「AIロボティクス政策と2社の挑戦」と題して、経済産業省 横山 智也氏／トヨタ自動車 稲垣 裕滋氏／ドーナッツロボティクス 小野 泰助氏によるセミナーを2026年4月21日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

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【経済産業省／トヨタ自動車／ドーナッツロボティクス】

AIロボティクス政策と2社の挑戦

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新社会システム総合研究所は

公益財団法人 原総合知的通信システム基金(大阪府大阪市 代表理事 原 健人)

との業務受託により最先端のＩＣＴ情報を発信しております。

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26255

[講 師]

経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室

係長 横山 智也 氏

トヨタ自動車株式会社 未来創生センター R-フロンティア部

協調ロボティティクスグループ 主幹

稲垣 裕滋 氏

ドーナッツ ロボティクス株式会社 代表取締役

小野 泰助 氏

[日 時]

２０２６年４月２１日（火） 午後１時～４時３０分

[受講方法]

■会場受講

ビジョンセンター虎ノ門溜池山王

東京都港区赤坂１-１-１２

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞AIロボティクスについて

横山 智也 氏【13：00～14：05】

近年、人工知能（AI）とロボットを組み合わせたAIロボティクスが急速に進展し、国際競争力強化や社会課題解決に不可欠な基盤技術となりつつある。本講演では、経済産業省としてのAIロボティクスへの

取り組みや今後政府として推進していくAIロボティクス戦略の方向性について概説する。

１．AIロボティクスの市場動向

２．近年の技術的ブレイクスルー

３．足下の政府の取組

４．新たなロボット戦略の策定に向けた取組

５．質疑応答／名刺交換

※講演内容は変更になる場合がございます。

＜２＞リアルな操縦感覚を目指した遠隔操縦ロボットの開発

～超々低遅延・高臨場感・高没入感により視覚・聴覚伝送～

稲垣 裕滋 氏【14：10～15：15】

AI技術の急速な進展により自律ロボットが大きく進化する一方で、人間の能力を拡張する操縦型ロボットの応用も注目されている。

本講演では、次世代通信を活用して映像・音声の伝送遅延を大幅に低減し、更に臨場感と没入感を高める技術を紹介する。これにより、遠隔操縦時に操縦者が現場で作業しているかのような体験の実現を目指す。

１．パートナーロボット開発の歴史

２．人間拡張して遠隔操縦ロボットが創出する新たな価値・サービス

３．視覚・聴覚における超々低遅延伝送技術の紹介

４．高臨場感・高没入感の再現技術と遠隔操縦ロボットへの応用

５．質疑応答／名刺交換

＜３＞日本製ヒューマノイドの衝撃

小野 泰助 氏【15：25～16：30】

昨今のAIバブルは、米中の覇権争いの一端となっている。その流れは、2026年にフィジカルAIに移り、今年のCESではヒューマノイド一色になった。弊社は日本のスタートアップとして、1月21日に日本ブランドのヒューマノイドを発表。全てのキーTV局から報道された。日本製ヒューマノイドが何故必要なのか？米中の製品に勝てるのか？解説する。

１．会社紹介・自己紹介

２．ヒューマノイド市場 解説

３．求められるヒューマノイドとは？

４．デモンストレーション

５．日本製ヒューマノイドの衝撃

６．日本はどう生き残るのか？

７．質疑応答／名刺交換

【事務局】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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