市民活動家の「稲葉剛」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、市民活動家の稲葉剛氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

稲葉剛氏のコメント

theLetterにて、新たに「稲葉剛のニュースレター」の配信を開始します。配信は不定期ですが、生活困窮者支援の現場からの報告をはじめ、ホームレス問題や生活保護をめぐる課題、貧困・社会的排除といったテーマを取り上げます。出来事を追うだけでなく、その背景にある構造や経緯にも目を向けながら、継続的に情報と論点をお届けしていきます。関心をお持ちの方は、ぜひご登録ください。

稲葉剛のニュースレター：https://inabatsuyoshi.theletter.jp/(https://inabatsuyoshi.theletter.jp/)

生活困窮者支援の現場報告を中心に、ホームレス問題や生活保護、貧困・社会的排除の背景を掘り下げ、わかりやすく届けるニュースレター

＜稲葉剛氏プロフィール ＞

市民活動家。東京大学教養学部卒。在学中から平和運動や外国人労働者支援に関わり、1994年より路上生活者支援に取り組む。2001年に湯浅誠氏と「自立生活サポートセンター・もやい」を設立。2014年に一般社団法人つくろい東京ファンドを設立し、空き家・空き室を活用した低所得者支援を事業化。認定NPO法人ビッグイシュー基金共同代表、立教大学大学院客員教授などを務め、住まいの貧困や生活保護の課題に関する政策提言・発信を続ける。『貧困パンデミック』、『閉ざされた扉をこじ開ける～排除と貧困に抗うソーシャルアクション』、『コロナ禍の東京を駆ける』（共編著）など著書多数。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



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