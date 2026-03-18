「ほっともっと」新TVCM公開！『新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん』篇 放映開始
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)
このたび「ほっともっと」では、3月新商品『新・ビーフカットステーキ重』と『たけのこごはん』のTVCMを3月18日(水)より順次放映いたします。
牛肉の旨味がたっぷり詰まった、ボリューム満点の『新・ビーフカットステーキ重』の美味しさを、躍動感のあるシズルを中心に描き、アニメーションを組み合わせることで、明るく、元気に表現しました。
(「ほっともっと」公式YouTube：https://youtu.be/np0Ap_pmwFw)
■TVCM概要
・タイトル：ほっともっと「新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん」篇
・放映開始日：2026年3月18日(水)
・TVCM：https://youtu.be/np0Ap_pmwFw (「ほっともっと」公式YouTube)
『新・ビーフカットステーキ重』の美味しさポイントである、柔らかくジューシーなお肉を迫力のあるシズルで表現しています。躍動感のある焼きシズルや、絶品和風ソースがお肉とごはんにかかる場面などが見どころです。また、春の訪れを感じる『たけのこごはん』も登場します。
■商品概要
贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ重 890円～
贅沢を味わう 新・Wビーフカットステーキ重(肉2倍) 1,550円～
ビーフカットステーキ使用 新・スペシャル洋風バラエティ弁当 1,370円～
贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ弁当 990円～
※地域・店舗によって価格が異なります
※価格はすべて税込です
※牛肉は、形を整えるための成形・加工を行っております
※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます
・発売日：2026年3月18日(水)
・発売店舗：全国の「ほっともっと」2,426店舗(2月末現在)
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの
ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/