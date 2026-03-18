2026年の「店舗運営」「売り場の接客」などはAIにお任せ？深刻な「人手不足」を救う、店舗の省人化・DXの展示会4月8日(水)より開催

RX Japan合同会社

いよいよ来月、2026年4月8日（水）～10日（金）、東京ビッグサイトにて、小売・飲食・サービス業の課題を解決する展示会「店舗の人手不足対策 EXPO」が開催されます。

現在、小売・飲食・サービス業における人手不足は、深刻な状況に陥っています。2025年の飲食店の倒産件数は900件*となり、過去最多を記録しました。大企業を中心とした賃上げが加速する中、資金力に限界のある小規模事業者等では人材流出や採用難による「賃上げ難型」の人手不足が店舗存続の大きな脅威となっています。もはや「人を採用して補う」という従来の手法は限界を迎えつつあり、最新ITやAIを活用した省力化・無人化へのシフトが店舗生き残りの必須条件となっています。

本展では、このような社会課題を背景に、単なる業務効率化にとどまらず、売上最大化と従業員満足度（ES）の向上を両立させる「AIアバター接客」や「無人店舗の実装パッケージ」など、2026年の店舗運営を牽引する最新ソリューションが一堂に集結します。

公式ホームページはこちら :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/sth.html

*出典：株式会社帝国データバンク『「飲食店」の倒産動向（2025年）』(https://www.tdb.co.jp/report/industry/20260113-insyokuten2025/)

――なぜ今「店舗の人手不足対策」なのか？

- 「無人化・省人化」ブーム 「置くだけでレジ完了」「配膳ロボットが全卓カバー」など、限られた人数で店舗を回すための“究極のタイパ（タイムパフォーマンス）”を実現します。- 「AI接客」技術の進化 生成AIを搭載したデジタルヒューマンが、24時間多言語で接客。単なる案内係ではなく、売上を最大化させる“一歩進んだプロ店員”へ。- 「離職防止」へのアプローチ 重労働をAIが肩代わりすることで、スタッフの負担を軽減。コストを抑えつつ、従業員満足度（ES）を高める攻めのケアが可能に。

本展には、「AIアバター接客」や「無人店舗の実装パッケージ」など、近未来の店舗の姿が多数出展。ぜひ、2026年の店舗運営の最前線を取材できる本展へお越しください。

本展に出展する『注目ソリューション』を一部ご紹介

アバターが “売り場の店員” に

『MISE-demo コンシェルジュ』は AI アバター接客で、顧客の購買体験を充実させることはもちろん、従業員の労務軽減や店舗の省力化・無人化を推進。人手不足による顧客対応の課題や顧客への一貫したサービス提供も可能にします。

社名：株式会社 タッグ

無人店舗の実装パッケージ”を実機で体験

“見て・触れて・体感できる”無人化ソリューションを多数展示！QR認証・顔認証・手のひら認証による入退室管理や、予約・遠隔接客・セルフ精算連携といった、実店舗で磨き上げられた実用性重視の機能をすべて実機でご覧いただけます。

社名：株式会社 ランシステム

AIで 「ヒト・車・動物」を識別

世界60カ国・1,000万拠点もの実績を誇る「Alarm.com」の高度なAI技術を基盤とした『キヅクモ』は、単なる監視の枠を超え、店舗の「目」として人手不足を解決するビジネスDXツールです。ヒトや車といった重要な動きのみをAIが識別し、必要な映像だけをクラウドに抽出・保存。これにより、現場の異変を即座に検知してスマホへ通知する「能動的」な防犯体制を実現します。

社名：株式会社 ラネット

（2026年3月18日現在の内容）

◆展示会概要◆

店舗の人手不足を、従業員の管理・活用やAI・ITシステムで解決する展示会

【展示会概要】

展示会名： 第2回 店舗の人手不足対策 EXPO（EC・店舗 Week【春】内）

同時開催展：ECサイトのUI/UX EXPO／EC管理・物流 EXPO／店舗管理・運営 EXPO

Japan IT Week【春】／Japan DX Week【春】／営業・デジタルマーケティング Week【春】

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

HP： https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html

取材のお申し込みはこちら :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/press.html#register

★一般来場の来場登録はこちら(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18D03nYaA32nxqOfEdYV2DJBRNUtrkCAwE=)から

――― お気軽にご相談ください ―――

ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

会期前日（4月7日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

【本件に関するお問い合わせ先】

主催者：RX Japan合同会社 店舗の人手不足対策 EXPO事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4104 MAIL：cj.jp@rxglobal.com