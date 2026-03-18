「ほっともっと」新TVCM公開！『新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん』篇 放映開始

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、3月新商品『新・ビーフカットステーキ重』と『たけのこごはん』のTVCMを3月18日(水)より順次放映いたします。

牛肉の旨味がたっぷり詰まった、ボリューム満点の『新・ビーフカットステーキ重』の美味しさを、躍動感のあるシズルを中心に描き、アニメーションを組み合わせることで、明るく、元気に表現しました。

(「ほっともっと」公式YouTube：https://youtu.be/np0Ap_pmwFw)

■TVCM概要

・タイトル：ほっともっと「新・ビーフカットステーキ重&たけのこごはん」篇

・放映開始日：2026年3月18日(水)

・TVCM：https://youtu.be/np0Ap_pmwFw (「ほっともっと」公式YouTube)

『新・ビーフカットステーキ重』の美味しさポイントである、柔らかくジューシーなお肉を迫力のあるシズルで表現しています。躍動感のある焼きシズルや、絶品和風ソースがお肉とごはんにかかる場面などが見どころです。また、春の訪れを感じる『たけのこごはん』も登場します。

■商品概要

贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ重 890円～

贅沢を味わう 新・Wビーフカットステーキ重(肉2倍) 1,550円～

ビーフカットステーキ使用 新・スペシャル洋風バラエティ弁当 1,370円～

贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ弁当 990円～

※地域・店舗によって価格が異なります

※価格はすべて税込です

※牛肉は、形を整えるための成形・加工を行っております

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます

・発売日：2026年3月18日(水)

・発売店舗：全国の「ほっともっと」2,426店舗(2月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/