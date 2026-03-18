【SNS初？！誰でもゲームクリエイターになれる時代到来！】やさしいSNS「GRAVITY」、新機能AIゲーム制作機能が人気沸騰中 “わずか1ヶ月で300作品” 突破！！

HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷 由宇）が提供する、SNS「GRAVITY(https://www.gravity.place/)（グラビティ）」（iOS／Android版）は、2026年2月13日にリリースしたユーザーが自由にAIゲームを作成できる新機能「AIゲーム」において、わずか1ヶ月でユーザーによって制作されたゲーム数が300件を突破したことをお知らせいたします。

▪️AIゲーム機能とは？

「AIゲーム機能」は、ユーザー自身のアイデアをもとにAIを活用したゲームを作成し、コミュニティ内で公開・共有できるユーザー参加型の新機能です。特別なプログラミング知識がなくても、誰でも簡単にゲームを作ることができ、作成されたゲームは他のユーザーが自由に遊ぶことができます。

本機能のリリース後、ユーザーの発想を活かしたさまざまなゲームが次々と投稿され、心理テストのように楽しめるゲームや、物語を読み進めながら遊べるゲーム、選択肢によって結末が変わるゲームなど、多彩なAIゲームがコミュニティ内で楽しまれています。こうしたユーザー主体のゲーム制作が活発に行われ、公開されたAIゲームは300件を突破しました。

【今後の展開】

GRAVITYでは、共通の趣味や価値観を持つユーザー同士が安心してつながれるコミュニティを提供しています。今回のAIゲーム機能は、ユーザー同士の新しいコミュニケーションや楽しみ方を生み出す取り組みの一つです。ゲームを作る人、遊ぶ人、感想を共有する人など、さまざまな形でユーザー同士の交流が広がっています。

今後もGRAVITYでは、ユーザーの創造性を活かした新しいコミュニケーション体験の提供を目指し、AI技術を活用した機能の開発・拡充を進めてまいります。

▪️WEB版は誰でもAIゲームをプレイ可能

GRAVITYアプリ内でユーザーが作成したAIゲームは、WEB版ページから誰でもプレイすることが可能です。アプリを利用していない方でも気軽にAIゲームを体験できるため、ユーザーが作成したゲームをより多くの人に楽しんでいただける仕組みとなっています。

現在WEB版では、ユーザーの自由な発想から生まれたさまざまなAIゲームが公開されており、心理テストのように楽しめるゲームや、物語を読み進めながら選択肢によって結末が変わるゲームなど、多彩なジャンルの作品が登場しています。

中でも、以下のようなゲームが多くのユーザーに楽しまれています。

【人気AIゲーム紹介】

スマグラ

棒人間のキャラクターを操作し、相手と戦うアクション対戦ゲーム。攻撃を当ててダメージ（％）を増やしていくと、相手をより遠くへ吹き飛ばすことができ、画面外へ落とすことで勝利を目指します。CPUとの対戦に加え、オンライン対戦にも対応しており、手軽に楽しめるバトルゲームとして人気を集めています。

詳細およびゲームのプレイは、以下のリンクよりご覧ください。

スマグラ：https://www.gravity.place/share/ugcGame?id=31107#/

対戦リバーシ

猫の肉球がオセロの駒としてデザインされた、かわいらしい見た目のリバーシゲーム。CPUとの対戦だけでなく、スマートフォンをオセロ盤のように使い、友達と一緒に2人で対戦することも可能です。シンプルなルールで誰でも気軽に遊べることから、多くのユーザーに楽しまれている人気ゲームです。

詳細およびゲームのプレイは、以下のリンクよりご覧ください。

対戦リバース：https://www.gravity.place/share/ugcGame?id=24901#/

【作成方法】

1. GRAVITYアプリをダウンロード

2. アカウントに登録、またはログイン

3. 「マイページ」をタップ

4. 「ゲーム」をタップ

5. 「みんなのAIスタジオ」を選択

6. 「ゲームを作成」からAIゲームを作成して投稿しましょう

※本機能におけるゲーム作成はiOS版アプリのみ対応しています。Android版アプリではゲームのプレイのみ可能です

※本件は当社調べによるものであり、2026年3月17日時点でアプリストアにて「SNS」の検索結果に掲載されているアプリ数十件を確認、主要検索エンジンでも同様の機能*SNSで調査し表示されなかったため

■SNSアプリ「GRAVITY」とは

DL数1000万突破！（※）何気ない日常を気軽にシェアでき、”次世代SNS”として話題のSNS「GRAVITY（グラビティ）」。声とチャットで交流できる「音声ルーム」、同じ趣味の話題で集まるコミュニティや性格診断などコンテンツが盛りだくさん！共通の趣味や自分と似た価値観をもつ友達がみつかる匿名性の高いSNSです。

※2026年3月時点、当社調べ（Android版とiOS版合算）



公式HP https://gravity.place/

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/App_GRAVITY

iOS版 https://apps.apple.com/JP/app/id1543177337?mt=8

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=anonymous.sns.community.gravity