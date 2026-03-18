第19回開催（3/23～3/27）は40周年目の トゥインクルレース が開幕！3歳ダート三冠初戦「羽田盃」への切符をかけた戦い「京浜盃（JpnII）」を実施！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）は、大井競馬第19回開催（3/23～3/27）をトゥインクルレースとして開催します。1986年7月に日本初のナイター競馬として大井競馬場でスタートしたトゥインクルレースは、これまで多くのお客様にご来場いただき、本年、40周年を迎えます。今開催では3歳ダート三冠競走の初戦「羽田盃」への重要なステップレースとなる「京浜盃（JpnII）」を実施。TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」では2025年度を締めくくるスペシャルなゲストをお迎えします。

そのほか、レース観戦と本格的なバーベキューを同時にお楽しみいただけるグルメイベント「TCKトゥインクルバーベキュー BY STAR LIGHT」をはじめとするトゥインクルレース恒例の場内イベントのほか、東京からいちばん近い南国ともいわれる「八丈島」の特産品をプレゼントする八丈島PRイベント、TCKイメージキャラクターのオリジナルポスターが当たるXキャンペーンなど、競馬場でもオンラインでもお楽しみいただけるイベントを多数実施します。

3歳ダート三冠初戦へ向けての重要な一戦「京浜盃（JpnII）」を実施！

3月25日（水）には3歳ダート三冠競走の開幕戦である「羽田盃」への優先出走権をかけた重要なレースである「京浜盃（JpnII）」を実施。大井の舞台で唯一1,700mの距離で争われる重賞で、歴代の羽田盃勝ち馬を数多く輩出してきた伝統ある一戦です。当日は南関東が誇る実績馬に加え、JRA勢も参戦し、全国トップクラスの実力馬による激戦が繰り広げられます。ダート界の未来を占うレースにご注目ください。

＊レース情報はこちら：https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2026-03-25/

TCK 公式 YouTube ライブ番組「ウマきゅん」は2部構成でお届け！3/23(月)には元JRA調教師の根本康広さん、3/25（水）には元メジャーリーガーの福留孝介さんが登場！！根本康広さん

福留孝介さん

(C)YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、第1レースから最終レースまで出演者が登場する2部構成でお届けします。

３月23日（月）には、元JRA調教師の根本康広さんが初出演！今月の3日に調教師を引退されたばかりの根本さん。競走馬だけではなく、多くの騎手を指導してこられた名伯楽です。元調教師ならではの深い視点で語られる独自の予想に注目です。3月25日（水）には、元メジャーリーガーの福留孝介さんが登場！現役時代には、現役時代には、中日ドラゴンズやMLBシカゴ・カブスなどで活躍された福留さん。高い出塁率を誇った“選球眼”で勝馬の勝ち筋も見極めることができるのか？注目です。

そのほか、3月26日（木）にはお笑い芸人のクマムシさん、3月27日（金）には元競泳選手で北京五輪銅メダリストの宮下純一さんが出演！さまざまな分野で活躍する豪華メンバーが連日お届けする「ウマきゅん」をどうぞご覧ください！

＜TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」第19回開催概要＞

実施日：第19回開催中は毎日実施

時間：3月23日～27日 14時00分～17時20分、17時25分～21時00分の2部構成

配信チャンネル：TCK公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/user/tckkeiba）

出演者：下表のとおり

※視聴者プレゼントの内容、応募方法等は番組内で発表します。

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

「やきそばショップ 一番星 by STAR LIGHT」オープン

3月23日（月）L-WING2階にやきそば専門店がオープンします。店頭の鉄板で焼き上げるやきそばは、トッピングも充実し、お好みに合わせてお楽しみいただけます。ぜひ、大井競馬場オリジナルクラフトビールとともにご賞味ください。

開店日 ：3月23日（月）

営業時間：開門～最終競走発走まで

場所 ：L-WING2階

オープンを記念して「やきそばショップ 一番星 by STAR LIGHT」ではオープンキャンペーンを実施します。各種やきそば、さらに「煮込みとビールのお店253」で各種もつ煮込みをそれぞれお買い上げいただいた方を対象に、豪華賞品が当たる抽選会を開催いたします。

参加方法 ：各店舗で配布する抽選補助券をそれぞれ1枚、合計2枚集めると、1回抽選にご参加いただけます。

抽選会実施場所：G-FRONT1階 総合案内所

賞品 ： 1等 騎手サイン入りTシャツ

2等 騎手サイン入りサコッシュ

3等 騎手サイン入りクリアファイル など

※各賞品は無くなり次第終了となります。

※企画は抽選券が無くなり次第終了となります。

※抽選補助券は本企画実施期間中のみ有効です。

※抽選補助券は1会計につき最大3枚まで配布いたします。

詳細はこちら

https://www.tokyocitykeiba.com/guide/wp-content/uploads/sites/4/2026/03/c6696c40265413ec1c39fcdc061ac236.pdf

「常勝屋」オープン

3月23日（月）L-WING2階に黒汁おでんとやきとりのお店がオープンします。厳選やきとりを香ばしく焼き上げ、こく旨ダレで。真っ黒だしの旨味がしみ込んだおでんには、風味豊かなだし粉を添えてご提供します。お得なほろ酔いセットもぜひお楽しみください。また、オープンを記念して、やきとりまたは黒汁おでんを500円以上お買い上げいただいた方を対象に、生ビールを1杯300円でご提供いたします。

開店日 ：3月23日（月）

営業時間：開門～最終競走発走まで

場所 ：L-WING2階

レース観戦とバーベキューを同時に楽しめる！好評の「TCKトゥインクルバーベキュー BY STAR LIGHT」を今年も年末まで実施！！

3月23日（月）から12月31日（木）までの大井競馬開催日は毎日、レース観戦とバーベキューを同時にお楽しみいただける期間限定グルメイベント「TCKトゥインクルバーベキュー BY STAR LIGHT」を実施します。今年はレース観戦をよりお楽しみいただくため、一部のプランでは調理が簡単なメニュー構成とするなど、多くのお客様にご満足いただけるプランをご用意しております。競馬場ならではの開放感あふれる会場で、ご家族やご友人、職場の仲間とご一緒にトゥインクルレースとバーベキューをどうぞお楽しみください！

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

詳細はこちら：https://tck-bbq-garden.com/

重賞予想トークステージ

3月25日（水）京浜盃（JpnII）当日、TCKに精通するゲストをお招きし、京浜盃の予想に挑戦する「京浜盃重賞予想トークステージ」を実施します。当日は、ぜひトゥインクルステージにお越しください。

実施日：3月25日（水）京浜盃（JpnII）当日

時間 ：１.18時25分頃～（第8レース確定後）

２.19時00分頃～（第9レース確定後）

場所 ：トゥインクルステージ

内容 ：京浜盃の予想ほか

出演者：一瀬恵菜さん（競馬大好きタレント）、キャプテン渡辺さん（お笑い芸人）、佐藤ゆきあきさん（競馬エイト）

※出演者は予告なく変更する場合がございます。

池田エライザさんのオリジナルポスターが当たるXキャンペーン！

3月25日（水）京浜盃（JpnII）の実施を記念して、2025年度TCKイメージキャラクターの池田エライザさんのオリジナルポスターを抽選で10名様にプレゼントするXキャンペーンを実施します。

TCK公式アカウント「@tck_keiba」をフォローのうえ、キャンペーン投稿をリポストするだけで応募完了！たくさんのご応募、お待ちしております！

※画像はイメージです。

応募期間：3月18日（水）～3月25日（水）23時59分

応募方法：１.TCK公式アカウント「@tck_keiba」をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

キャンペーン投稿はこちら

https://x.com/tck_keiba/status/2034095316971262433?s=20

賞品 ：京浜盃告知用レースポスター 10名様

※当選はお一人様1枚となります。

※複数ポストの場合も1回のカウントとなります。

※ポスター本体にシリアルコードを印字いたします。転売目的でのご応募はお止めください。

八丈島PRイベント

3月27日（金）、伊豆諸島の1島として「羽田から55分 東京からいちばん近い南国」八丈島のPRイベントを実施します。当日の第9競走を冠レース「八丈島フリージア賞」として実施するほか、MXテレビやTCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」をご視聴の方を対象に、抽選で八丈島の特産品をプレゼントいたします。この機会に、八丈島にぜひご注目ください。

★その他の第19回開催のイベント情報はこちらをご覧ください★

https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/