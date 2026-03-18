編集部も想定外！5日間で約500個を販売！「時刻表保存用ケース」3月18日（水）よりJTB時刻表ファン倶楽部で販売再開　書泉グランデ・書泉ブックタワーでも取り扱いスタート

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、2026年3月18日（水）よりJTB時刻表ファン俱楽部にて「時刻表保存用ケース」の販売を再開いたします。さらに一部書店での取り扱いも開始しました。

▼編集部もびっくり！先行販売期間に5日間で約500個を販売！

「時刻表保存用ケース」は2月3日（月）から3月1日（日）まで、JTB時刻表ファン倶楽部のショップにて先行販売を行いましたが、先行販売期間中の5日間で約500個を販売するなど、時刻表ファンのみなさまから大変ご好評をいただきました。3月18日（水）よりJTB時刻表ファン俱楽部のショップにて3個セット・6個セット・12個セットの販売を再開いたします。

また、反響を受け、東京の書泉グランデ・書泉ブックタワーおよび書泉オンラインでも取り扱いを開始いたします（いずれも単品のみ。税別750円）。

▼「時刻表保存用ケース」とは…

ご自身やご家族の誕生月の号や、初めて自分のお小遣いで買った時刻表、ライフイベントと重なる改正号など、時刻表ファンならご自身の人生の節目に寄り添う思い出の時刻表をお持ちのはず…。付録や読者プレゼント以外では初めての『JTB時刻表』オリジナルグッズとなる本商品は、時刻表が自立するよう丈夫なPP素材でできており、表紙やページの端を折らずに出し入れできるよう両側に扉を設けるなど、ファンの皆様の大事な時刻表を大切に保管するための工夫が随所に施されています。

2026年1月号から『JTB時刻表』本誌は水戸岡鋭治さんデザインの新しいロゴに変わりましたが、本商品の背表紙には1988年11月号から37年間に渡り使用された『JTB時刻表』ロゴを配置。皆様のお手元にある大事な時刻表と同じロゴのついたケースは今回だけの数量限定生産です。

▼商品概要

【商品名】時刻表保存用ケース

【定価】3個セット3,650円、6個セット5,800円、12個セット8,580円（いずれも税込み）

※3・6個セットは送料込みの価格です（12個セットは送料無料）

※ケースのみの価格です。時刻表は含まれません

【販売開始日】2026年3月18日（水）

【本商品のご購入はこちらから】

JTB時刻表ファン倶楽部 https://liff.line.me/2006662848-vMQ6yDaw?redirect=/market

※ご購入にはJTB時刻表ファン俱楽部への会員登録が必要です（登録費・年会費無料）

※ご注文からお届けまで5～10日間ほどかかります

▼JTB時刻表ファン倶楽部

2025年3月のJTB時刻表100周年を記念して設立されたJTB時刻表ファン倶楽部。時刻表クイズ・表紙コレクションといった定期開催クエストから、歴代の『JTB時刻表』編集長が案内するガイドツアーなどの不定期開催イベント、『JTB時刻表』誌面と連動した読者参加型プロジェクトまで、ファンが楽しめる企画を多数展開している。クエストやイベントへの参加数に応じてランクが変わり、ランクに応じた特別な体験も用意。

【JTB時刻表ファン倶楽部】

・メインメニュー・会員登録（LINE）：https://liff.line.me/2006662848-vMQ6yDaw

・紹介ページ：JTB時刻表ファン倶楽部 | JTB時刻表100周年特設サイト | 株式会社JTBパブリッシング(https://jtbpublishing.co.jp/campaign/jtbjikoku100th/fanclub/)

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-608-2495747a0a8484a9286a1e5686dc45e7.pdf