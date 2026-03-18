株式会社REXEV

株式会社REXEV（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡部 健、以下「REXEV」）は、2026年3月23日（月）に一般社団法人日本電機工業会（JEMA）が主催する「EV電源活用推進フォーラム」に、取締役 最高プロダクト責任者の盛次 隆宏が登壇することをお知らせいたします 。

本フォーラムでは、欧州の先進事例と日本の現状を比較しながら、EVをエネルギーリソースとして活用する「V2G」等の最新動向や、実運用から見えた技術的・制度的課題について共有いたします 。

■フォーラム開催の背景と目的

現在、欧州ではEVを電源として活用するV1G（スマート充電）やV2Hの商用展開が進み、一部ではV2G（車から系統への放電）サービスも開始されるなど、EVの電源活用が現実のものとなりつつあります 。一方、日本ではEVの本格普及期を前に、制度設計や市場ルール、技術要件の整理が途上にあり、事業化に向けた具体的なイメージ形成が急務となっています 。

本フォーラムは、日欧の最新取組状況や実証事例を共有し、関係者間のネットワーク構築を促進することで、日本におけるEV電源活用サービスの社会実装を加速させることを目的としています 。

■REXEVの登壇内容

REXEVからは、取締役 最高プロダクト責任者の盛次 隆宏が登壇し、自社が展開するEVエネルギーマネジメントの具体的な取り組み事例を紹介します 。

■開催概要

■株式会社REXEV 会社概要

■本リリースに関するお問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48307/table/177_1_d25eaf4ade8685d3dfea2a8bae5ea4e3.jpg?v=202603190351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/48307/table/177_2_5cd20319fdf2bff97d64bcdc880e387b.jpg?v=202603190351 ]- 会社名： 株式会社REXEV- 所在地： 東京都千代田区神田淡路町1-9-5- 代表者： 代表取締役 渡部 健- 設立： 2019年1月- 事業内容：- - 企業・自治体向けのEV導入支援およびEV運用システム提供事業- - EVや定置型蓄電池を使ったエネルギーマネジメントシステムの開発および提供事業- - EV車両マネジメントシステムの開発および提供事業- - EVカーシェアリングシステムの開発および提供事業- URL： https://rexev.co.jp/

株式会社REXEV 広報担当

Tel：03-3525-8008 E-mail：info@rexev.co.jp