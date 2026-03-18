『uncrave』伊勢丹新宿店にて4月1日（水）から4月7日（火）の期間、POP UP STOREを開催！

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）が展開する「むや みに欲しがらない="uncrave"な大人が、これさえあればいいと思える服」を提案する D2C ブランド 『uncrave（アンクレイヴ）』 は、4月1日（水）から4月7日（火）の期間、伊勢丹新宿店本館２階 「センターパーク / ザ・ステージ2」にてPOP UP STOREを開催します。

『uncrave』は、2026SSシーズンのテーマに「FASHION×CULTURE」を掲げ、その象徴となるミューズとして、脚本家・エッセイストの向田邦子さんを起用しています。

本POP UP STOREでは、『uncrave』の最新コレクションに加え、向田さんの仕事着や愛用していた洋服からインスピレーションを得て、知的で凛とした佇まいと日常に寄り添う美しさを表現したコラボレーションアイテムや、先行販売商品・POP UP STORE限定アイテムも多数販売します。

また、向田さんの没後45周年の節目に合わせ、同フロアの「つながりの場」では、「uncraveな人＝向田邦子」と題したISETAN特別展示を同時開催します。

本展示では、「黒」を好んで着用していた彼女の装いから着想を得た、軽やかで涼しげな素材感が魅力の「リヨセルシルクローン」シリーズや、モノトーンカラーのドットやギンガムチェック等の『uncrave』のアイテムを、向田さんの作品や著書（例：「父の詫び状」の一節）などを通じ、また彼女の愛したモノに実際触れ、【向田 邦子の装い＝彼女の生き方】をご覧いただける空間となっています。



■uncrave POP UP STORE / 「uncraveな人=向田邦子」概要

期間：2026年4月1日（水）～4月7日（火）

営業時間：10：00～20：00

場所：伊勢丹新宿店本館２階 「センターパーク / ザ・ステージ2」、同フロア「つながりの場」

※ISETAN ONLINE：https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=025141&stock=all&srule=views(https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=025141&stock=all&srule=views)

期間：2026年4月1日（水）10:00～5月6日（水）

▼ノベルティプレゼント

会場限定のノベルティとして、税込55,000円以上お買上げのお客さまに、向田さんをイメージして作成したオリジナル ポルカドットシルクスカーフをプレゼントします。※なくなり次第終了

▼インスタライブ

期間中には、POP UP STORE会場よりスペシャルゲストをお迎えしてインスタライブを行います。

4月1日（水）ゲスト：モデル・女優の高山都さん

4月2日（木）ゲスト：女優・タレントの遼河はるひさん

4月4日（土）にはモデル・女優の高山都さんの来店イベントも予定しています。

詳細は、公式インスタグラムの投稿をご確認ください。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/uncrave_official/



(https://www.instagram.com/uncrave_official/shikaku)■POP UP STORE限定カラー販売

【クールタッチカラータイプライターシリーズ】

POP UP STORE限定カラー：サックス

・クールタッチカラータイプライター シャツジャケット

価格：\22,000（税込）

サイズ展開：1・T1

・クールタッチカラータイプライター ワイドパンツ

価格：\22,000（税込）

サイズ展開：0・1・2

・クールタッチカラータイプライター フレアスカート

価格：\22,000（税込）

サイズ展開：0・1・2

【リヨセルライトリネンシリーズ】

POP UP STORE限定カラー：ライトピンク・ピーコックブルー

・リヨセルライトリネン ミリタリージレ

価格：\30,800（税込）

サイズ展開：F

・リヨセルライトリネン BIGシャツ

価格：\28,600（税込）

サイズ展開：1・U

リヨセルライトリネン ワイドトラウザー

価格：\26,400（税込）

サイズ展開：00~3

■POP UP STORE先行販売

・リヨセルシルクローンシャツ

価格：\23,100（税込）

カラー展開：オフ・トープ・ブラック

サイズ展開：1・U

・リヨセルシルクローン ギャザーパンツ

価格：\22,000（税込）

カラー展開：オフ・トープ・ブラック

サイズ展開：1・2

・ドットプリント オールインワン

価格：\33,000（税込）

カラー展開：ブラック×ホワイト

サイズ展開：1・2

・スクエア シルクスカーフ

価格：\16,500（税込）

カラー展開：ホワイト×ブラック

サイズ展開：F

向田邦子さん（むこうだ くにこ）

1929年東京生まれ。映画雑誌の記者を経てラジオ、テレビの脚本家に。エッセイスト、小説家としても数々の名作を残す。1980年、「花の名前」などで第83回直木賞受賞。「阿修羅のごとく」「寺内貫太郎一家」などの名作ドラマの脚本、短篇集「思い出トランプ」などが今も読み継がれている。1981年、取材中の台湾旅行で飛行機事故のため急逝。

■『uncrave』 概要

むやみに欲しがらない＝"uncrave"な大人が、これさえあればいいと思える服」をコンセプトに、本物志向のテーラリングと素材感にこだわった、新しいバランスのベーシックを展開。 ”ほどよいトレンド”を加えた様々なアイテムの組み合わせによる新たなセットアップを提案しています。

公式サイト： https://uncrave.net/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/uncrave_official/