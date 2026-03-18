【大丸心斎橋店】重ね押しスタンプラリーで、300年の歴史を辿る 「ひとます博物館」4月1日(水)まで開催中

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸心斎橋店では、開業300周年を記念し「ひとます博物館～ここにしかない百貨の奇跡～」を開催中です。全展示のうち、今回はスタンプラリーのスタンプが設置されている8カ所を、現地の写真と共にご紹介します。座売り時代の店先をイメージしたスペースや過去のノベルティ展示など、歴史を巡りながらスタンプを集めることで、大丸心斎橋店にまつわる特別な絵が完成。春の大丸心斎橋店で、楽しみながら300年の軌跡に触れられる体験をご提供いたします。

展示の一部を、現地の写真と共にご紹介！

■1階 心斎橋筋側南玄関「創業の地・歴史紹介」この地を離れることなく営業を続ける創業の地に、年表を掲示しています。■1階 御堂筋側イベントスペース「座売りの頃の店先」江戸～明治期に実際に使用されていた暖簾。実際にくぐることも可能です。■3階 東側「大丸オートクチュールの歴史」海外デザイナーと独占契約した、大丸オートクチュールの歴史を紹介します。■4階 東側／西側 「描かれた大丸～動く浮世絵」大丸が描かれた3種類の浮世絵を、デジタルアートでお楽しみいただけます。■5階 東側／西側 「双六の実物展示」年末に歳暮御祝儀としてお渡ししていた双六。■6階 東側 「江戸～明治期の引札」現在のチラシや折込広告の元祖となる「引札」。■7階 東側「広告販促物の歴史」思わず手に取りたくなる、過去のフロアマップやイベント案内を展示しています。■8階 東側「『大』マーク看板 フォトスポット」屋外看板を再現。筆の跳ね先の数は、縁起が良いと言われる「七・五・三」に由来しています。★300周年ロゴをあしらった提灯と桜も展開中です。大丸心斎橋店 開業300周年特設サイト :https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/300th/