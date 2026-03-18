「10分で完成」「材料2品だけ」のレシピも！京(みさと)さん初のレシピ本『フライパン1つですべて完結！ ずるいワンパンレシピ』が発売

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）で活躍する、SNSで「時短・作りおきレシピ」を発信し、多くのファンを持つNadia Artistの京(みさと)さん待望の初のレシピ本『フライパン1つですべて完結！ ずるいワンパンレシピ』（KADOKAWA、1,980円（税込））が出版されました。

フライパンひとつあればいい！「簡単・時短・美味しい」が詰まった究極の1冊

平日フルタイムで働きながら、リアルな簡単時短レシピを中心に発信している京(みさと)さん。そんな京(みさと)さん初となるレシピ本『フライパン1つですべて完結！ずるいワンパンレシピ200』（KADOKAWA、1,980円（税込））が発売されました。

「料理の負担は減らしても、自分や家族のために栄養のあるものを作りたい」。こうした京(みさと)さんの想いから生まれた本書には、タイトルの通り「フライパンひとつ」で完結する“ずるい”ほど便利なレシピが200品も掲載されています。

京(みさと)さんの料理のルーツは、大学生時代のひとり暮らし。コンロがひとつしかない狭いキッチンで、いかに手軽に、そして洗いものを増やさずに自炊を楽しむかを追求した経験が、今の「ワンパンレシピ」に繋がっています。

どのレシピも「切って、炒めて、味を付けるだけ」が基本。複雑な工程がなく、ボウルの代わりにポリ袋を使ったり、フライパンの中で調理を完結させたりと、徹底的に後片付けの楽さにもこだわっています。忙しい毎日を過ごす全ての人にとって、肩の荷が下りるような一冊です。

忙しい毎日にゆとりを！「フライパンひとつ」で完結する厳選200レシピ

本書には、仕事と家事を両立する京(みさと)さんならではの、「手際よく、でも味は妥協しない」工夫が詰まったレシピが満載です。SNSで大反響を呼んだメニューから、家計に優しい節約おかずまで、その日の冷蔵庫の状況に合わせて選べる頼もしいラインナップ。毎日の夕飯作りをグッと楽にしながら、家族も喜ぶ食卓を叶えてくれます。

SNSでも話題沸騰！「究極のワンパンレシピ BEST15」

全200レシピの中から、特にSNSで反響が大きかった話題の料理を厳選したパートです。手軽、時短、美味しいの3拍子が揃った京(みさと)さんの代名詞ともいえる人気メニューばかりなので、何を作るか悩んだときは、まずここから作ってみてください。

忙しい日もこれで安心！10分以内でできる「爆速ワンパンレシピ」

帰宅が遅くなってしまった日や、一刻も早く食事を済ませたいときに心強い、時短おかずを集めたパートです。調理工程を極限までシンプルに削ぎ落とすことで、すべてのメニューが10分以内という驚きの早さで完成します。どれも10分以内で作ったとは思えない本格的な見た目と味で、ボリュームも満点。疲れている日でもパパッと美味しい夕食が叶います。

これ一品で大満足！「ご飯＆麺のワンパンレシピ」

フライパンひとつで主食まで仕上げる、究極の効率化を叶えたパートです。ガパオライス風炒めやバターチキンカレー、濃厚カルボナーラなど、カフェのような人気メニューがひと皿で完結。おかずを作る余裕がない日でも、これさえあれば栄養も彩りもバッチリな食卓が整います。

10分で完成！「お肉＋1食材で大満足のおかず3選」

本書には、少ない食材でも物足りなさを感じさせないボリューム満点のレシピが揃っています。今回はワンパン10分、「お肉ともうひと食材」の組み合わせで驚くほどご飯がすすむ3品を厳選してご紹介します。

こってり濃厚！鶏肉とキャベツのオイマヨ炒め

鶏もも肉とキャベツがあれば、10分で「しっとり・シャキッ」とした絶品おかずが完成します。オイスターソースとマヨネーズのコクが鶏肉にしっかりと絡み、キャベツの甘みを引き立てます。作り置きやお弁当のおかずにも最適です。鶏肉に片栗粉をまぶして焼くことで、うま味を閉じ込めつつ、濃厚なタレがよくなじみます。

▶ワンパン10分！【鶏肉とキャベツのオイマヨ炒め】(https://oceans-nadia.com/user/749006/recipe/480869)

ヘルシーなのにガッツリ！鶏むね肉と厚揚げのヤンニョムチキン風

節約食材の味方、鶏むね肉と厚揚げを主役にした一品です。コチュジャンとケチャップをベースにした甘辛いヤンニョムだれが、厚揚げにもジュワッと染み込んで食べごたえ抜群。むね肉もしっとりやわらかに仕上がります。鶏肉の両面を焼いた後に厚揚げを加えることで、ひとつのフライパンで効率よくボリュームアップできます。

▶ワンパン10分！鶏むね肉と厚揚げのヤンニョムチキン風(https://oceans-nadia.com/user/749006/recipe/451917)

香ばしいごま油の香り！豚こま肉とピーマンの青椒肉絲風

青椒肉絲（チンジャオロース）も、豚こま肉とピーマンの2つだけで手軽に再現できます。ごま油とにんにくのパンチが効いた醤油だれが食欲をそそり、ピーマンのシャキシャキ感がアクセントに。少ない材料で作ったとは思えない本格的な味わいです。ピーマンは仕上げにさっと炒め合わせることで、鮮やかな色と心地よい食感を残せます。

▶ワンパン10分！【豚こま肉×ピーマン青椒肉絲風】胡麻油香る♩(https://oceans-nadia.com/user/749006/recipe/480556)

この一冊が、「美味しい」「簡単」「大満足」といった実用性はもちろん、毎日のご飯作りを少しでも楽に、そして楽しい時間に変えてくれるはず。ぜひ、お手にとってみてください。

商品概要

『フライパン1つですべて完結！ ずるいワンパンレシピ』

定価：1,980円（税込）

発売日：2026年2月28日

出版社： KADOKAWA

全国の書店、もしくはネット書店にてぜひお買い求めください。

▶Amazonはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/4046079843)

▶楽天ブックスはこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18503102/)

＜京(みさと)・プロフィール＞

Nadia Artist。 ワンパンレシピ、レンチンレシピをメインに時短レシピや作りおきレシピをInstagramをメインに発中。レシピの種類600を超える情報量と実用性の高いレシピ内容に人気を獲得。現在はフォロワー9万人を超える（2026年3月現在）。

▶京(みさと)さんのNadiaのレシピページはこちら(https://oceans-nadia.com/user/749006)

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年3月時点で合計約7,400万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp