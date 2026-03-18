【2026年4月7日開催】「まだAIを使っていない会社」へ贈る、アナログ業務を劇的に変えるAI実践ウェビナー　Meta Heroes × Meta Osakaが共催

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、「大阪を世界一おもろいまちにする」を掲げる株式会社Meta Osaka（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：毛利 英昭、以下「Meta Osaka」）と共同で、2026年4月7日（火）15:00より、経営層・ビジネスリーダーを対象としたオンラインセミナー「アナログ業務が劇的に変わる！『はじめてのAI活用』実践セミナー」を開催いたします。

本ウェビナーは、AI時代において「生き残る企業」と「淘汰される企業」の分かれ道となる「実務への実装」をテーマにしています。 Meta Osaka代表の毛利 英昭氏を講師に迎え、AIの基礎知識だけでなく、アナログ業務が劇的に改善された豊富な事例を紹介。さらに、参加者がその場でAIの活用を体験できる実践型ワークショップをセットにした、90分間の特別プログラムです。

■社会背景

2026年現在、AIはもはや「未来の技術」ではなく、企業の競争力を左右する「必須のインフラ」となりました。しかし、多くの中小企業や地方の現場では、いまだにアナログな業務フローが残り、人手不足や生産性の停滞に苦しんでいます。 「AIを導入したいが、何から手をつければいいか分からない」「自社のアナログな文化には合わないのではないか」という不安が、多くの企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を阻んでいるのが日本の現状です。

私たちは、AIを「難しい技術」ではなく、「誰でも使える最強のツール」として普及させたいと考えています。 今回のセミナーでは、単なる座学での知識提供は行いません。Meta Osaka・毛利氏の情熱的なビジョンと、当社の実践的な教育ノウハウを掛け合わせ、「明日から職場の空気が変わる」ような具体的な活用術を伝授します。 ワークショップを通じて「自分たちにもできる」という確信を持ち、アナログ業務の殻を打ち破るきっかけを提供します。

私たちは、大阪を拠点に日本中、そして世界をより「おもろい」場所に変えていきたいと願っています。 今回のウェビナーは、そのための大きな一歩です。AIという武器を手にした経営者が、アナログなルーチンワークから解放され、より創造的で、より社会を豊かにする「ヒーロー」としての仕事に専念できる世界。 株式会社Meta Heroesは、テクノロジーの力で誰もが挑戦できる社会を、これからも共創し続けてまいります。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/320_1_a8cdfb6f3c49d641b17d009603145aef.jpg?v=202603190351 ]

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]