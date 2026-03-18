将来宇宙輸送システム株式会社、JFR MIRAI CREATORS Fundより資金調達を完了

将来宇宙輸送システム株式会社

将来宇宙輸送システム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：畑田康二郎）は、「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を宇宙でも。」をビジョンに掲げ、宇宙往還を可能とする輸送システムの実現を目指すスタートアップ企業です。

このたび、当社は、大丸松坂屋百貨店やパルコを傘下に持つＪ．フロント リテイリング株式会社（本社：東京都中央区、取締役兼代表執行役社長：小野圭一）が、イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田代友樹）と共同で運営する「JFR MIRAI CREATORS Fund」（以下、同ファンド）を通じて資金調達を完了したことををお知らせします。

資金調達背景と目的

当社は「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を、宇宙でも。」というビジョンを掲げ、完全再使用型の単段式宇宙往還機（SSTO）「ASCA 3」を用いた高頻度宇宙輸送を2040年代に行うことを最終目標とし、現在は再使用型の人工衛星打上げ用ロケット「ASCA 1」の開発や、有人宇宙輸送システム「ASCA 2」の概念検討に取り組んでいます。

これまで、文部科学省中小企業イノベーション創出推進事業（SBIR フェーズ３）宇宙分野（事業テーマ：民間ロケットの開発・実証）に採択されているほか、宇宙戦略基金事業（第二期）における技術開発テーマ「有人宇宙輸送システムにおける安全確保の基盤技術」に採択されています。

こうした開発を継続していくための経営基盤を確保するため、このタイミングで資金調達を実行することとしました。

将来宇宙輸送システム株式会社、約32億円の資金調達を実施（2026年3月11日）

https://innovative-space-carrier.co.jp/news/20260311

今回の資金調達額の約７割は新規に参加した事業会社・投資家から調達を行いました。また、約４割は事業会社（CVC含む）による出資となっており、将来的な事業連携を見据えた関係性も重視しております。「民間主導の宇宙開発」を実現していくために必要不可欠となるパートナーを開拓することができました。

今回、JFR MIRAI CREATORS Fund様からは、「ロケットの離着陸拠点(スペースポート)から宇宙旅行商品の開発に至るまで、宇宙輸送に関する事業全体を包括的に捉えるビジネスコンセプト」を高く評価していただき、今回の出資を実施していただきました。

今後、宇宙産業の市場拡大が予想される未来に向け、両者で連携して世の中に新しい価値を提供する取り組みを進めていきます。

■将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 畑田康二郎 コメント

当社は再使用型ロケットシステムの開発を通じて宇宙輸送を日常的なものとし、新たな基幹産業へと発展させることを目指しています。その実現に向けては単に技術開発に取り組むだけでなく、様々な業種との連携による事業開発も重要なものとなります。今回、大丸松坂屋百貨店やパルコを傘下に持つJ.フロントリテイリング様とイグニション・ポイントベンチャーパートナーズ様が共同運営するファンドからの出資を通じて、価値共創の取組の一環として宇宙旅行などの新しいビジネスの創出に向けた活動に取り組んでいけることを非常に楽しみにしています。

当社に結集した人材やパートナー企業と共に、資金を効率的に活用して速やかに再使用型ロケットを開発して、人や物が当たり前のように届けられる世界を宇宙でも実現してまいります。

引受先からのコメント

■ Ｊ．フロント リテイリング株式会社

執行役 経営戦略統括部グループ事業開発部長 徳田和嘉子 氏

将来宇宙輸送システム株式会社が描く、人やモノが宇宙と地上を行き来する未来は、これまで遠い存在だった宇宙を少しずつ私たちの暮らしに近づけ、新たな体験や価値を生み出していく可能性を持っていると感じています。

宇宙旅行も含めた広い視野で宇宙輸送事業全体を構想されている点に魅力を感じ、今回の出資を決定しました。

当社グループが掲げる『くらしの「あたらしい幸せ」を発明する』というビジョンの元、ともに新たな価値を育てていきたいと考えています。

■ イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

代表取締役 田代 友樹 氏

大国を中心に宇宙開発競争が加速する中で、民間資本による宇宙輸送能力の獲得が注目を集めています。その中で同社は再利用型のロケットで人員を宇宙に輸送するという夢のある目標を掲げ、日本国内においてオープンアライアンスでの技術開発と宇宙エコシステムの組成に取り組まれています。

将来に来たる宇宙経済圏の構築と拡大に向けたダイナミックな動きにVCの立場で参加できることを大変嬉しく思っております。

■ JFR MIRAI CREATORS Fundについて

ファンド名：JFR MIRAI CREATORS 投資事業有限責任組合

設立日 ：2022年 9月

運用期間：10年

運営規模：30億円

運営者 ：イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

ファンドURL：https://cvc.j-front-retailing.com

■ 当社では宇宙旅行の「先行申込アンケート」を受け付けています

こちらのリンクより、お申し込みください。

https://forms.gle/TDc8HpdcR2zCU41t9

■ 事業連携などのご相談はコチラ

https://innovative-space-carrier.co.jp/contact/