株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）は、米国シリコンバレーを拠点にグローバルに投資活動を展開し、大手企業のイノベーション促進を支援するペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米国カリフォルニア州／創業者 兼 CEO：アニス・ウッザマン）が主催する「スタートアップワールドカップ2025日本予選」において、超音波複合振動接合装置の開発を行う株式会社LINK-US（本社：神奈川県横浜市／代表取締役：光行潤）に対してジャパネットグループ賞を贈り、賞金5,000万円を含む総額5.5億円の出資をペガサスとの(共同)投資ファンドから行うことを決定しましたので、ご報告いたします。

■「スタートアップワールドカップ」概要

世界100以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界のスタートアップエコシステムの構築と起業家精神の育成を目的としています。

日本予選は九州・東京・東北3か所で開催され、勝ち抜いた日本代表企業はサンフランシスコで開催される世界決勝戦へ挑戦します。

■出資決定の背景

ジャパネットグループは、通信販売事業とスポーツ・地域創生事業に取り組んでおり、共通して世の中に埋もれている良いモノを「見つけて、磨いて、伝える」という事業方針をを大切にしています。世の中にまだ知られていない魅力的な製品やサービスを見つけ、それらを共に磨き発信していきたいという想いから、2021年よりペガサス・テック・ベンチャーズ様と共に投資ファンドを運営しています。

今回、株式会社LINK-US様のミッションに共感すると共に「高周波数帯」の次世代装置を通して社会に新たな価値を提案できると考え、ジャパネットグループ賞の賞金5,000万円と合わせ、ペガサスとの(共同)投資ファンドから総額5.5億円の出資を決定いたしました。

＜株式会社ジャパネットホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 高田旭人 コメント＞

LINK-US社が持つ独自の『熱を発生させない接合技術』は、従来の溶接では困難だった繊細な加工を可能にする画期的なソリューションです。特に、次世代装置による接合の微細化は、省エネ性能の高い家電や電子機器の開発に不可欠なものになると考えています。

私たちが通信販売で取り扱う『家電』の領域に大きな革新をもたらすだけでなく、日本発の高度な技術が世界の製造インフラを支えることを期待し、同社のグローバルな挑戦を強力にバックアップしてまいります。

＜株式会社LINK-US 代表取締役 光行 潤様 コメント＞

私たちの『熱を発生させない接合技術』は、次世代の家電や電子機器の性能を極限まで引き出し、ものづくりのあり方を根底から変える可能性を秘めています。

今回ご投資いただいた資金により、当社の強みである『高周波数帯による微細接合技術』の研究開発を一層加速させるとともに、急速に拡大するグローバルな需要に応える供給・サポート体制の構築を推進してまいります。

LINK-USの技術で世界中の先端技術ニーズに応えるべく、チーム一丸となってこの挑戦を加速させてまいります。

■株式会社LINK-USについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16651/table/675_1_710259f6653643824d65e3a093035d7e.jpg?v=202603190351 ]