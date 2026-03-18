ホームタウン沖縄市内小学校16校「ドリームスタディドリル」配布実施のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

この度、琉球ゴールデンキングスとグループ会社である沖縄アリーナ株式会社が制作した「ドリームスタディドリル(https://goldenkings.jp/csr/detail/id=22818)」を、ホームタウンである沖縄市内全小学校16校へ寄贈し、マスコットのゴーディーが各校を訪問して配布を行いました。ご協力いただいた各校の皆さま、ありがとうございました。

ゴーディーの訪問に驚く様子も見られましたが、ドリルや、付録の「岸本隆一選手のサイン入りポスター」や「ゴーディーのクラフト貯金箱」を嬉しそうに受け取っていました。また、子どもたちからは、「このドリルを使って、勉強頑張ります。」「沖縄市の子どもたちのために準備してくれてありがとうございます。」といった声も寄せられました。教職員からも「しばらくはこの話題で学校が盛り上がりそうです。」「春休みの良い宿題になります。」といったお言葉をいただき、子どもたちだけでなく、教職員の皆さまにも喜んでいただく機会となりました。

ゴーディーからのドリル贈呈の後は、各校3年生の子どもたちと写真撮影やハイタッチを行い、交流を深めました。

今後も琉球ゴールデンキングス一同、本活動を通して地域の子どもたちの学びや夢を応援してまいります。

◼️ドリル配布校(全16校）

2月6日(金) 島袋小学校

2月12日(木) 宮里小学校

2月13日(金) 諸見小学校

2月16日(月) 美原小学校

2月17日(火) 越来小学校

美里小学校

2月18日(水) 安慶田小学校

2月19日(木) 泡瀬小学校

2月24日(火) 室川小学校

2月25日(水) 北美小学校

2月26日(木) コザ小学校

2月27日(金) 中の町小学校

3月5日(木) 山内小学校

3月9日(月) 高原小学校

3月11日(水) 比屋根小学校

3月12日(木) 美東小学校

キングスでは「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行なっております。今後も、ここ“沖縄”で“大きな輪”を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。

共に「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

▽おおきなわ特設サイト

https://goldenkings.jp/csr/top/