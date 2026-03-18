マルエツの鮮魚寿司「魚悦」から穴子の棒寿司を新発売

株式会社マルエツ

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下 ：マルエツ）は3月19日（木）、鮮魚売場で展開する寿司ブランド、鮮魚寿司「魚悦」より、新商品「穴子の棒寿司」を発売します。テレビで紹介され話題となった「大名さば」など人気商品を展開する鮮魚寿司「魚悦」の“新たな名物商品”を目指して開発した商品です。

※店舗により取り扱いが無い場合がございます

＜商品概要＞

【商品名】 煮穴子棒寿司６カン

活〆の穴子を使用し、窯でじっくり煮込んでふっくらと仕上げました。穴子のやわらかな身の旨みを味わえるよう、1本1手巻きにこだわり、ふんわりとした食感をお楽しみいただける棒寿司です。

【価格】

780円（本体） 842円（税込）

※写真はイメージです

【商品名】 穴子棒寿司（二彩盛り） 10カン

煮穴子と炙り穴子の食べ比べを楽しめる盛り合せです。炙り穴子は店内炙りで仕上げ、香ばしさと穴子本来の旨みを味わえます。

【価格】

1,280円（本体） 1,382円（税込）

※写真はイメージです

＜販売開始日・販売店舗＞

３月１９日（木）～ マルエツ「魚悦寿司」売場にて順次販売開始

鮮魚寿司販売店舗については、下記ＵＲＬよりご確認いただけます。

https://www.maruetsu.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/20260319-2.pdf

※個店での販売状況は時間帯等によって異なる場合がございます。

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。