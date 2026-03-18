SIHOO株式会社、法人向けキャンペーンを開催

SIHOO株式会社

SIHOO株式会社（本社：東京都板橋区、代表取締役：椎名政志）は、2026年3月5日（木）から3月31日（火）までの期間限定で、法人向けキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン特設ページでは、「なぜ多くの企業に選ばれ続けているのか」という視点から、製品の特長だけでなく、第三者評価や実際の導入背景を体系的に紹介しています。

キャンペーン概要

開催期間

2026年3月5日（木）～3月31日（火）

特設ページ

https://bit.ly/4lG5ajm

■ 選ばれ続けるのには、理由がある

働き方の多様化が進む中で、オフィス環境に求められる役割も大きく変化しています。

特に長時間のデスクワークにおいては、「椅子」は単なる備品ではなく、従業員のパフォーマンスや快適性に直結する重要な要素です。

SIHOOのオフィスチェアは、こうしたニーズに応える存在として、日々の業務を支えるプロダクトとして多くの企業に導入されてきました。

本特設ページでは、その背景にある「選ばれる理由」を明らかにしています。

■ 実績が示す、外部からの信頼

SIHOO製品は、企業ユーザーからの評価に加え、各種メディア掲載や第三者機関による品質認証など、外部からの信頼を積み重ねてきました。

お客様の声、メディアでの紹介、品質認証といった複数の観点から、製品の信頼性を可視化しています。

信頼は内側から語るものではなく、外側から積み重なっていくもの。

本ページでは、その「客観的な評価」に焦点を当てています。

■ 継続導入につながる3つの理由

SIHOOのオフィスチェアが法人導入において選ばれ続けている背景には、長期的な使用を前提とした設計思想があります。

１. 長時間使用を前提とした設計

長時間のデスクワークでも身体への負担を軽減し、安定した座り心地を維持

２. さまざまな体型・使用環境に対応

複数人での共有環境においても、それぞれにフィットする調整機能を搭載

３. 導入後の安心感

高い耐久性と品質保証により、運用コストとメンテナンス負担を軽減

これらの要素により、単発の導入にとどまらず、継続的な採用へとつながっています。

■ 「購入」ではなく、「環境への投資」として

オフィスチェアの導入は、単なる設備購入ではありません。

働く環境の質を高め、長期的な生産性と快適性を支える「投資」として捉えられています。

SIHOOはこれからも、働く人の身体と環境に寄り添いながら、より良いオフィス体験を提供してまいります。

■ 法人導入に関するお問い合わせ

法人導入・一括購入に関するご相談、ならびにお見積もりのご依頼は、公式サイトより受け付けております。

SIHOO株式会社 メールアドレス：support@sihoooffice.co.jp

＜SIHOOについて＞

SIHOOは2011年に設立され、人間工学に基づくオフィスチェアの研究開発・設計・製造・販売を行っています。

世界85カ国において年間150万台以上を販売し、500以上の企業および約1,000万人のユーザーに支持されています。

＜公式SNS＞

X：https://x.com/SIHOOJapan

Instagram：https://www.instagram.com/sihoo_japan/