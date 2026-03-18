さとふる、“自治体お気に入り”や“絞り込み検索”などの便利機能を追加！

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、ユーザーの利便性向上を目的として、2026年3月18日より新たに“自治体お気に入り機能”の提供を開始するとともに、既存の“絞り込み検索機能”もあわせて拡充します。

これらの機能により、自治体のお気に入り登録のほか、お気に入り自治体や今年寄付をした自治体に絞ってお礼品を検索できる“絞り込み検索”が可能となります。

■イメージ

機能紹介ページURL：https://www.satofull.jp/static/kaizen.php(https://www.satofull.jp/static/kaizen.php)

ふるさと納税は、出身地などゆかりのある地域を応援することを目的に創設された制度です。2025年10月の制度改正に伴い、ふるさと納税サイトによるポイント付与が禁止され、制度の意義や寄付の目的に改めて注目が集まっています。こうした背景から、利用サイトを選ぶ際に重視される点として「サイトの利便性」が上位に挙げられており(※)、使いやすいサイト設計の重要性が一層高まっています。加えて、「さとふる」には、「応援したい自治体から寄付先を決める」という本来の趣旨に沿った機能強化を求める声が寄せられてきました。

「さとふる」は、これまでユーザーの声を踏まえ、ページデザインや機能の改善を進めてきました。今回、ユーザーのさらなる利便性向上を目的に、“自治体お気に入り機能”や、今年寄付をした自治体に絞って検索できる“絞り込み検索機能”などの追加・リニューアルを実施します。

※ふるさと納税の利用実態に関するアンケート(https://www.satofull.jp/news/detail.php?news_id=9777)Q7より

Q. 2025年10月以降、ふるさと納税サイトを選ぶ際に重視する点は何ですか？ ※複数回答可

これまで、「さとふる」にはお礼品をお気に入り登録する機能はありましたが、自治体をお気に入り登録する機能はありませんでした。そのため、特定の自治体から寄付先を選ぶ際は地域一覧から探すか、検索を行う必要がありました。“自治体お気に入り機能”の追加に伴い、お気に入り登録した自治体の一覧から寄付したい自治体へ簡単にアクセスできるようになります。さらに、お気に入り登録した自治体のお礼品をまとめて検索できるため、応援したい自治体の中からお礼品を選びやすくなります。あわせて、ワンストップ特例制度の利用を見据え、寄付先を5自治体以内に収めたいユーザー向けに、今年寄付した自治体に絞ってお礼品を検索できる機能も提供します。

■機能概要（一部抜粋）

＜自治体お気に入り機能の追加＞

・自治体ページやお礼品ページ、寄付完了画面などから、お気に入りの登録・解除ができます

・お気に入りページに「お礼品」「自治体」タブが追加され、お気に入り自治体を一覧で確認できます

・お気に入り自治体の一覧から、登録した自治体のお礼品をまとめて検索できます

画面イメージ（PC）

＜お気に入りお礼品のリニューアル＞

・お気に入りお礼品の一覧から、寄付の受付状況を確認できます

・お気に入りお礼品の一覧からカートに追加できるようになり、ワンクリックで寄付申込みページに遷移します

画面イメージ（PC）

＜ワンストップ特例制度の利用者向け機能の追加＞

・さとふるアプリの「寄付履歴」から、今年寄付した自治体数を一目で確認できます

・さとふるアプリの「寄付履歴」から、今年寄付した自治体に絞ってお礼品を検索できるようになり、寄付先を5自治体以内に収めたい方は、これまで以上に簡単にお礼品を探せます

画面イメージ（アプリ）

※ さとふるアプリv3.39.0以上で利用できます

株式会社さとふるは、今後も会員向けサービスの向上により、さらに多くの方々に継続的にふるさと納税を活用してもらうことで地域を応援する人々を増やし、地域活性化を一層推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上

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