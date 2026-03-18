「ほっともっと」新TVCM公開！『新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん』篇 放映開始

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株式会社プレナス


株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)


このたび「ほっともっと」では、3月新商品『新・ビーフカットステーキ重』と『たけのこごはん』のTVCMを3月18日(水)より順次放映いたします。




牛肉の旨味がたっぷり詰まった、ボリューム満点の『新・ビーフカットステーキ重』の美味しさを、躍動感のあるシズルを中心に描き、アニメーションを組み合わせることで、明るく、元気に表現しました。


(「ほっともっと」公式YouTube：https://youtu.be/np0Ap_pmwFw)




■TVCM概要


・タイトル：ほっともっと「新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん」篇


・放映開始日：2026年3月18日(水)


・TVCM：https://youtu.be/np0Ap_pmwFw (「ほっともっと」公式YouTube)




『新・ビーフカットステーキ重』の美味しさポイントである、柔らかくジューシーなお肉を迫力のあるシズルで表現しています。躍動感のある焼きシズルや、絶品和風ソースがお肉とごはんにかかる場面などが見どころです。また、春の訪れを感じる『たけのこごはん』も登場します。

















■商品概要



贅沢を味わう　新・ビーフカットステーキ重　890円～




贅沢を味わう　新・Wビーフカットステーキ重(肉2倍)　1,550円～



ビーフカットステーキ使用　新・スペシャル洋風バラエティ弁当　1,370円～





贅沢を味わう　新・ビーフカットステーキ弁当　990円～



※地域・店舗によって価格が異なります


※価格はすべて税込です


※牛肉は、形を整えるための成形・加工を行っております


※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます




・発売日：2026年3月18日(水)




・発売店舗：全国の「ほっともっと」2,426店舗(2月末現在)




■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！


「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの


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・ネット注文サイト


URL：https://www.hottomotto.com/netorder/