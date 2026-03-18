英国老舗アイウェアブランド「OLIVER GOLDSMITH」創業100周年を記念したポップアップイベントを表参道で開催

マリビジョン株式会社

英国の老舗アイウェアブランド OLIVER GOLDSMITH（オリバー・ゴールドスミス）は、2026年にブランド創業100周年を迎えます。



これを記念し、ブランドの100年の歴史と世界観を体感できる特別イベント「OLIVER GOLDSMITH 100th Anniversary POP UP EVENT」を2026年4月1日（水）～12日（日）の期間、ZeroBase表参道（東京・北青山）にて開催いたします。

Perspective drawings

本イベントでは、ブランドのアーカイブを継承する 「OLIVER GOLDSMITH」、クラシックとモダンを融合させた「OG × OLIVER GOLDSMITH」のコレクションを展示します。

また、来場者向けにブランド黄金期である1960年代をイメージしたフォトイベントブースを設置。当時の雰囲気を再現した空間で、プロカメラマンによる写真撮影体験を楽しむことができます。

フォトイベントは4月4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）の週末限定で実施予定です。撮影した写真は来場者へプレゼントするほか、イベント限定のノベルティも用意しています。

さらに、100周年を記念してつくられた18金フレーム 「OVAL K18 / 100th Anniversary Limited Model」 を会場にて特別展示します。ブランドの歴史と世界観を体感できる特別な展示空間となっています。

ノベルティ：100th Anniversary Original Cleaning Cloth

【開催概要】

OLIVER GOLDSMITH 100th Anniversary POP UP EVENT

期間

2026年4月1日（水）～4月12日（日）

時間

10:00 - 19:00

会場

ZeroBase表参道

住所

東京都港区北青山3-5-22

入場は無料、事前予約不要でどなたでもご来場いただけます。

【SPECIAL ITEMS】

OVAL K18 / 100th Anniversary Limited Model

100周年を記念し、ブランドのアーカイブデザインをベースにした18金フレームの限定モデル「100th Anniversary Limited Model」を展開します。

1960年代にジョン・レノンが愛用したことで知られるモデル「OVAL」をK18イエローゴールド仕様で製作。世界限定100本の完全受注生産モデルとなります。

一本一本が熟練の職人によって丹念に手作業で仕上げられ、すべての商品にシリアルナンバーが刻印されます。日本・東京で3世代にわたり受け継がれてきた伝統技術を用い、一人の職人が全工程を担うハンドメイドで製作されます。

【商品概要】

・世界限定100本

・完全受注生産

・シリアルナンバー入り

モデル：OVAL

サイズ：46

カラー：K18 Yellow Gold

予定価格：200万円

付属品

・18金フレーム専用本革製ハードケース

・100周年記念 限定ボックス

・100周年記念 特製クリーニングクロス

OVAL K18 / 100th Anniversary Limited Model





【ブランド概要】

OLIVER GOLDSMITH（オリバー・ゴールドスミス）

1926年、ロンドンで創業した英国を代表する老舗アイウェアブランド。

眼鏡が医療器具として扱われていた時代に、鮮やかなカラーや革新的なデザインを取り入れ、眼鏡をファッションアイテムへと昇華させた先駆的ブランドです。

1950～70年代には大胆なデザインとカラーリングでヨーロッパのファッションシーンに大きな影響を与え、その独創的なアイウェアは現在もブランドを象徴するアーカイブとして受け継がれています。現在展開されているコレクションは、こうした歴史的デザインをベースにした復刻モデルを中心に展開されています。

ジョン・レノン、オードリー・ヘプバーン、マイケル・ケインなど、時代を象徴する多くの著名人に愛されてきたことでも知られています。



OG × OLIVER GOLDSMITH（オージー・バイ・オリバー・ゴールドスミス）

1926年、フィリップ・オリバー・ゴールドスミスによって創業された英国老舗アイウェアブランド「OLIVER GOLDSMITH」。

その歴史と美意識を受け継ぎながら、次の時代に向けて生まれたラインが 「OG × OLIVER GOLDSMITH」です。ブランドのアーカイブに宿る造形美や哲学を継承しながら、現代の感性と技術によって再構築。クラシックな魅力を大切にしつつ、現代的なサイズバランスや素材、デザインアプローチを取り入れることで、新しいアイウェアの可能性を提案しています。

2014年のスタート以降、ブランドが培ってきた美意識とノウハウをベースにシーズンごとにコレクションを発表。ブランドのDNAを受け継ぎながらも、モダンな感性を取り入れたコレクションを展開しています。歴史あるアイウェアブランドの哲学と、現代のクリエイティブが交差することで生まれる新しい表現。OG × OLIVER GOLDSMITH は、クラシックとモダンを融合させながら、時代に寄り添うアイウェアを提案し続けています。

Conceptual visuals

【INFORMATION】

公式HP

https://www.olivergoldsmith.co.uk

公式Instagram

https://www.instagram.com/olivergoldsmithspectacles/

https://www.instagram.com/ogxolivergoldsmith/

【お問い合わせ】

マリビジョン株式会社

サラディストリビューション事業部

TEL：03-6427-7239

MAIL：thorough1005@marivision.jp