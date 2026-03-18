【離職・休職リスク予防】 離職率・休職率に影響し得る兆候を組織単位で可視化し予防的に運用するDXプログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、離職率・休職率に影響し得る兆候（リスク兆候）を、個人が特定されない組織単位で可視化し、重点部署に対して予防的に運用するDXプログラムの提供を開始しました。

人的資本リスクとしての離職・休職を、事後対応ではなく「兆候の早期把握→重点部署の特定→打ち手設計→運用→検証」のサイクルで回すことを目的とします。

提供開始の背景

離職・休職は、発生した時点で業務の停滞、採用・再教育コスト、マネジメント負荷の増加として顕在化します。一方で現場では、離職・休職の前段にある兆候が見えにくく、重点部署の特定や予防的な打ち手が後手になりがちです。

本プログラムは、離職・休職に直結すると断定するのではなく、「影響し得る兆候」を組織単位で把握し、人的資本リスクとして予防的に管理できる運用を整備します。

プログラム概要（組織単位の兆候可視化と重点部署への予防運用）

本プログラムは、離職率・休職率に影響し得る兆候指標を、部門別・時系列で可視化し、重点部署に対して施策を実行・検証する運用を支援するDXプログラムです。

提供内容

因果断定をしない前提整理（注意書きの整備）

- 本プログラムが扱う指標は「離職・休職の原因」や「個人の状態」を断定するものではなく、組織の状態を把握するための兆候指標として位置付けます- 指標は意思決定の補助情報として扱い、最終判断は顧客側の就業・人事・産業保健運用と整合させます- 個人情報非特定を前提に、集計粒度と閲覧範囲の基本方針を整備します

兆候指標の扱い（例：高ストレス傾向等）

- ストレスチェック由来の傾向指標等を含め、組織単位での兆候を扱います- 指標は「単発の数値」ではなく、部門別・時系列の変化（前月差・前年差等）でトレンドとして把握します- 閾値設定やアラート運用は、顧客の実態（規模、組織構造、繁忙期）に合わせて運用設計します

重点部署抽出の方法（抽象度を担保した説明）

- 複数指標の組み合わせと時系列変化から、相対的に注意が必要な部署を抽出します- 単一指標で決め打ちせず、規模・職種・繁忙期等の前提を踏まえた優先順位付けを行います- 抽出結果は「重点確認対象」として扱い、施策着手前に現場ヒアリングや運用上の確認で補強します

施策実行の導線（見える化で終わらせない運用）

- 重点部署ごとに、論点整理→打ち手候補→実行計画→検証指標、の流れで運用を整備します- 例：管理職1on1運用、負荷配分・業務設計、休憩・シフト設計、相談導線整備、研修・ワーク等- 月次/四半期の会議体に組み込み、施策の実行と検証を継続運用できる形にします

顧客人事データ連携は任意（オプション）

- 顧客の方針に応じて、離職率・休職率・欠勤等の人事データとの突合・連携をオプションで設計します- 連携の有無にかかわらず、組織単位の兆候可視化と運用設計は実施可能です- 連携時は、個人特定を避けた集計・権限設計・保管ルールを前提に運用を整備します

成果物（例）

期待できる経営インパクト

- 兆候指標の運用方針（因果断定しない注意書き、集計・閲覧の基本方針）- 部門別・時系列レポート雛形（トレンド、前月差・前年差の見せ方）- 重点部署の抽出結果と論点整理テンプレ- 施策実行テンプレ（打ち手、体制、期日、検証指標）- 運用会議体の設計（頻度、役割分担、意思決定の流れ）- 任意：人事データ連携設計（オプション）

事後対応から予防運用へ移行

離職・休職の前段の兆候を組織単位で把握し、重点部署に先回りして打ち手を実行できます。

投資配分の最適化

全社一律の施策ではなく、重点部署に施策を集中し、運用負荷とコストのムダを抑えます。

人的資本リスクの説明可能性向上

「どの兆候がどう推移し、どの部署に何を実施したか」を時系列で整理でき、経営報告の材料になります。

個人情報リスクを抑えた運用

個人非特定を前提に、集計粒度・閲覧範囲・運用ルールを整備し、安心して継続運用できます。

導入の流れ

プログラムについて

- 現状整理（組織構造、既存のストレスチェック/サーベイ運用、会議体の確認）- 指標設計（兆候指標の定義、集計単位、運用頻度、注意書きの整備）- 可視化運用開始（部門別・時系列、前月差・前年差のトレンド把握）- 重点部署の抽出と論点整理（前提確認と補助情報の整理）- 施策設計・実行（導線整備、体制・期日・検証指標の設定）- 検証と更新（運用会議でレビューし、打ち手を更新）- 任意：人事データ連携（オプション）で効果検証の精度を向上

本プログラムは、離職率・休職率に影響し得る兆候を組織単位で可視化し、重点部署に対して予防的に運用する人的資本リスク対応のDXプログラムです。

因果を断定せず、兆候指標をトレンドとして扱い、重点部署抽出から施策実行・検証までを運用として定着させます。人事データ連携は任意（オプション）として、顧客の運用方針に合わせて設計します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/