Cynthialy株式会社、「シンシアリー株式会社」へ社名変更

シンシアリー株式会社

法人向けのMicrosoft CopilotやGoogle Geminiの活用伴走支援やAIエージェント開発支援による生産性創出支援を行うシンシアリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里）は、商号をCynthialy株式会社から「シンシアリー株式会社」に変更いたしましたのでお知らせいたします。

■ 変更理由

事業の広がりとともに、より幅広い方々に当社を知っていただく機会が増える中で、社名をより覚えやすく、親しんでいただける表記にすることで、ブランド認知の一層の向上を図ることを目的として、商号を変更いたしました。当社の社名「Cynthialy」に込めた「誠実に（Sincerely）」という想いはそのままに、日本語表記をカタカナの「シンシアリー」に刷新いたします。

■シンシアリー株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117465/table/92_1_d2acfbe663f81c0087b1a472ee96609a.jpg?v=202603190351 ]

シンシアリー株式会社は、Dual AI Growth、「AIと働く」×「AIが働く」の二軸で企業の成長を加速させるAIコンサルティングファームです。Microsoft CopilotやGoogle Geminiの活用定着伴走を通じて、一人ひとりの生産性を飛躍的に引き上げ、企業価値の向上を実現。さらに、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという"新しいワークフォース"を社会に送り出し、働き方そのものを再定義します。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11番1号5階

名古屋営業所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（STATION Ai内）

設立： 2022年10月

代表者： 國本知里

事業内容： 生成AIの人材育成・成果創出コンサルティング・活用開発支援事業