本部長

2006年アクセンチュア株式会社・金融サービス本部に新卒入社。2011年同社マネージャー昇格、2014年独立。以降、個人コンサルとして大手通信会社などの大規模プロジェクトPMOに従事する他、主にスタートアップの営業支援に注力。複数社の取締役を経て2025年から生成AIを活用した成果創出のシンシアリーに参画し、営業戦略・組織運営などの責任者を担当。2026年現職。

亀田 重幸

シンシアリー株式会社 執行役員 AIプロダクト部長

ディップ株式会社に新卒入社、約10年間新規事業&サービス立ち上げに従事し、社内DXプロダクト責任者として自社SFA/CRM「レコリン」を約2,000人が毎日利用するプロダクトに成長させた。複業先の株式会社グッドパッチではPdM/UXデザイナーとして様々な業種のUX領域推進に従事。

2025年より独立し、株式会社HuXを立ち上げ、生成AIを活用したDXとデザインコンサル事業を運営。

著書に『いちばんやさしいAIリサーチの教本』『いちばんやさしいDXの教本』

HCD-Net認定人間中心設計専門家

加藤 大己

シンシアリー株式会社 執行役員 開発本部長 兼 名古屋支社長

ニフティ株式会社に新卒入社し、IoT・AIを活用した現場課題解決と新規事業創出に従事。その後、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社にて複数領域でAI実装とデータ活用のディレクションを担当。2021年に株式会社ディー・エヌ・エーへ入社し、AI・データ活用プロジェクトのリード、組織マネジメント、事業開発を推進。2023年、株式会社THAに参画し「AI社長」の開発をリード。2025年10月、株式会社ONOLAY設立。AI・DX支援で「受託開発を無くす」をミッションに活動しながら、一般社団法人AICX協会など様々な場面・肩書で活動中。現場に根ざした実装力と、再現性あるAI活用の型化に強みを持つ。

■ シンシアリー株式会社について

シンシアリー株式会社は「AI Work Transformation Company」をビジョンに掲げ、生成AI技術を活用した人材育成・定着化コンサルティングから、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンの開発まで、企業のAIによる働き方変革を一気通貫でご支援しています。Microsoft CopilotやGoogle Geminiをはじめとする最先端AI技術の実務導入に強みを持ち、大手企業を中心に数多くの支援実績があります。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11番1号5階

名古屋営業所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（STATION Ai内）

設立： 2022年10月

代表者： 國本知里

事業内容： 生成AI人材育成・定着化コンサルティング、AIプロダクト開発、AIエージェント・AIバーチャルヒューマン開発

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

シンシアリー株式会社 広報担当

電話番号：050-6873-5210

メールアドレス：info@cynthialy.co.jp